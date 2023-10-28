Винисиус издевался над фанатами «Барсы». Анчелотти пришлось уводить его за руку
После свистка отметили тоже.
«Реал» обыграл «Барселону» в класико благодаря дублю Джуда Беллингема, а в концовке кусочек внимания перетянул Винисиус.
Он без результативных действий, но все равно с ярким моментом. Бразильца меняли уже при 2:1, и он по пути к бровке стал троллить фанатов «Барсы».
Показательно радовался. Демонстрировал трибунам олимпийского стадиона, что «Реал» так рад перевернуть класико.
Выглядело вызывающе.
Рафинья подбежал, чтобы прямо-таки вытолкнуть Винисиуса с поля.
Было настолько неуместно, что даже Карло Анчелотти посчитал нужным вмешаться.
Он буквально тащил Винисиуса с поля на скамейку. Как папа взбесившегося сына.
Винисиус пытался даже так что-то добавить.
Наверняка с трибун во время матча он слышал мало приятного (речь не про расизм – надеемся, что этого не было), но все же.
После финального свистка радость была более органичной.
В основном вокруг Джуда.
Его – как будто самого ошалевшего от дубля в класико – поздравляли отдельно.
И как официально лучшего игрока матча тоже.
У таких эмоций есть объяснение.
И у таких тоже.
Та же поза Винисиуса – только уже с меньшим вызовом для трибун.
«Реал» покорил временную арену «Барсы».
А Винисиус никак не мог этому нарадоваться.
Джуд прибил «Барсу» на 92-й. Голы в добавленное время – уже его фишка
Фото: East News/LLUIS GENE / AFP, Jose Breton / NurPhoto; Gettyimages.ru/Eric Alonso
Бриллиантовая рука©
А.К.А - Папанов
А потом плачет - почему его не любят.
P.s. Джуд, спасибо что ты выбрал именно Мадрид )
Если Вини и дальше себя будет вести как капризный ребёнок, то вершины не покорит.
Что касается глупого Вини, то ему нужно брать пример с Беллингема.