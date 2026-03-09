Газзаев о ЦСКА: «Не впечатляет по первым матчам. Челестини пели дифирамбы, но к нему есть вопросы – сыгранности в обороне и полузащите нет, трансферы не приносят результат»

Газзаев о ЦСКА: не впечатляет, есть вопросы к Челестини, которому пели дифирамбы.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру армейцев в весенней части сезона Мир РПЛ.

ЦСКА проиграл два матча подряд в чемпионате России «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4). После 20-го тура команда тренера Фабио Челестини занимает 4-е место в турнирной таблице с 36 очками.

«Очень много дифирамбов пели главному тренеру ЦСКА. Но мы видим, что работы там непочатый край.

Это и проблемы в обороне с уходом Дивеева . Я считаю, что уход Игоря – это серьезная ошибка. И сейчас приобретения не приносят результат. Например, Баринов в «Локомотиве » и Баринов в ЦСКА – это два разных футболиста.

Нет сыгранности ни в обороне, ни в средней линии. Хотя были очень длинные сборы. И тут уже вопросы к главному тренеру, который отвечает за результат.

Цели и задачи ЦСКА – это борьба за чемпионство. Но по первым играм в РПЛ команда не впечатляет», – сказал Газзаев.