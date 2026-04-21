Са интересен «Ботафого». Хавбек «Краснодара» готов вернуться, но его зарплата слишком велика для бразильского клуба (Globo)

«Ботафого» заинтересован в полузащитнике «Краснодара » Викторе Са , сообщает Globo. 32-летний футболист, вероятно, покинет российский клуб по окончании сезона.

Однако, несмотря на желание игрока вернуться в «Ботафого», его зарплата считается слишком высокой для бразильского клуба, из-за чего переговоры могут не продвинуться. Кроме того, в отношении «Ботафого» продолжает действовать трансферный бан.

Са выступал за «Ботафого » с 2022 по 2024 год.