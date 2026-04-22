Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил «нет». Хорошо, что я доверился спортивному директору»

Президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай признался, что советовался с ИИ перед назначением Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера.

В субботу «Сосьедад» под руководством американца выиграл Кубок Испании , в финале обыграв «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти).

Аперрибай рассказал, что назначить Матараццо его убедил спортивный директор Эрик Бретос, а сам он ничего не слышал об этом тренере.

«Эрик предложил Матараццо, и я спросил у ИИ, хороший ли это тренер для «Реал Сосьедад»; он ответил, что нет. Хорошо, что я доверился Эрику», – сказал Аперрибай в программе El Larguero.

Президент добавил, что после победы в полуфинале Кубка Испании над «Атлетиком» (1:0) он снова задал тот же вопрос.

«После полуфинала против «Атлетика» он сказал, что это отличный выбор. Я его не знал, но на первой встрече он произвел на меня сильное впечатление, потому что знал все обо всех. У него был потрясающий анализ «Реал Сосьедад », – сказал Аперрибай, отметив, что окончательно решился только после «пятой встречи».