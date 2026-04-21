«Интер» победил «Комо» (3:2), отыгравшись с 0:2. Чалханоглу сделал дубль с ассистов Сучича и отдал пас ему же на победный гол

«Интер» дома одержал волевую победу над «Комо» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (первая игра – 0:0).

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мартин Батурина открыл счет на 32-й минуте. Люка Да Кунья забил на 48-й. Хакан Чалханоглу отыграл один мяч на 69-й, а на 86-й сравнял счет – оба гола с пасов Петара Сучича. На 89-й уже Чалханоглу ассистировал Сучичу.

«Интер» вышел в финал Кубка Италии.

Кубок Италии. Полуфинал
21 апреля 19:00, Сан-Сиро
Интер
3 - 2
1.43xG1.43
Комо
90’
+4’
Перроне
90’
Диего Карлос   Мората
  Сучич
89’
  Чалханоглу
86’
Луис Энрике   Думфрис
84’
80’
ван дер Бремпт   Смолчич
80’
Батурина   Родригес
Ачерби   Биссек
74’
Бонни   Эспозито
74’
70’
Да Кунья   Какре
70’
Дувикас   Диао
  Чалханоглу
69’
Зелиньски   Сучич
60’
Димарко   Диуф
60’
48’
  Да Кунья
2тайм
Перерыв
32’
  Батурина
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Бонни, М. Тюрам
Запасные: Дармиан, Луис Энрике, Мхитарян, Москони, Ачерби, Зоммер, Фраттези, Димарко, Бонни, Ди Дженнаро, Алексиу, Зелиньски
1тайм
Комо:
Бюте, Кемпф, Диего Карлос, Рамон, Батурина, Пас, Валье, Перроне, Да Кунья, ван дер Бремпт, Дувикас
Запасные: Альберто Морено, Батурина, Тернквист, Де Паоли, Пизати, ван дер Бремпт, Дувикас, Вигорито, Гольданига, Лахдо, Кюн, Диего Карлос, Да Кунья, Чавлина
Комо против Интера умудрился дважды 0-2 слить. Мда... Мощно.
Ответ The Dark defener
Комо против Интера умудрился дважды 0-2 слить. Мда... Мощно.
Выглядит, как нехватка опыта. В конце концов - 2 года назад в это же время они о матчах с Интером и не думали ;)
Ответ The Dark defener
Комо против Интера умудрился дважды 0-2 слить. Мда... Мощно.
Комо смогли против лидера Италии с отрывом дважды повести 2-0, и правда мощно
Состав странный) С отрывом в 12 очков такую ротацию делать, когда на кону финал)
Ответ Андрюха с района
Состав странный) С отрывом в 12 очков такую ротацию делать, когда на кону финал)
Здесь скорее не ротация, а кубковый состав, Мартинес постоянно в кубке выходит.
Ответ Palacio8
Здесь скорее не ротация, а кубковый состав, Мартинес постоянно в кубке выходит.
Я больше про Энрике, Ачерби и Бонни) Думфрис, Эспозито и Де Врей посильнее будут)
Сучич - мое почтение.
С турком продлевать контракт, а хорвата в основу ставить)
Ответ Андрюха с района
С турком продлевать контракт, а хорвата в основу ставить)
Хакан в Италии еще лет пять может на топ уровне играть несмотря на возраст
Ответ Алексей Иванов
Хакан в Италии еще лет пять может на топ уровне играть несмотря на возраст
На топ уровне для Италии, в лч будут дальше отлетать от чехов и норгов
Вот это Интер перевернул игру
Интер наконец то таки победил сильную иностранную команду!
И прошел в финал даже
Ответ Бегемотик
Интер наконец то таки победил сильную иностранную команду! И прошел в финал даже
ты про прошлогодний полуфинал ЛЧ? 😉
Ответ Олег Жуков
ты про прошлогодний полуфинал ЛЧ? 😉
Я про нынешний Интер при Киву
Про прошлое ни слова
И я не за Барсу)
Какой же валидол! Опять фору соперникам дали и героически вернулись! Причём фору дал лично Киву, своим стартовым составом и заменами. Благо Хакан и Сучич показали класс, в отличии от некоторых!
Мартинесу +
Можно дать шанс стать основным, а не гоняться за Викарио
Ответ Vlados 86
Мартинесу + Можно дать шанс стать основным, а не гоняться за Викарио
Так думает большинство болельщиков Интера
Ответ Vlados 86
Мартинесу + Можно дать шанс стать основным, а не гоняться за Викарио
Вот и я про это, а деньги лучше на какого-нибудь топового игрока потратить.
Я так понимаю, бесталанный румынский физрук Киву нагло троллит великого гениального топаря анти-Пепа Фабрегаса? 0-2 -> 4-3, 0-2 -> 3-2...
Ответ Микисив-Вацик Пипикисис
Я так понимаю, бесталанный румынский физрук Киву нагло троллит великого гениального топаря анти-Пепа Фабрегаса? 0-2 -> 4-3, 0-2 -> 3-2...
Ну там еще в первом круге 4-0 было
Ответ Микисив-Вацик Пипикисис
Я так понимаю, бесталанный румынский физрук Киву нагло троллит великого гениального топаря анти-Пепа Фабрегаса? 0-2 -> 4-3, 0-2 -> 3-2...
Это было бы смешно, если бы у них были хоть приблизительно равные составы. Чего добьются Сеск и Киву лет через 10-15 посмотрим. Но состав Интера на 2 головы выше любого клуба Италии, а Комо тем более. Арбелоа вынес МС Пепа по твоей логике Арбелоа лучше тренер? Или у состава РМ есть определённый класс, который не испортит никто. Где будет Арбелоа лет через 10-15 посмотрим, но на данном этапе он и близко не Пеп.
Интер вперёд к Даблу!!!!!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа уверен, что Антони фолил на Менди перед голом «Бетиса»: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы»
вчера, 21:56
ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»
вчера, 21:41Фото
«Барселона» оторвется от «Реала» на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу. Команда Флика может взять титул в следующем туре или в класико 10 мая
вчера, 21:38
Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал
вчера, 21:25Фото
У Арбелоа 14 побед, 7 поражений и 2 ничьих во главе «Реала»
вчера, 21:19
У «Реала» 1 победа в 6 последних матчах при трех поражениях и двух ничьих
вчера, 21:10
Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти
вчера, 21:08Фото
«Реал» упустил победу над «Бетисом» – 1:1. Бельерин на 94-й ответил на гол Винисиуса
вчера, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл 1:1 с «Бетисом», «Барселона» встретится с «Хетафе» в субботу, «Атлетико» – с «Атлетиком»
вчера, 20:58
Спортс'' снял сериал «Зенит навсегда» – история сине-бело-голубых в 5 сериях. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
вчера, 20:50Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» пропустил в 9 матчах подряд – такого не было с прошлой весны
вчера, 21:59
Итурральде о падении Антони в штрафной «Реала»: «Менди ударил его по ноге, но это не повод для пенальти»
вчера, 21:55Фото
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Хотел вызов, доказать себе что-то новое. Счастлив в «Зените». Играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?»
вчера, 21:13
Чемпионат Англии. «Сандерленд» пропустил 5 голов от «Ноттингема», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
вчера, 21:01
Энрике – бразильской журналистке на вопрос про Хвичу: «Интересуешься Кварой? Он не бразилец, но мог бы сменить гражданство»
вчера, 20:54
Мбаппе попросил замену 80-й минуте игры с «Бетисом»
вчера, 20:50
Чемпионат Франции. «Ланс» ушел с 0:3 в игре с «Брестом», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
вчера, 20:41
«Наполи» вынес «Кремонезе» – 4:0! У де Брюйне 1+1, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон забили, у вратаря Милинковича-Савича ассист
вчера, 20:39
Шешко считает Бруну лучшим игроком сезона в АПЛ: «Он прекрасен. До, во время и после тренировок получаю от него много указаний. Что бы он ни говорил – просто делай, не думай дважды»
вчера, 20:30
Чемпионат Германии. «Лейпциг» победил «Унион», «Бавария» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Боруссия» Дортмунд примет «Фрайбург» в воскресенье
вчера, 20:24
Рекомендуем