Аршавин о «Спартаке»: «Чемпионского потенциала нет. Нужно усиление: левый и центральный защитники, нападающий»

Аршавин о «Спартаке»: чемпионского потенциала нет.

Андрей Аршавин рассказал, какие позиции в «Спартаке » нуждаются в усилении.

«При Карседо «Спартак» стал довольно стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Барко стал комфортно себя чувствовать при Карседо, который знает и понимает, как нужно использовать этого футболиста. А Барко — главный игрок нынешней спартаковской команды.

Чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Точно нужны левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. Целых три игрока — и это минимум», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.