Челестини про 1:1 с «Ростовом»: «ЦСКА вообще не атаковал в 1-м тайме, а во 2-м сделал достаточно, чтобы выиграть. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, и это не делается за день»
Фабио Челестини дал оценку игре ЦСКА против «Ростова» (1:1) в Мир РПЛ.
– Вы довольны атакой сегодня?
– В первом тайме мы вообще не атаковали. Я должен проанализировать, почему так произошло. Во втором же [тайме] с «Ростовом» мы сделали достаточно, чтобы перевернуть матч и выиграть. Мы пытались вскрывать низкий блок, после забили гол, а второй уже не смогли. Не могу сказать по второму тайму, что мы не боролись.
– Как переломить проблемы в психологии, чтобы не было такого, что игроки выключаются?
– Работать, продолжать верить в то, во что мы верим. Сейчас у нас было 0:1, ситуация была сложной, но как только мы сравняли счет, были шансы. Это не вопрос ментальности, а все вместе должны идти в одном направлении. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, и это не делается за один день. Но почему‑то мы говорим о «Спартаке», но впереди еще «Рубин». Встреча со «Спартаком» важна, но нужно к ней правильно подойти.
– Московские журналисты рады, что одна команда из Москвы будет в суперфинале Кубка России. «Спартак» набрал ход, хочется, чтобы ЦСКА тоже подошел к нему в таком состоянии.
– Это будет финал для нас, который должен перетечь в суперфинал. Мы тренируемся, чтобы подойти не только к матчу со «Спартаком», но и к матчу с «Рубином» и другим, чтобы сыграть два тайма на одном уровне. Надо выиграть у «Рубина», чтобы ребята приобрели уверенность, подготовились к матчу с «Зенитом», а после уже к «Спартаку». У нас будет время еще подумать о встрече с ними, – сказал главный тренер ЦСКА.
Не очень понятно, чем во втором тайме команда заслужила победить
чемодан - аэропорт - Базель😁
даже покойник на своих похоронах не смог бы сформулировать лучше...