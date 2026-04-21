  У Мбаппе 24 гола в сезоне Ла Лиги, он лидирует в списке бомбардиров. Форвард «Реала» забил «Алавесу» рикошетом от защитника
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил рикошетом от защитника в матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса».

Французский футболист на 30-й минуте после паса Арды Гюлера пробил из-за пределов штрафной в дальний угол, мяч задел защитника гостей, изменил направление и влетел в ближний угол ворот Антонио Сиверы.

Мбаппе забил 24 гола в 27 матчах Примеры и лидирует в списке бомбардиров, опережая Ведата Мурики из «Мальорки» на 3 мяча. Подробная статистика Килиана – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
2 комментария
ранний Мбаппе по стопам позднего Роналду))
При 9ти пробитых пенальти:)) Что за гений:)
