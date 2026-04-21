  Челестини про 1:1 с «Ростовом»: «ЦСКА вообще не атаковал в 1-м тайме, а во 2-м сделал достаточно, чтобы выиграть. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, и это не делается за день»
Челестини про 1:1 с «Ростовом»: «ЦСКА вообще не атаковал в 1-м тайме, а во 2-м сделал достаточно, чтобы выиграть. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, и это не делается за день»

Фабио Челестини: ЦСКА не атаковал в 1-м тайме, а во 2-м мог выиграть.

Фабио Челестини дал оценку игре ЦСКА против «Ростова» (1:1) в Мир РПЛ.

– Вы довольны атакой сегодня?

– В первом тайме мы вообще не атаковали. Я должен проанализировать, почему так произошло. Во втором же [тайме] с «Ростовом» мы сделали достаточно, чтобы перевернуть матч и выиграть. Мы пытались вскрывать низкий блок, после забили гол, а второй уже не смогли. Не могу сказать по второму тайму, что мы не боролись.

– Как переломить проблемы в психологии, чтобы не было такого, что игроки выключаются?

– Работать, продолжать верить в то, во что мы верим. Сейчас у нас было 0:1, ситуация была сложной, но как только мы сравняли счет, были шансы. Это не вопрос ментальности, а все вместе должны идти в одном направлении. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, и это не делается за один день. Но почему‑то мы говорим о «Спартаке», но впереди еще «Рубин». Встреча со «Спартаком» важна, но нужно к ней правильно подойти.

– Московские журналисты рады, что одна команда из Москвы будет в суперфинале Кубка России. «Спартак» набрал ход, хочется, чтобы ЦСКА тоже подошел к нему в таком состоянии.

– Это будет финал для нас, который должен перетечь в суперфинал. Мы тренируемся, чтобы подойти не только к матчу со «Спартаком», но и к матчу с «Рубином» и другим, чтобы сыграть два тайма на одном уровне. Надо выиграть у «Рубина», чтобы ребята приобрели уверенность, подготовились к матчу с «Зенитом», а после уже к «Спартаку». У нас будет время еще подумать о встрече с ними, – сказал главный тренер ЦСКА.

Что делать с Челестини? 20340 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Если честно, то команда с Сочи, Крыльями и Ростовом не создала ни одного явного голевого момента
Не очень понятно, чем во втором тайме команда заслужила победить
Реально не понимаю что произошло зимой. Такие две разные команды осенью и весной лет 30 не видел.
Ответ Клирик
Реально не понимаю что произошло зимой. Такие две разные команды осенью и весной лет 30 не видел.
Багаж Николича кончился. Вот без шуток походу реально так😱
Ответ Клирик
Реально не понимаю что произошло зимой. Такие две разные команды осенью и весной лет 30 не видел.
Почему зимой? До разгрома от Краснодара команда играла хорошо. Все сломалось где-то в этот период после нескольких неудачных матчей.
Правильный маршрут тебе?
чемодан - аэропорт - Базель😁
Проклятие Баринова…
Всей зимней паузы не хватило чтобы остаться на правильном маршруте, а теперь уже и подавно. Все осенне-зимние чаяния и надежды превратились в прах.
Ответ Тиджани Бабангида
Всей зимней паузы не хватило чтобы остаться на правильном маршруте, а теперь уже и подавно. Все осенне-зимние чаяния и надежды превратились в прах.
Нечто похожее было со Спартаком в прошлом сезоне
ЦСКА всегда был грамотной менеджерской командой, но челестини явно не вписывается в эту модель
Ответ 9m78ng6sqy
ЦСКА всегда был грамотной менеджерской командой, но челестини явно не вписывается в эту модель
Когда-то был, перестал задолго до Фабио. И после него не изменится ничего, если ограничиться только заменой тренера.
Не делается за день? Ну это понятно. А на предсезонке в Дубайске,чем занимались то? Это не является задачей тренера? Хватит уже позорить клуб: заяву на стол
Честно говоря, тяжело смотреть на игру ЦСКА. Ошибка на ошибке. Пас не могут дать, выбить не могут, тут недобежал, там недосмотрел. Центр защиты - сплошные привозы. Баринов - только в прошлом матче был полезен, в полузащите он тормозит все движение. Обляков сдулся. Идеи в нападении нет никакой. Круговой играет везде. Козлов второй раз заменяется в первом тайме. Черти чо происходит.
красиво сказал...
даже покойник на своих похоронах не смог бы сформулировать лучше...
Радуйтесь что отскочили и очко своё спасли. Торопу спасибо скажите.
Круговой о слухах про увольнение Челестини: «Нужно всем собраться и верить в Фабио. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро»
21 апреля, 19:59
Челестини о форме ЦСКА: «Провели матч года в Москве против «Краснодара», но сейчас нет такой уверенности. Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру»
21 апреля, 19:40
Данил Круговой: «ЦСКА должен был побеждать «Ростов». Их вратарь много лежал на поле, а добавили не так много времени. Боковой сказал: «Мы же не можем 11 минут играть»
21 апреля, 19:33
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
6 минут назадФото
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
28 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
39 минут назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
39 минут назадФото
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
55 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
14 минут назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
39 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
