  • Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил «нет». Хорошо, что я доверился спортивному директору»
Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил «нет». Хорошо, что я доверился спортивному директору»

Президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай признался, что советовался с ИИ перед назначением Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера.

В субботу «Сосьедад» под руководством американца выиграл Кубок Испании, в финале обыграв «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти). 

Аперрибай рассказал, что назначить Матараццо его убедил спортивный директор Эрик Бретос, а сам он ничего не слышал об этом тренере. 

«Эрик предложил Матараццо, и я спросил у ИИ, хороший ли это тренер для «Реал Сосьедад»; он ответил, что нет. Хорошо, что я доверился Эрику», – сказал Аперрибай в программе El Larguero. 

Президент добавил, что после победы в полуфинале Кубка Испании над «Атлетиком» (1:0) он снова задал тот же вопрос.

«После полуфинала против «Атлетика» он сказал, что это отличный выбор. Я его не знал, но на первой встрече он произвел на меня сильное впечатление, потому что знал все обо всех. У него был потрясающий анализ «Реал Сосьедад», – сказал Аперрибай, отметив, что окончательно решился только после «пятой встречи».

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
Сейчас попробовал Челси нового тренера найти исходя из состава, что бы они играли в красивый и атакующий футбол, предложили Аморима:)🤣🤣🤣
Вечером тут в комах никого не будет. Пиши уже сейчас если вообще собираешься писать)
Спросил ИИ DeepSeek

Кроме Слуцкого, Лички и Олича, которых обсуждают в прессе, я бы выделил ещё три кандидатуры, которые, на мой взгляд, органично вписались бы в структуру ЦСКА. Ключевой критерий здесь — не просто громкое имя, а умение работать с молодыми российскими игроками и ограниченным бюджетом (с последним у армейцев бывают сложности) .

Вот мой личный рейтинг:

1. Михаил Галактионов («Локомотив»)
Самый логичный, но и самый сложный вариант. Галактионов — главный специалист лиги по раскрытию молодежи и единственный, кто стабильно навязывал борьбу «Зениту» с составом без суперзвезд. ЦСКА, с его ставкой на русский костяк, подошел бы ему идеологически на 100% . По данным агента Тимура Гурцкая, отступные в его контракте с «Локо» — 60 млн рублей . Для тренера такого уровня — сумма подъемная, но нужно принципиальное согласие «Локомотива» отпустить лидера к прямому конкуренту.

2. Владимир Федотов (без клуба)
Многие болельщики ЦСКА с теплотой вспоминают его первый сезон (серебро и Кубок). Он умеет выжимать максимум из ограниченного ресурса и ставить строгую оборонительную игру. Его возвращение — это ставка на быструю стабилизацию. Минус: вторые сезоны Федотова часто выходят хуже первых, да и его увольняли из-за потери еврокубков, но в нынешних реалиях ЦСКА нужна твердая рука и понятные требования, которые он дает.

3. Магомед Адиев (сборная Казахстана)
Более смелый и неочевидный выбор. В РПЛ он проделал фантастическую работу со скромными «Шинником» и «Ахматом», наладив жесткую игровую дисциплину. В пользу Адиева говорит ментальность победителя и отличные коммуникативные навыки — он умеет мотивировать игроков без громких скандалов. Это антикризисный менеджер, способный за короткий срок вернуть команде характер и структуру, что сейчас для ЦСКА первично.
Иностранный рынок — это, безусловно, огромное поле для размышлений, но, положа руку на сердце, для ЦСКА он сейчас выглядит скорее как зона высокого риска. Клуб традиционно делает ставку на российский костяк и тех специалистов, кто уже знаком с лигой. Яркий пример — даже нынешнего швейцарца Фабио Челестини, который до прихода в команду успел поработать в РПЛ с «Уфой».

Тем не менее, если абстрагироваться от слухов и попытаться найти сильного иностранца, который потенциально вписался бы в структуру, я бы выделил следующие три кандидатуры (с важной оговоркой — ни по одной из них нет данных о переговорах с ЦСКА ):

1. Стефано Пиоли (Италия, 60 лет)
Последнее место работы: «Фиорентина» (до ноября 2025). Сейчас без клуба .

· Почему подходит: Это кандидат с самым высоким реноме. У него есть опыт выводящей из кризиса работы с молодежью — он вернул «Милан» в Лигу чемпионов и выиграл Скудетто в 2022 году с составом, где блистали Леау и Тонали. Для ЦСКА с их ставкой на воспитанников это идеальный профиль. Его «Милан» играл в интенсивный вертикальный футбол, который мог бы понравиться армейским болельщикам.
· Подводные камни: Вероятно, высокая финансовая планка по зарплате и возможное ожидание предложений из Серии А или АПЛ.

2. Марко Розе (Германия, 49 лет)
Последнее место работы: «РБ Лейпциг». Сейчас без клуба .

· Почему подходит: Он выходец из системы «Ред Булл», а этот бренд — знак качества в плане прессинга, физической готовности и вертикальных атак. Такой стиль достаточно легко адаптируется под игроков с хорошей «физикой», которых много в РПЛ. Его работа в гладбахской «Боруссии» также подтверждает умение управлять командой с амбициями, но без чемпионского бюджета.
· Подводные камни: Неочевидно, захочет ли специалист, работавший в полуфинале ЛЧ, ехать в чемпионат России вне еврокубкового контекста.

3. Игор Тудор (Хорватия, 48 лет)
Последнее место работы: «Ювентус». Сейчас без клуба .

· Почему подходит: Типичный харизматичный «пожарный» и жесткий тактик. В «Марселе» и «Вероне» он лепил очень неуступчивые и физически мощные коллективы, которые было крайне сложно взломать. Для нынешнего, несколько мягкотелого ЦСКА, такой встряски иногда не хватает. Он способен быстро наладить игру в обороне (3-4-2-1) и навести порядок в раздевалке.
· Подводные камни: Вспыльчивый характер. С учетом того, что в ЦСКА любят стабильность, союз руководства и эмоционального Тудора может оказаться недолгим.

Альтернативное мнение: почему громкие имена вряд ли приедут
Честно говоря, такие звездные свободные агенты, как Зинедин Зидан или Хаби Алонсо, остаются в категории несбыточных фантазий . Их финансовые запросы и амбиции лежат в плоскости топ-клубов и сборных. В текущей ситуации ЦСКА почти наверняка продолжит искать среди специалистов с опытом работы в Восточной Европе или тех, кто уже знаком с реалиями РПЛ.
Ужас. Хорошо что ты не спортивный директор
Я спросил у ясеня...
Я спросил у ИИ насчёт тренера для Челси, и... вот что он выдал:

"Время тренеров менялось, и сейчас подходящими кандидатами могут быть Антонио Конте или Зинедин Зидан, которые имеют опыт работы с крупными клубами и умеют мотивировать команду, а также соответствуют стилю и амбициам Челси".
А чей сосьедад ? я так и не понял
Новость как из параллельной вселенной... Давайте вообще ИИ главным тренером назначьте
Маурисио Пеллегрино и Марко Матерацци.
Совсем у людей мозгов нет. Если уже у ИИ спрашивают. Технологии развиваются, а люди тупеют.
