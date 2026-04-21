  • Милитао получил травму в матче с «Алавесом». Это 3-е повреждение защитника «Реала» в сезоне
Защитник «Реала» Милитао снова получил травму.

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао получил очередную травму.

В конце первого тайма домашнего матча с «Алавесом» (1:0, перерыв) 28-летний бразилец пытался подстроиться под удар, мяч попал в перекладину, а игрок неудачно приземлился на газон. После этого Эдер попросил замену и ушел в поля, его заменил Антонио Рюдигер.

Это третья травма Милитао в этом сезоне. Ранее он пропустил 26 игр команды из-за мышечных повреждений.

В предыдущие сезоны футболист дважды получал травмы крестообразных связок колена и другие повреждения. Его подробная статистика – здесь.

Совершенно ему не везет. Очень жаль Эдера по-человечески. А ведь до всех травм, да даже и сейчас когда восстанавливается - сильнейший защитник команды. Здоровья!
Блин, как же жаль Эдера. Выхватил настолько тяжёлые травмы, быстро (сравнительно) восстанавливался после каждой, причём вообще не теряя своего игрового уровня - и на тебе, теперь повреждение за повреждением.
С одной стороны, такого вероятного сценария следовало ожидать, после крестов-то на обеих ногах. С другой, менее досадно от этого не становится.
Здоровья, Эдер! Надеюсь, всё обойдётся!🙏
TNT Brazil написали что ничего серьезного вроде, просто судороги
Ответ laruff
TNT Brazil написали что ничего серьезного вроде, просто судороги
Луис Санчес тоже писал, что нет травмы. Наверное, можно выдохнуть.
