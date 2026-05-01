  • Аршавин о «Спартаке»: «Чемпионского потенциала нет. Нужно усиление: левый и центральный защитники, нападающий»
56

Андрей Аршавин рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении.

«При Карседо «Спартак» стал довольно стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Барко стал комфортно себя чувствовать при Карседо, который знает и понимает, как нужно использовать этого футболиста. А Барко — главный игрок нынешней спартаковской команды.

Чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Точно нужны левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. Целых три игрока — и это минимум», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию,такое чувство,что в Спартаке разбирается лучше,чем в Зените...
Ответ Сергей Круг
все они специалисты по Спартаку )
Ответ Сергей Круг
Если его спрашивают, он чё, как Евсеев должен молчать должен?
Спортс , вы редиски
Я не могу закрыть рекламу с первого раза , обязательно выкидывает на букмекеров , на продажу диванов , ракетных двигателей и атомных бомб по купону . Чё за х..
Ответ Артём Река
Потому что над кнопкой закрыть лежит прозрачный баннер-ссылка слоем))) куда ни нажми, сначала перейдешь по ссылке, а со второго раза откоывается кнопка. Старая тема
Ответ Артём Река
Через оперу зырить надо)
Там всё без рекламы)
И главное нужен вратарь ! Не припомню моментов в этом сезоне когда он тащил . По мне Макси один из самых слабых киперов нашего чемпионата.
Ответ Fuji69
Я бы не назвал его самым слабым, скорее ему подходит выражение которое обычно говорят про «Тоттенхэм».
Самое главное нужен нападающий, который дает результат, по типажу Даку. 20 млн надо было потратить на него, а не на Гарсию.
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Макси далеко не середняк, он куда слабее по уровню
Усиление в нападение нужно обязательно,пусть Соболева обратно заберут.
Прав Андрей, усиление в нападении необходимо, беззубые нападающие бесят. Вывозим за счёт хавчиков, тяжело так играть.
Единственный нормальный вариант на левый фланг обороны - Рожков. Но его купить не получится, татары даром его не отдадут.
ЦЗ необходим, но надо тоже понимать, что покупая за девешево, качество не купишь. Надо уже потратиться на хорошего защитника.
Нападающие нужны, но для начала надо избавиться от тех кто есть, но кому нужны нападающие которые не забивают(кроме Спартака)?
А правый защитник не нужен ???
Андрюх, давай к нам в селекционный отдел
Нападающие есть, по меркам РПЛ даже хорошие. Только они не забивают 😅
Так-то все верно. Плюс вратарь нужен.
