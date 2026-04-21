«Интер» победил «Комо» (3:2), отыгравшись с 0:2. Чалханоглу сделал дубль с ассистов Сучича и отдал пас ему же на победный гол
«Интер» дома одержал волевую победу над «Комо» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (первая игра – 0:0).
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Мартин Батурина открыл счет на 32-й минуте. Люка Да Кунья забил на 48-й. Хакан Чалханоглу отыграл один мяч на 69-й, а на 86-й сравнял счет – оба гола с пасов Петара Сучича. На 89-й уже Чалханоглу ассистировал Сучичу.
«Интер» вышел в финал Кубка Италии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
