Милитао получил травму в матче с «Алавесом». Это 3-е повреждение защитника «Реала» в сезоне

Защитник «Реала» Милитао снова получил травму.

Центральный защитник «Реала » Эдер Милитао получил очередную травму.

В конце первого тайма домашнего матча с «Алавесом » (1:0, перерыв) 28-летний бразилец пытался подстроиться под удар, мяч попал в перекладину, а игрок неудачно приземлился на газон. После этого Эдер попросил замену и ушел в поля, его заменил Антонио Рюдигер .

Это третья травма Милитао в этом сезоне. Ранее он пропустил 26 игр команды из-за мышечных повреждений.

В предыдущие сезоны футболист дважды получал травмы крестообразных связок колена и другие повреждения.