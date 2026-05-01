  • Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»

Экс-защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о спаде армейцев.

— Как думаешь, в чем проблема у армейцев?  

— Не знаю, я сейчас не нахожусь в команде, трудно оценивать. Только если взглянуть со стороны: немного сбавили, но это все видят. Надо добавлять.

— С кем-то из парней держишь связь?  

— Да-да, конечно. Говорят, что все так же, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад, — сказал игрок «Ахмата».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Ничего не поменялось, только лидер команды повздорил с главным тренером, проиграли большие половины матчей весной,как конкурентам прямым, так и аутсайдерам
Ну,если только совсем небольшой.
Ситуация контролируемая, спад прогнозируемый, ситуация под контролем!
Ну да. Не о чем волноваться.
Всего-то скатились на уверенное шестое место. Всего-то не забиваем. Всего-то пропускаем много.
А так - все по-прежнему.
