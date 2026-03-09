  • Спортс
  • Газзаев о ЦСКА: «Не впечатляет по первым матчам. Челестини пели дифирамбы, но к нему есть вопросы – сыгранности в обороне и полузащите нет, трансферы не приносят результат»
40

Газзаев о ЦСКА: «Не впечатляет по первым матчам. Челестини пели дифирамбы, но к нему есть вопросы – сыгранности в обороне и полузащите нет, трансферы не приносят результат»

Газзаев о ЦСКА: не впечатляет, есть вопросы к Челестини, которому пели дифирамбы.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру армейцев в весенней части сезона Мир РПЛ.

ЦСКА проиграл два матча подряд в чемпионате России «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4). После 20-го тура команда тренера Фабио Челестини занимает 4-е место в турнирной таблице с 36 очками.

«Очень много дифирамбов пели главному тренеру ЦСКА. Но мы видим, что работы там непочатый край.

Это и проблемы в обороне с уходом Дивеева. Я считаю, что уход Игоря – это серьезная ошибка. И сейчас приобретения не приносят результат. Например, Баринов в «Локомотиве» и Баринов в ЦСКА – это два разных футболиста.

Нет сыгранности ни в обороне, ни в средней линии. Хотя были очень длинные сборы. И тут уже вопросы к главному тренеру, который отвечает за результат.

Цели и задачи ЦСКА – это борьба за чемпионство. Но по первым играм в РПЛ команда не впечатляет», – сказал Газзаев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень много дифирамбов пели главному тренеру ЦСКА. Но мы видим, что работы там непочатый край.
..
И то и другое по делу, в чём вопрос то был? Пришёл и с нуля начал показывать результат, зимой была перестройка команды, сейчас притирка, настройка, новые люди.
При уважении к Газику, нельзя не расценить это как "наброс". Какие вопросы у него? В защите только Мойзес в команде давно. Остальные набраны недавно. По Витюше вопросы не к тренеру, а к тем , кто его брал. Реес играет с листа в совершенно новом для него, "снежном" чемпионате. Ну и Челестини тоже первый сезон тут.
Ответ nick-basil
При уважении к Газику, нельзя не расценить это как "наброс". Какие вопросы у него? В защите только Мойзес в команде давно. Остальные набраны недавно. По Витюше вопросы не к тренеру, а к тем , кто его брал. Реес играет с листа в совершенно новом для него, "снежном" чемпионате. Ну и Челестини тоже первый сезон тут.
Никто не заставлял его ставить Рейса, когда Лукин есть. Выпускал бы на минуте 70+
А что, были какие то особенные трансферы? Я понимаю 15 - 20 млн и более. А тут по сусекам поскребли... Но в общем, команда отличная, пока не хватает везения.
Ответ Юрий Король
А что, были какие то особенные трансферы? Я понимаю 15 - 20 млн и более. А тут по сусекам поскребли... Но в общем, команда отличная, пока не хватает везения.
Обычно везёт тому кто лучше везёт... А у нас пока сплошные американские горки... Матч с Ахматом и Динамо вниз, а с Краснодаром резко вверх... Такое ощущение, что разный ЦСКА играет... Кстати с Краснодаром без Гонду и Баринова команда реально лучше смотрелась!!! К чему бы это???
Ответ Андрей Бирюков
Обычно везёт тому кто лучше везёт... А у нас пока сплошные американские горки... Матч с Ахматом и Динамо вниз, а с Краснодаром резко вверх... Такое ощущение, что разный ЦСКА играет... Кстати с Краснодаром без Гонду и Баринова команда реально лучше смотрелась!!! К чему бы это???
С Краснодаром Гонду 76 минут отыграл
Челестини полная противоположность Николичу. Его стиль можно назвать - полюбить так королеву, проиграть так миллион. Риск не оправдал себя. Осталась программа минимум для него - выбить Краснодар из Кубка. Удачи.
Ответ Светлана Агейкина
Челестини полная противоположность Николичу. Его стиль можно назвать - полюбить так королеву, проиграть так миллион. Риск не оправдал себя. Осталась программа минимум для него - выбить Краснодар из Кубка. Удачи.
Когда он выигрывал вопросов не было, когда начал проигрывать - появились вопросы к Челестини.
Ответ Парара
Когда он выигрывал вопросов не было, когда начал проигрывать - появились вопросы к Челестини.
Вопросы ни к чему, в ближайшем будущем всё понятно. Спартак бы вперёд не выпустить.
Объективно в РПЛ у ЦСКА не было возможности на 100% показать себя, в первом матче было болото вместо поля, во втором раннее удаление.
Игрок хотел уйти, ЦСКА не стал его удерживать. К чему нести этот бред про Дивеева, если его было не удержать и выжали из ситуации максимум. У команды было 3 игры: Ахмат, Краснодар, Динамо. С Ахматом ЦСКА всегда тяжело играл. С Краснодаром победили по всем параметрам. С Динамо неадекватные решения и разгильдяйство Гонду + непоследовательные решения судьи, которые тянут на предвзятость похоронили игру. Команда перестраивается, что-то получается, что-то нет. К чему эти глобальные выводы? У Газаева склероз? Он себя то помнит, когда пришел в ЦСКА?
Ответ Антон Романов
Игрок хотел уйти, ЦСКА не стал его удерживать. К чему нести этот бред про Дивеева, если его было не удержать и выжали из ситуации максимум. У команды было 3 игры: Ахмат, Краснодар, Динамо. С Ахматом ЦСКА всегда тяжело играл. С Краснодаром победили по всем параметрам. С Динамо неадекватные решения и разгильдяйство Гонду + непоследовательные решения судьи, которые тянут на предвзятость похоронили игру. Команда перестраивается, что-то получается, что-то нет. К чему эти глобальные выводы? У Газаева склероз? Он себя то помнит, когда пришел в ЦСКА?
С Ахматом ЦСКА никогда не играл тяжело. Скорее наоборот наш клиент.
В своё время Зенит приходил и за Игнашевичем, и ещё за кем-то. Удержали же. Что сейчас мешало?
Дивеева нельзя было продавать. Практически не сомневаюсь что это не последний матч этой весной, когда больше трёхи пропустим.
Ответ Kirkorofff
С Ахматом ЦСКА никогда не играл тяжело. Скорее наоборот наш клиент. В своё время Зенит приходил и за Игнашевичем, и ещё за кем-то. Удержали же. Что сейчас мешало? Дивеева нельзя было продавать. Практически не сомневаюсь что это не последний матч этой весной, когда больше трёхи пропустим.
Дивеев хотел уйти сам
Трансферы!? Наскребли как могли, а горе спецы раздули.
Согласен полностью. Продажа Дивеева - фатальная ошибка.
Ответ Kirkorofff
Согласен полностью. Продажа Дивеева - фатальная ошибка.
Лусиано скоро станет как его земляк Адольфик, будет иммитировать бурную деятельность с пшиком на выходе, а Клуб будет пристраивать его по арендам...
Георгич за Цаликова очень переживает.
К Челестини возможно главный вопрос пока в отсутствии гибкости - он хочет играть в свой тотальный футбол со всеми а это высокий прессинг, владение мячом, постоянная нацеленность на атаку - это конечно с одной стороны круто и зрелищно для болельщиков, но с другой у нас не самый сильный состав в лиге и нужно где то балансировать, играть чуть менее в атаку, где-то подстраиваясь под соперника, приглушая его сильные стороны. Вот с Динамо даже в меньшинстве бежали в атаку всю игру в итоге устали и получили два в концовке, а надо было после 1:2 чуть сесть в защиту и попытаться найти свой один шанс в контратаке и сравнять.
