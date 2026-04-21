«Интер» победил «Комо» (3:2), отыгравшись с 0:2. Чалханоглу сделал дубль с ассистов Сучича и отдал пас ему же на победный гол

«Интер » дома одержал волевую победу над «Комо » (3:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (первая игра – 0:0).

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Мартин Батурина открыл счет на 32-й минуте. Люка Да Кунья забил на 48-й. Хакан Чалханоглу отыграл один мяч на 69-й, а на 86-й сравнял счет – оба гола с пасов Петара Сучича . На 89-й уже Чалханоглу ассистировал Сучичу.

«Интер» вышел в финал Кубка Италии.

Кубок Италии. Полуфинал 21 апреля 19:00, Сан-Сиро Интер Завершен 3 - 2 1.43 xG 1.43 Комо Матч окончен 90’ +4’ Перроне 90’ Диего Карлос Мората Сучич

89’ Чалханоглу

86’ Луис Энрике Думфрис 84’ 80’ ван дер Бремпт Смолчич 80’ Батурина Родригес Ачерби Биссек 74’ Бонни Эспозито 74’ 70’ Да Кунья Какре 70’ Дувикас Диао Чалханоглу

69’ Зелиньски Сучич 60’ Димарко Диуф 60’ 48’ Да Кунья

2 тайм Перерыв 32’ Батурина

Интер Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Бонни, М. Тюрам Запасные: Дармиан, Луис Энрике, Мхитарян, Москони, Ачерби, Зоммер, Фраттези, Димарко, Бонни, Ди Дженнаро, Алексиу, Зелиньски 1 тайм Комо: Бюте, Кемпф, Диего Карлос, Рамон, Батурина, Пас, Валье, Перроне, Да Кунья, ван дер Бремпт, Дувикас Запасные: Альберто Морено, Батурина, Тернквист, Де Паоли, Пизати, ван дер Бремпт, Дувикас, Вигорито, Гольданига, Лахдо, Кюн, Диего Карлос, Да Кунья, Чавлина

