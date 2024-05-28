Итоги Серии А: начало тактической революции (Индзаги и Мотта!), бессмертие Земана, крах тренеров-разрушителей

От Андрея Клещенка.

Две лучшие команды сезона предложили уникальный футбол. Такого нет нигде

Реляционный футбол родился не в Италии. Его корни восходят к футуристичной Бразилии-82, а реставрация началась с «Флуминенсе» Фернандо Диниза. В топ-лигах его до прошлого года не видели. Споры о нем дошли раньше него самого.

«Интер» и «Болонья» – первые.

В том, что переворот случился в Италии, нет ничего удивительного. Реляционный футбол – естественный противовес персональному прессингу, а его нигде не используют даже вполовину так часто, как в Серии А. Но обе команды уникальны не только в разрезе топ-лиг. У них в принципе нет аналогов.

Мотта совместил несовместимое , смешав формальные противоположности – реляционный и позиционный подход. Индзаги замешал свободный футбол с законами тотальной игры и коронным прямым стилем, который сделал его лучшим контратакующим тренером континента.

Здорово, что игра-откровение усилена результатом. Революции никогда не совершались на периферии – мир следует за теми, кто обещает светлое будущее.

Инквизиция сожгла отсталых тренеров-разрушителей. «Роме» помогло, «Юве» поможет

Триста лет назад на площадях сожгли последних волшебников. Тридцать лет назад развели костры для поэтов. Сегодня Орден Атакующего Футбола избавился от последних классических разрушителей, когда-то зажигавших огни.

Де Росси принес в «Рому» четкие идеи: предложения по диагонали от пасующего, агрессивные латерали, гибридный модуль. Римляне набрали 34 очка и закончили его отрезок четвертыми. Для квалификации в Лигу чемпионов не хватило тех баллов, которые потерял Моуринью.

Аллегри выдал лучший сезон второго цикла: наконец решился на превентивную оборону, добавил движение в атакующей фазе, активно использовал позиционные ротации на краях. Полсезона «Ювентус» обозначал конкуренцию «Интеру». Но в последних 17 матчах одержал всего 3 победы (Макс – две): повлияли откат к среднему и неприятное совпадение психологической и физической ям.

Крах принес пользу: руководство избавилось от старых привязанностей и вредных иллюзий.

Гвардиола говорил, что проект существует три года – потом пора строить новый. Аллегри провел в Турине три года и даже не начал стройку. «Роме» повезло больше: разменяла окно на нелишний трофей.

«Наполи» показал роль тренера в современном футболе

От чемпионской команды – в середняки всего за год, а на самом деле за пару месяцев. Было все: стратегические ошибки, нервы, импульсивные увольнения и тотальная невезуха (по ожидаемым очкам неаполитанцы четвертые). Неаполитанцы начудили так сильно, что наспех присоединились к флэшмобу: назначили и сожгли ретрограда, едва убедились в безнадежной отсталости.

Были и неудачные трансферы. Но здесь и Ким бы не спас. Скудетто создал не он, не Лоботка и не Осимхен. Его сочинил Спаллетти. Толковый тренер удержал бы команду на уровне, которому она действительно соответствует, и у «Наполи» был такой – но президент решил, что схватил бога за бороду, и убрал Гарсию с 4-й строки. Поучительная история о том, как важно разделять возможности состава и качество тактики.

Переживать за «Наполи», полагаю, не стоит. Прежде Де Лаурентис не подводил. Чуть оторвался от земли, бывает; жизнь отрезвила – напомнила, что в сказках всегда есть конец.

Сарри ушел из «Лацио», Дионизи уволили из «Сассуоло». Но саррибол не мертв

Говорят, саррибол мертв. Но в почти синхронном исчезновении обоих его аватаров нет ничего, что бы говорило о гибели.

Год назад Сарри поднял «Лацио» на 2-е место. Летом Лотито отблагодарил покупкой тех, кого он не просил. Травмированный Ровелла пришел за несколько дней до старта сезона. Гендузи – после первых туров. Исаксен и Камада прилетели за две недели до старта и сперва засели за итальянский.

«Лацио» столкнулся с кризисом в том, что составляет самую суть саррибола – игре наизусть и поразительной синхронизации. Сарри обучал новичков на ходу. Прогресс был, но небыстрый, и проблем все равно не решал. Маурицио уже не дал бы этому набору ничего нового. Команда исчерпала потенциал в конкретной системе. Зримо лучше ее сделал бы только Ровелла, но он по-настоящему не пришел: пропущенная предсезонка неприятно усугубила привычную ломкость.

Дионизи стал первым тренером, которого утомил травоядный уют «Сассуоло». Каждое лето в клубе ставили две цели: остаться в Серии А и развивать молодежь. А взамен требуют смириться со своеобразной трансферной моделью. Эмилианцы почти не вкладываются в защитников – они не генерируют значимой прибыли. Но тратятся на полузащитников и нападающих, чтобы зарабатывать на перепродаже.

Рано или поздно должен был случиться системный сбой: одновременный провал всех закупок. Лорьянте – Пинамонти – Торстведт – Болока – это не Траоре – Скамакка – Распадори – Лопес и не Бога – Капуто – Джуричич – Локателли. Принципиально разбалансированная команда, которая годами взращивала в себе уязвимость, но жила тем, что забивала больше пропущенных, ошиблась с атакующей линией. Больше нечем было компенсировать хрупкость.

Дионизи учуял опасность еще летом – поссорился с руководством и не постеснялся вынести все на публику. Но остался. И держал «Сассуоло» в гонке, пока его не уволили (на момент отставки – 15-й по потерянным).

«Милан» остановился в развитии. Пора строить новый проект

Подводя такие же итоги в прошлом году, мы настаивали, что «Милан» нуждается в системной перезагрузке . Ее не произошло. Владельцы перетрясли административный состав и добавили глубины в атакующей линии, но тренер остался прежним – и футбол, который он предлагает, не изменился.

В этом конкретном смысле «Милан» и «Фиорентина» оказались самыми скучными командами года. Каждый матч и сезон повторял сценарий, к которому все привыкли. Все заранее знали и силы, и слабости клуба. Загодя предсказывали ошибки. Даже травмы были такие же, как и всегда – и почему-то опять выкашивали защиту.

«Милан» даже не преодолел зависимости от Леау и Эрнандеса, хотя боссы наконец заполнили пустоту справа. Поэтому серебро не стоит переоценивать. Пиоли оказался лучшим из кризисных претендентов, но его время ушло: проект остановился в развитии.

Школа Гасперини гарантирует качество

Когда «Аталанта» затоптала «Байер», я назвал Гасперини одним из самых влиятельных тренеров современности . Его подход сменил катеначчо и задал параметры нового итальянского стиля. Ему подражают десятки тренеров в разных лигах.

В Серии А таких – треть. И каждый дает результат.

Как и предполагалось, прежняя отвязная «Аталанта» вернулась с покупкой Скамакки. Она пока не влюбляет так, как во времена Иличича и Гомеса. Но перспективы в ней больше. И результат уже лучше, чем в эпоху старых богов.

«Торино» попадет в Лигу конференций, если «Фиорентина» обыграет «Олимпиакос». Юрич давно заслужил, как и мы. Но есть ощущение, что он столкнулся с кризисом идентичности. Тренер классно подстроился к Дувану, перейдя на 3-4-1-2, и весь сезон успешно эксплуатировал физическое доминирование Сапаты и скоростное превосходство Беллановы. Но он критически предсказуем. Туринцы закапывают потенциал Риччи и Илича, отказываясь разыгрывать через центр. К их жесткой структуре легко подготовиться. Когда такое случается, у хорватского тренера не остается ничего, кроме атлетизма.

Пока это помогает: у Юрича самая габаритная команда в топ-лигах. Но ему нужно отказаться от некоторых принципов, чтобы расти. Или отказаться от роста, чтобы остаться собой.

В «Монце» больше гасперинизма, чем год назад – откатилась к узнаваемым фланговым ромбам после потери магического шестиугольника (того, которым правили Ровелла и Сенси). Но сложности кое-что рассказали нам о Палладино. Он умеет быть разным. И в разных сценариях дает результат выше возможностей.

Закрытая «Дженоа», кусающая мгновенными выпадами через удивительные розыгрыши по центру – лишь экономный вариант, призванный зацепиться за Серию А с относительно скудным составом. Дайте Джилардино состав, и он развернется: гибкими сменами рисунков, управлением ритмом, элегантностью во всех атакующих фазах. Таким он предстал в лиге ниже.

Тудор освежил «Лацио», но оценивать его будем позже. А про Мотту вы уже знаете.

Земан стареет, а его футбол – нет

В прошлом веке Зденек Земан говорил, что ставит футбол 2030-х. Не знаю, как он считал, но тридцатые близко, а его идеи все еще актуальны.

Этот сезон презентовал двух граждан Земанляндии: Итальяно и Ди Франческо.

Флорентийцы снова вошли в сезон с новым опорником (третьим за три года), ненадежным кипером (Терраччано раскрылся по ходу) и незабивным форвардом. Снова давили как одержимые, атаковали большинством полевых и заносчиво задирали оборонительную линию. Ошибались. Повторяли ошибки.

Итальяно отвечал радикализацией на любой тактический недостаток (характерный пример – застарелая проблема с битьем автобусов: флорентийцам не хватало творчества, чтобы вскрыть затюканного соперника, а каждый контрпанч грозил осложнениями – сзади не хватало людей. Тренер даже не подумал о смене ритма. Он добавил подключения центральных защитников – и дисбаланс стал еще выраженнее). «Фиорентина» так и не выросла. Отчасти из-за человека, которого Земан назначил наследником.

Но боссы тоже повторяли ошибки, и проблема роста куда больше связана с ними. В некоторой степени день сурка, растянувшийся на год – больше заслуга, чем неудача Итальяно. Он удержал на прежнем уровне состав, который так и не дождался значительного апгрейда, но постоянно бессмысленно обновлялся.

В конце концов, он второй раз подряд вышел в финал еврокубка. Были тренеры в клубах покруче и побогаче, которые считали это невозможным.

«Фрозиноне» – самая обаятельная команда, которая когда-либо вылетала из Серии А. Но результат закономерен. Прижимистый президент тянул с усилением до конца августа, чтобы сэкономить на трансферах и арендах. А зимой запретил тренеру ставить Баэса и Казо – за то, что просились в другие клубы.

Для состава, собранного за 4,4 млн евро, вылететь в последнем туре – праздник. Большего нельзя было требовать даже в идеальных условиях. А они идеальными не были. Тренеру с выдающейся физподготовкой привели 8 основных уже в августе – без предсезонки. А когда батарейки предсказуемо сели, лишили вариативности: Казо – второй в команде по мастерству и мог прикрыть спад, пока барахлил Соуле.

Клуб заслужил вылет. Тренер – нет. «Фрозиноне» – третья команда сезона по качеству игры. Ди Франческо вернулся.

Раньери ушел, но Раньери остался

«Кальяри» удручал на старте: неоправданно низкая оборона, бессмысленные забросы, наивная геометрия в редких контратаках. В топ-лигах не было команды скучнее. Но Раньери вернулся не для того, чтобы уйти вот так. С ноября сардинцы заиграли по-новому: с фазовой аритмией, ситуативным продуманным прессингом, четкой структурой в быстрых ответках.

Раньери ушел собой: надежным тренером, который всегда найдет предельно простой способ выжать максимум.

Теперь вместо него ученик. Год назад Барони создал недооцененный шедевр в «Лечче», а теперь поднял «Верону» на 13-е место вопреки распродаже. Принципы те же, что у Раньери, но в современной обертке: с обязательным прессингом и выраженной агрессией.

Сборная сезона

Вместил лучших в 4-2-2-2 – им все равно не придется обороняться.

Почти везде – без вариантов. Ди Грегорио развился в самого стабильного доставщика чудес на континенте. Калафьори возродил либеро. Зиркзее воплотил концепцию «центрового» без четкой роли. Хакан подготовился к статусу лучшего мобильного реджисты в мире – осталось дождаться ухода Крооса.

Альтернатива Белланове – Андреа Камбьязо. Они разные. Рауль – лучший латераль лиги 1-в-1 и универсальный ответ на любые тактические ограничения: достаточно вывести его на простор, и острота гарантирована. Ювентино – плеймейкер на краю обороны. Его главный талант, безупречное ориентирование корпуса относительно сразу двух игроков (пасующего и потенциального адресата следующей передачи), незаметен. Но партнеры с ним выглядят лучше.

Место Дибалы заслужил и возродившийся Пулишич, а замена Копмейнерсу – недооцененный Эдерсон из «Аталанты». Полузащитник огромных объемов и редкой скорости, который в каждой фазе оказывается там, где нужен больше всего: последним защитником, если оборону вскрыли, и острием, когда Скамакка отдает разрезающую.

5 лучших трансферов

5. Кристиан Пулишич (из «Челси» в «Милан», 20 млн евро)

15+11 во всех турнирах, 12 мячей в Серии А. Один из лидеров лиги по очкам, принесенным голами. Игрок года в «Милане». Залог будущей тактической вариативности – одинаково хорош слева, справа и под нападением.

4. Джанлука Скамакка (из «Вест Хэма» в «Аталанту», 26 млн)

Возрождая прежнюю ослепительную «Аталанту», Гасперини оперся на его широченную спину – и гигант оправдал вложения. Тактически он бесподобен. Без него не было бы ни ЛЕ, ни вероятного 3-го места.

3. Янн Зоммер (из «Баварии в «Интер», 7 млн)

Миланцы выторговали 50 миллионов за Онана и потратили в 7 раз меньше на вратаря намного сильнее. Зоммер второй в лиге по предотвращенным голам и третий после Проведеля и Меньяна в игре ногами.

Был бы лучшим трансфером года, если б не возраст и существование Викарио. А так – привычно противоречивая покупка Маротты: блистательная, но стратегически сомнительная.

2. Маркус Тюрам (из «Гладбаха» в «Интер», бесплатно)

Когда переходил, казался полезной электричкой для коронных контратак. Но оказался намного тоньше и разнообразнее. Чувствует баланс, исправляет структуру, связывает треугольники. Лучший форвард поддержки и один из важнейших игроков «Интера».

1. Риккардо Калафьори (из «Базеля» в «Болонью», 4 млн)

Защитник сезона, что бы ни внушал скучный официоз. Феноменально эффективен во всем, от обороны пространства до завершения атак. Итальянцы называют новым Бонуччи, но Рикки за сезон сделал 5 голевых – чуть меньше, чем Лео за всю карьеру. Либеро и квотербек в одном лице.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Фото: Gettyimages /Gabriele Maltinti / Stringer, Giuseppe Bellini / Stringer, Paolo Bruno / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Francesco Pecoraro / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer, Marco Luzzani / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Enrico Locci / Stringer