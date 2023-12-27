Италия – лучший вариант уехать в Европу из РПЛ. Кальчо – родственник советского футбола

Почему Хвиче и Бийолу так хорошо в Серии А.

Серия А и раньше обещала особый комфорт легионерам из постсоветских чемпионатов. Только здесь игроки из Восточной Европы признавались лучшими в топ-лиге – Шалимов в 92-м и Хвича в 2023-м. Здесь же Шевченко получил утешительный, но все-таки статусный приз лучшему иностранцу.

2023-й же количественно доказал превосходство итальянского направления для тех, кто целит в топ-лигу прямо из РПЛ.

Лучшие дриблеры Серии А – из РПЛ. Другие выходцы тоже не теряются

Сейчас в Серии А девять парней, которые пришли из РПЛ без транзита через другие топ-лиги. Дольше всех здесь Алексей Миранчук. Россиянин пришел в сентябре 2020 года, не вписался в требовательную и специфичную систему, для которой так и не стал новым Иличичем, но безупречно конвертировал редкие минуты в голы и сполна развернулся в «Торино» – настолько, что Юричу до сих пор его не хватает. Его история показывает, что направление небесперспективно. И напоминает очевидное: выбор клуба предельно важен.

Хуже всех в этом плане ситуация у Шомуродова в «Кальяри». Эльдор перебрался в Италию на несколько недель позже Миранчука и сразу зацепился за удобную контратакующую модель «Дженоа». Через год стал горячим слотом на внутреннем рынке, выбрал Рим и пропал. В «Кальяри» он почти не играет – мешают травмы и конкуренция, – но когда выходит, приносит пользу.

Остальные устроились лучше. Саба Сазонов прилетел к лучшему кузнецу стальных центрбеков и с ходу получил шанс, несмотря на возраст и пропущенную предсезонку. Хвичу назвали игроком года. Бохинен держится в ротации «Салернитаны», что для него успех не меньше грузинского. Моро не последний полузащитник в команде, которая борется за лигочемпионское место. Бийол – лучший защитник «Удинезе» сейчас и фундаментально важный (вместе с Бекао) гибридный игрок прошлого года.

Еще двое блистают в Апулии. 22-летний Ламек Банда шесть лет назад работал на замбийской стройке, в 2019-м попал в тульский «Арсенал» и после нескольких ближневосточных аренд оказался в «Лечче». Сейчас у него 2 + 4 в 13 матчах. В игре с «Фрозиноне» он сделал 10 обводок – рекорд сезона.

На противоположном краю носился Понтус Алмквист. Швед с первого тура заиграл в старте (достижение, которое не покорилось ему в «Ростове») и тащил команду на осеннем отрезке, но несколько повреждений приостановили его. Вингер забил 3 мяча и вошел в тройку самых быстрых игроков сезона.

Главное препятствие для талантов из РПЛ – не уровень исполнения, а темп

Таблица выше доказывает, что таланты из РПЛ не сильно отстают от больших лиг в физико-технических характеристиках: выдающиеся дриблеры остаются выдающимися дриблерами, спринтеры все так же убегают от всех. Миранчук один из самых техничных левшей – что в Италии, что в России.

Важно проговорить это. Файзуллаев или Сперцян хороши с мячом не потому, что фон оскудел. Они хороши объективно. На новом уровне они найдут конкурентов, которые умеют не меньше, утратят привычную исключительность, но не станут хуже. Проблема с переносом сильных сторон заключается не столько в навыках, сколько в возможности их проявить.

Определяющее различие между РПЛ и топ-лигами – интенсивность. Речь не о способности проворно и долго бегать, отнюдь; интенсивность – скорее совокупность ментально-тактических характеристик: скорости принятия решения, реакции на противодействие, ориентировании корпуса на приеме и т.д. Всего, что ускоряет игровой пульс. Визуально она проявляется в быстроте, с которой игрок расстается с мячом, и времени, которое предоставляет ему соперник.

Интенсивность задается тактикой в той части, где соприкасается с игровым ритмом: вертикализация, прессинг и контрпрессинг поднимают темп. Способность справиться с ним зависит от головы: индивидуальная интенсивность – это механизм адаптации к цейтноту как обязательной составляющей профессии. Привычка вырабатывается на тренировках. Невозможно приспособиться, мобилизуя ресурсы раз в неделю; скорость, с которой мяч движется в игре, обусловлена временными окнами, к которым игроков приучили занятия.

Карпин лаконично выразил это в недавнем интервью «Это футбол, брат!»: «Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения – потому что ему дают время». Чем дольше игроки проводят в ленивой экосистеме, тем сложнее потом приспособиться: первое время Миранчук заметно отставал от скоростей «Аталанты» – при том что явно соответствовал уровнем исполнения.

«Тут суть не в тренажерах. И не в зале. В том, что на поле интенсивность другая, – подробнее объяснял Головин Нобелю Арустамяну. – Когда я приезжаю в сборную, не в обиду игрокам, сам по себе уровень… Возьмем конкретный пример: когда я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нет. То есть у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. Времени очень много. Но здесь такого нет. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь, и это не просто так. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне. В этом суть, а не в тренажерном зале. Тренировки на поле в России не такие интенсивные, нежели здесь».

Еще показательнее история с относительным неуспехом Сарри в «Ювентусе». Команда настолько привыкла к горизонтальному футболу Аллегри с его фирменными расслабленными тренировками, что не смогла перестроиться – и тратила на пас в среднем на 0,3 секунды больше, чем его «Наполи». Тренер назвал игроков необучаемыми и уехал из Турина, так по-настоящему не привив стиль.

Годы в футболе низкой интенсивности – главное препятствие к адаптации в топ-лигах. У звезд РПЛ все в порядке с техникой, атлетизмом (с физическим потенциалом, по крайней мере – предсезонка у Гасперини или Юрича раскроет его) и чтением эпизодов. Но чтобы проявить это, нужно делать все быстро.

Италия в этом плане – спасение.

Так почему в Серии А лучше, чем в других топ-лигах?

100 лет назад Бердяев писал: «Нигде русский не чувствует себя так хорошо, как в Италии. Русский характер и родствен, и глубоко противоположен итальянскому». Родственность, которую он подчеркнул, далеко не во всем применима к футболу, но в одном повлияла вполне – стремлении к минимизации усилий.

Итальянский футбол строился на тех принципах, что и советский, причем с параллельным взаимным заимствованием – господстве автоматизмов и директивной тренерской роли. Серия А была и остается самой тренерской лигой в мире. Здесь не растворяются в хаосе и не плывут по волнам, как в сквозных Бундеслиге и АПЛ. Команды стремятся к контролю каждой минуты.

Подход сформировал особый стилистический облик. Серия А требует большего интеллектуального вклада, чем Англия и Германия, но не так требовательна к реакции и мгновенному ориентированию в ситуации. Иначе говоря, она не так интенсивна. Итальянский футбол мягче к тому, что составляет главный недостаток талантов из РПЛ.

Разницу изящно описал защитник «Милана» Фикайо Томори: «Английский футбол больше как баскетбол. Игра сквозная, более интенсивная, строится на реакции, а не предугадывании эпизодов. Серия А похожа на американский футбол. У вас есть механизмы. Когда мяч здесь, я должен стоять вот здесь. Когда мяч летит в определенную зону, я должен сместиться на два метра в одном направлении либо накрыть конкретного игрока.

В Англии много спонтанности, эпизоды сменяются очень быстро. Вроде ты атакуешь, а в следующую секунду мяч пролетает над твоей головой, и нужно рвануть на 30 метров в защиту, а после снова вперед. В Италии так: «Ладно, мяч здесь, где одноклубник? Как расположился соперник?» Если мяч пролетает над твоей головой, нужно выбрать позицию так, чтобы успеть к нему первым, а если игра идет низом, нужно занять позицию для прессинга».

Эта стилистическая черта повлияла на еще один фактор – рисунок игр. Английский и немецкий футбол по большей части состоят из переходных фаз. В этом их красота, величие и сложность. Они требуют сумасшедшей анаэробной готовности. Здесь меньше времени на решение.

Итальянцы чаще меняют ритм и более плавно переключаются между фазами – во многом потому, что соперник предвосхищает действие. Здесь сотни автоматизмов. Они требуют понимания и дисциплины, но снижают зависимость от индивидуального класса и прикрывают слабые качества. Например, схемы с тремя защитниками меньше полагаются на интеллект центрбека в оборонительной фазе – для большинства эпизодов уже написаны механизмы движения. А Сарри рисует на тренировочном поле линии передач – достаточно заучить.

«В Италии я научился тактике, – объяснял полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. – Немецкий футбол по большей части мельтешение взад-вперед, и английский такой же – сплошь беготня, – а здесь все строится на тактике, действие определяется позицией. Как раз это мне и нужно было улучшить. Я делаю то же, но делаю проще, вместо того чтобы носиться как безголовый цыпленок».

Другое важное преимущество перед АПЛ – величина бюджетов. Итальянцы не вышвыривают игроков, у которых не пошло с первых недель. История, в которую попали Де Брюйне и Салах в «Челси», могли приключиться и здесь, но с куда меньшей вероятностью. Для талантов из закрытой лимитированной лиги, привыкших к исключительности и всепрощению, это важный фактор: Влашич отмечал, что раскрылся в Италии именно благодаря доверию.

Вдобавок итальянский язык хотя и не входит в привычный обиход, но прост в изучении и обещает полезные фонетические плюшки: говорить без акцента проще, чем на английском/французском/немецком.

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Есть еще один топ-чемпионат, в котором не поклоняются обязательной интенсивности и обещают еще больше позиционной игры, чем в Италии – Ла Лига. Ее трудность лежит в других плоскостях. Испанский футбол намного строже к технике и качеству паса, и нужно обладать очень особенным сочетанием качеств, чтобы закрепиться среди тысячи местных с их врожденной способностью точно сыграть накоротке с закрытыми глазами. Особенно полузащитнику.

Само собой, все индивидуально – отдельным игрокам будет проще в Германии, другим в Испании. Но Италия все равно дает больше гарантий: культурный шок меньше. Поэтому мигранты из РПЛ так часто хороши именно в Серии А.

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Фото: Gettyimages/Valerio Pennicino / Freier Fotograf, Marco Luzzani / Freier Fotograf; Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Сысоев