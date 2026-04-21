Са интересен «Ботафого». Хавбек «Краснодара» готов вернуться, но его зарплата слишком велика для бразильского клуба (Globo)
Са из «Краснодара» интересен «Ботафого».
«Ботафого» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Викторе Са, сообщает Globo. 32-летний футболист, вероятно, покинет российский клуб по окончании сезона.
Однако, несмотря на желание игрока вернуться в «Ботафого», его зарплата считается слишком высокой для бразильского клуба, из-за чего переговоры могут не продвинуться. Кроме того, в отношении «Ботафого» продолжает действовать трансферный бан.
Са выступал за «Ботафого» с 2022 по 2024 год.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Globo
Са свой контрккт в Краснодаре добросовестно отработал. Спасибо, Виктор.
Ну в Ботафого видимо и не сможет перейти, раз 2 проблемы имеются, значит другой бразильский клуб его сможет приобрести, но игрок добротный, мог бы в другом клубе РПЛ поиграть, только не за всякие Сочи (которых видимо тянут спасать), а пару сезонов мог бы поиграть в другой топ-команде, почему нет? Игрок полезный, Са он как Фарфан с годами ещё лучше, как вино. Он хорошо вписался в РПЛ, жалко будет если уйдёт, но раз хочет домой, то удачи ему в любом случае
