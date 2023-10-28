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Винисиус издевался над фанатами «Барсы». Анчелотти пришлось уводить его за руку

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После свистка отметили тоже.

«Реал» обыграл «Барселону» в класико благодаря дублю Джуда Беллингема, а в концовке кусочек внимания перетянул Винисиус.

Он без результативных действий, но все равно с ярким моментом. Бразильца меняли уже при 2:1, и он по пути к бровке стал троллить фанатов «Барсы».

Показательно радовался. Демонстрировал трибунам олимпийского стадиона, что «Реал» так рад перевернуть класико.

Выглядело вызывающе.

Рафинья подбежал, чтобы прямо-таки вытолкнуть Винисиуса с поля.

Было настолько неуместно, что даже Карло Анчелотти посчитал нужным вмешаться.

Он буквально тащил Винисиуса с поля на скамейку. Как папа взбесившегося сына.

Винисиус пытался даже так что-то добавить.

Наверняка с трибун во время матча он слышал мало приятного (речь не про расизм – надеемся, что этого не было), но все же.

После финального свистка радость была более органичной.

В основном вокруг Джуда.

Его – как будто самого ошалевшего от дубля в класико – поздравляли отдельно.

И как официально лучшего игрока матча тоже.

У таких эмоций есть объяснение.

И у таких тоже.

Та же поза Винисиуса – только уже с меньшим вызовом для трибун.

«Реал» покорил временную арену «Барсы».

А Винисиус никак не мог этому нарадоваться.

Джуд прибил «Барсу» на 92-й. Голы в добавленное время – уже его фишка

Фото: East News/LLUIS GENE / AFP, Jose Breton / NurPhoto; Gettyimages.ru/Eric Alonso

53 комментария

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Антиглор17
Человек не показал на поле ровно ничего, но все равно попытался провоцировать. А если б получил в ответ - заплакал что это расизм 🤷‍♂️
+67
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Johnie
"Как говорит наш дорогой шеф: "Если человек идиот, то это надолго"

Бриллиантовая рука©
А.К.А - Папанов
+47
-3
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Dark.Babysitter
У него аж привстал.
А потом плачет - почему его не любят.
+30
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+26
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Johnie
Ответ Антиглор17
Человек не показал на поле ровно ничего, но все равно попытался провоцировать. А если б получил в ответ - заплакал что это расизм 🤷‍♂️
Причём, что он с Джудом плюс/минус ровесники, а поведение отличается существенно
+17
0
+17
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Ena Therapy
Как болельщик Реала, никогда не думал,что игрок любимой команды будет так неприятен. Провокатор,лицемер ,просто самолюбивый мальчик . Он не любит Реал, как он говорит , он любит СЕБЯ в Реале. Ему даже в голову не приходит , что все его действия , все его поведение идёт во вред команде . Что он в первом тайме делал ,это просто апофеоз всего , раз 5 теряет мяч идет контратака, а он тупо стоит. Шас должен накатать письмо , что с 27 ряда с 38 места его оскорбили.

P.s. Джуд, спасибо что ты выбрал именно Мадрид )
+18
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+17
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a2wai
Наверное, Винисиусу потом не стоит удивляться, почему его с трибун называют так, как называют. И обижаться за это тоже)
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SEREZH1K
Ну а потом этот чувак ноет, что его дразнят фанаты.... клоун
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Илья Савчук
Дай угадаю, ему дисквала не будет даже на один матч, ведь это не зачёс носа!!!
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SergioRamos92
Винисиус знатно звездную болезнь подловил
+4
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swert-12
у парня с головой не порядок, продавать его нужно, пока не поздно
+4
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Рашпель793
Почему его деды в команде не могут научить себя вести как взрослый, зрелый человек? Ну реально это раздражает. Он уже больше не о самой игре думает, а о том, что вокруг игры. И пользу это команде точно не даёт и лишь создаёт негативный фон.
Если Вини и дальше себя будет вести как капризный ребёнок, то вершины не покорит.
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Antony Klestoff
Ну и в чем после этого были не правы фанаты Валенсии?
+3
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VuNePonimaete
Ответ Alexander Prime
Хотелось бы услышать комментарии болельщиков реала, не противно самим иметь такого игрока в составе?
Сегодня было стыдно за него и довольно часто в последние месяцы
+2
0
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igls54
Лишнее подтверждение, что Вини - Буратино. Строгий папа Карло все понимает
+2
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Mbest77
Вини потом обижается после такого 🤦🏻‍♂️
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Хызыр
Как футболист уже закончился, теперь будет защищать докторскую диссертацию по БЛМ и станет доктором бэлээмных наук
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VuNePonimaete
Все идет к тому, что Вини уедет из Испании, но очень бы этого не хотелось, его футбольные качества очень хороши (правда не в сегодняшней игре). Вот бы условный Роналду дал ему консультацию чтоли, как вести себя в таких ситуациях
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ASH11
Ответ VuNePonimaete
Все идет к тому, что Вини уедет из Испании, но очень бы этого не хотелось, его футбольные качества очень хороши (правда не в сегодняшней игре). Вот бы условный Роналду дал ему консультацию чтоли, как вести себя в таких ситуациях
Куда он пойдет? Из него в Реале сделали игрока. В другом месте может повториться история Робиньо.
+2
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VuNePonimaete
Ответ FOOTBALL
Я фанат Барселоны. Реал сегодня был на высоте, благодаря правильным заменам Анчи, голам красавца Джуда. Что касается глупого Вини, то ему нужно брать пример с Беллингема.
Реал до гола Джуда был ужасен, тяжело было игру смотреть, двигались как пешеходы, Анчи не умеет в важных матчах команду настраивать
+2
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VuNePonimaete
Ответ ASH11
Куда он пойдет? Из него в Реале сделали игрока. В другом месте может повториться история Робиньо.
Любой клуб Апл его с удовольствием заберет. Любой
+3
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Garre Garre
Ну м зь же динозавр не?
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FOOTBALL
Я фанат Барселоны. Реал сегодня был на высоте, благодаря правильным заменам Анчи, голам красавца Джуда.
Что касается глупого Вини, то ему нужно брать пример с Беллингема.
+1
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Borsiano
Ответ Рашпель793
Почему его деды в команде не могут научить себя вести как взрослый, зрелый человек? Ну реально это раздражает. Он уже больше не о самой игре думает, а о том, что вокруг игры. И пользу это команде точно не даёт и лишь создаёт негативный фон. Если Вини и дальше себя будет вести как капризный ребёнок, то вершины не покорит.
Его даже Анчи не может вразумить, что ему деды. Да и нет таких дедов у Реала сейчас, Кроосу видимо вообще до такого нет дела, а представить Модрича в роли того, кто может кому-то физически что-то вбить, тоже сложно. А остальные там не авторитетней Винисиуса на данный момент
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Alexander Prime
Хотелось бы услышать комментарии болельщиков реала, не противно самим иметь такого игрока в составе?
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Дмитрий Герцен
Ответ VuNePonimaete
Любой клуб Апл его с удовольствием заберет. Любой
Гвардиола с тобой бы поспорил
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