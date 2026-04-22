  • Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. «Челси» олицетворяет борьбу, волю – с «Брайтоном» этого не было. Мне больно, я в оцепенении»
Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. «Челси» олицетворяет борьбу, волю – с «Брайтоном» этого не было. Мне больно, я в оцепенении»

Лиэм Росеньор недоволен отношением футболистов «Челси» к делу в матче с «Брайтоном» (0:3).

«Задавайте вопросы игрокам. Играешь ты за элитный футбольный клуб или любой другой клуб – недопустимо, чтобы тебя обвиняли в том, что ты выбросил полотенце. Вот и все, что я скажу.

Мне больно. Я в оцепенении, потому что подобное не отражает ни мои принципы, ни принципы клуба. Это должно измениться.

Я не хочу сейчас углубляться [в то, что у «Челси» одни из худших беговых показателей в АПЛ]. У меня есть свои мысли и свои ощущения. Я подробно говорил о том, что должно происходить в этом клубе независимо от того, кто является тренером, чтобы клуб оказался там, где должен быть. Дело не во мне, дело в этом футбольном клубе. «Челси» олицетворяет борьбу, волю и решимость. А сегодня вечером этого не хватало абсолютно во всех линиях», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

Что делать с Челестини?19096 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Росеньор - пусть говорят наши игрочишки.
Ответ Покерный Футбол
Там Чалоба уже высказался 😄
Даже если игроки ведут себя по-скотски,то ты же там не мебель.Ты должен находить к ним подход,наладить коммуникацию,мотивировать.Это большой коллектив,у каждого свой характер,к каждому нужен отдельный подход. Тем более современные игроки очень уж любят,чтобы с ними нянчились как с детьми.Время такое,методы Клафа уже не работают.Так что Росеньор просто морально и психологически не вывез и сломался. Это уже очевидно.
В Челси исторически с такой скоростью меняют тренеров, пока будешь искать подход тебя уволят.
С другой стороны они профессионалы и обязаны выполнять поставленную задачу. Тут в обе стороны работает.
Даааа,спасибо Мареске что обезопасил от вылета
Ну это вообще финиш
Контракт Росеньора с «Челси» рассчитан на 5 с половиной лет и включает опцию продления на год – до 2032-го

У легомэна есть ещё 5 лет на исправление ситуации
Есть время научить ребят одеваться и кушать самостоятельно
Обратный отсчет до увольнения.
Черт бы побрал это новое плаксивое и хлипкое поколение "мотиваторов". Что Аморим, что Росеньор и, вероятно, ещё куча других юных гениев пришли управлять футбольной командой, как Макдональдсом,где главное - не рабочие навыки, а Тим-билдинг. Родоначальником этого пакостного отношения к великой игре был ещё Клинсманн, и убирать за ним пришлось звать последнего по-настоящему великого тренера Юппа Хайнкеса.
Росеньору, если он хочет чего-то добиться пора понять, что здесь не Шотландия, а игроки не бойскауты и не офисный планктон. И им глубоко ... э, безразлично, доволен Лиам или нет. Они ждут от него озарений и инструкций что, где и когда делать, а не групповой психотерапии.
Абсолотно точно описали Юппа.Последний великий тренер.
Доигрался в детский сад с ними
Как вообще Мареску могли променять на такого некомпетентного физрука?
Справедливости ради, Мареска сам нарывался на увольнение. Зачем он это делал, загадка, но может скоро узнаем....
Ради МС
Зато сколько улыбок было в первые недели, все находился в эйфории от назначения.
Так до первого матча с ПСЖ, все норм было, даже до второго тайма того матча
«Челси» пропустил в 12 матчах АПЛ подряд, сухих игр нет с января. Более длинная серия была только в сезоне-1996/97
21 апреля, 22:41
Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу
21 апреля, 22:41
У «Челси» ни одного удара в створ в игре с «Брайтоном», за пять последних матчей в АПЛ – 13 попаданий. Команда Росеньора не забивает с начала марта
21 апреля, 22:28
Арбелоа уверен, что Антони фолил на Менди перед голом «Бетиса»: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы»
57 минут назад
ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»
сегодня, 21:41Фото
«Барселона» оторвется от «Реала» на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу. Команда Флика может взять титул в следующем туре или в класико 10 мая
сегодня, 21:38
Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал
сегодня, 21:25Фото
У Арбелоа 14 побед, 7 поражений и 2 ничьих во главе «Реала»
сегодня, 21:19
У «Реала» 1 победа в 6 последних матчах при трех поражениях и двух ничьих
сегодня, 21:10
Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти
сегодня, 21:08Фото
«Реал» упустил победу над «Бетисом» – 1:1. Бельерин на 94-й ответил на гол Винисиуса
сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл 1:1 с «Бетисом», «Барселона» встретится с «Хетафе» в субботу, «Атлетико» – с «Атлетиком»
сегодня, 20:58
«Реал» пропустил в 9 матчах подряд – такого не было с прошлой весны
54 минуты назад
Итурральде о падении Антони в штрафной «Реала»: «Менди ударил его по ноге, но это не повод для пенальти»
58 минут назадФото
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Хотел вызов, доказать себе что-то новое. Счастлив в «Зените». Играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?»
сегодня, 21:13
Чемпионат Англии. «Сандерленд» пропустил 5 голов от «Ноттингема», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 21:01
Энрике – бразильской журналистке на вопрос про Хвичу: «Интересуешься Кварой? Он не бразилец, но мог бы сменить гражданство»
сегодня, 20:54
Мбаппе попросил замену 80-й минуте игры с «Бетисом»
сегодня, 20:50
Чемпионат Франции. «Ланс» ушел с 0:3 в игре с «Брестом», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
сегодня, 20:41
«Наполи» вынес «Кремонезе» – 4:0! У де Брюйне 1+1, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон забили, у вратаря Милинковича-Савича ассист
сегодня, 20:39
Шешко считает Бруну лучшим игроком сезона в АПЛ: «Он прекрасен. До, во время и после тренировок получаю от него много указаний. Что бы он ни говорил – просто делай, не думай дважды»
сегодня, 20:30
Чемпионат Германии. «Лейпциг» победил «Унион», «Бавария» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Боруссия» Дортмунд примет «Фрайбург» в воскресенье
сегодня, 20:24
