Аршавин о «Спартаке»: «Чемпионского потенциала нет. Нужно усиление: левый и центральный защитники, нападающий»
«При Карседо «Спартак» стал довольно стабилен. В их стане наступило спокойствие, а мастерство у них есть так или иначе. Барко стал комфортно себя чувствовать при Карседо, который знает и понимает, как нужно использовать этого футболиста. А Барко — главный игрок нынешней спартаковской команды.
Чемпионского потенциала у этого «Спартака» нет. Нужно усиление. Точно нужны левый защитник, центральный защитник и центральный нападающий. Целых три игрока — и это минимум», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Самое главное нужен нападающий, который дает результат, по типажу Даку. 20 млн надо было потратить на него, а не на Гарсию.
ЦЗ необходим, но надо тоже понимать, что покупая за девешево, качество не купишь. Надо уже потратиться на хорошего защитника.
Нападающие нужны, но для начала надо избавиться от тех кто есть, но кому нужны нападающие которые не забивают(кроме Спартака)?