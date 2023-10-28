Винисиус издевался над фанатами «Барсы». Анчелотти пришлось уводить его за руку

После свистка отметили тоже.

«Реал» обыграл «Барселону» в класико благодаря дублю Джуда Беллингема, а в концовке кусочек внимания перетянул Винисиус.

Он без результативных действий, но все равно с ярким моментом. Бразильца меняли уже при 2:1, и он по пути к бровке стал троллить фанатов «Барсы».

Показательно радовался. Демонстрировал трибунам олимпийского стадиона, что «Реал» так рад перевернуть класико.

Выглядело вызывающе.

Рафинья подбежал, чтобы прямо-таки вытолкнуть Винисиуса с поля.

Было настолько неуместно, что даже Карло Анчелотти посчитал нужным вмешаться.

Он буквально тащил Винисиуса с поля на скамейку. Как папа взбесившегося сына.

Винисиус пытался даже так что-то добавить.

Наверняка с трибун во время матча он слышал мало приятного (речь не про расизм – надеемся, что этого не было), но все же.

После финального свистка радость была более органичной.

В основном вокруг Джуда.

Его – как будто самого ошалевшего от дубля в класико – поздравляли отдельно.

И как официально лучшего игрока матча тоже.

У таких эмоций есть объяснение.

И у таких тоже.

Та же поза Винисиуса – только уже с меньшим вызовом для трибун.

«Реал» покорил временную арену «Барсы».

А Винисиус никак не мог этому нарадоваться.

Фото: East News/LLUIS GENE / AFP, Jose Breton / NurPhoto; Gettyimages.ru/Eric Alonso