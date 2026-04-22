Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. «Челси» олицетворяет борьбу, волю – с «Брайтоном» этого не было. Мне больно, я в оцепенении»
Лиэм Росеньор недоволен отношением футболистов «Челси» к делу в матче с «Брайтоном» (0:3).
«Задавайте вопросы игрокам. Играешь ты за элитный футбольный клуб или любой другой клуб – недопустимо, чтобы тебя обвиняли в том, что ты выбросил полотенце. Вот и все, что я скажу.
Мне больно. Я в оцепенении, потому что подобное не отражает ни мои принципы, ни принципы клуба. Это должно измениться.
Я не хочу сейчас углубляться [в то, что у «Челси» одни из худших беговых показателей в АПЛ]. У меня есть свои мысли и свои ощущения. Я подробно говорил о том, что должно происходить в этом клубе независимо от того, кто является тренером, чтобы клуб оказался там, где должен быть. Дело не во мне, дело в этом футбольном клубе. «Челси» олицетворяет борьбу, волю и решимость. А сегодня вечером этого не хватало абсолютно во всех линиях», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.
У легомэна есть ещё 5 лет на исправление ситуации
Росеньору, если он хочет чего-то добиться пора понять, что здесь не Шотландия, а игроки не бойскауты и не офисный планктон. И им глубоко ... э, безразлично, доволен Лиам или нет. Они ждут от него озарений и инструкций что, где и когда делать, а не групповой психотерапии.