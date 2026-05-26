«Падерборн» вернулся в Бундеслигу спустя шесть лет, обыграв «Вольфсбург» в переходных матчах

В Германии прошел ответный переходный матч за право играть в Бундеслиге.

«Вольфсбург » проиграл «Падерборну » (1:2) и вылетел во вторую Бундеслигу.

«Падерборн» вернулся в элитный дивизион спустя шесть лет после вылета в сезоне-2019/20.

Ответный переходный матч Бундеслига – Бундеслига 2

Переходные матчи Д1-Д2. Финал 25 мая 18:30, Бентелер-Арена Падерборн Завершен 2 - 1 3.03 xG 0.16 Вольфсбург Матч окончен 120’ +2’ Кульеракис Михель 119’ 105’ Вавро Амура 105’ Кумбеди Сиогаи 2 доп тайм Перерыв 105’ Вавро Амура 105’ Кумбеди Сиогаи Курда

100’ Баур Бецнер 99’ 98’ Дагим Винд 98’ Пейчинович Линдстрем 1 доп тайм Перерыв 81’ Сванберг Паредес Бракельманн Гетце 74’ Мюллер Мор 74’ Марино Михель 70’ Клаас Тиггес 70’ 64’ Сванберг 2 тайм Перерыв Билбия

38’ Курда 27’ 24’ Винисиус 14’ Мэле 12’ Перван Билбия 11’ 11’ Мэле 3’ Пейчинович

Падерборн Займен, Бракельманн, Шеллер, Хансен, Клаас, Билбия, Мюллер, Кастаньеда, Баур, Курда, Марино Запасные: Бракельманн, Хоффмайер, Мюллер, Марино, Шуберт, Клаас, Кинсомби, Баур, Окпала 1 тайм Вольфсбург: Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Мэле, Эриксен, Винисиус, Сванберг, Кумбеди, Пейчинович, Дагим Запасные: Сванберг, Пейчинович, Аджетеи, Кумбеди, Перван, Герхардт, Вавро, Дагим, Йенц

Первый матч: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

