У Мбаппе 24 гола в сезоне Ла Лиги, он лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Реала» забил «Алавесу» рикошетом от защитника

Мбаппе забил рикошетом от защитника.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе забил рикошетом от защитника в матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса ».

Французский футболист на 30-й минуте после паса Арды Гюлера пробил из-за пределов штрафной в дальний угол, мяч задел защитника гостей, изменил направление и влетел в ближний угол ворот Антонио Сиверы.

Мбаппе забил 24 гола в 27 матчах Примеры и лидирует в списке бомбардиров, опережая Ведата Мурики из «Мальорки» на 3 мяча. Подробная статистика Килиана – здесь .