У Мбаппе 24 гола в сезоне Ла Лиги, он лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Реала» забил «Алавесу» рикошетом от защитника
Мбаппе забил рикошетом от защитника.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил рикошетом от защитника в матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса».
Французский футболист на 30-й минуте после паса Арды Гюлера пробил из-за пределов штрафной в дальний угол, мяч задел защитника гостей, изменил направление и влетел в ближний угол ворот Антонио Сиверы.
Мбаппе забил 24 гола в 27 матчах Примеры и лидирует в списке бомбардиров, опережая Ведата Мурики из «Мальорки» на 3 мяча. Подробная статистика Килиана – здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?46289 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ранний Мбаппе по стопам позднего Роналду))
При 9ти пробитых пенальти:)) Что за гений:)
