  • «Продать Винисиуса – лучшее решение для «Реала». Он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил». Журналист El Chiringuito Санс о вингере
Журналист El Chiringuito TV Хуанфре Санс обвинил вингера Винисиуса Жуниор в расколе в команде и призвал «Реал» продать бразильца.

«Мадрид» дома победил «Алавес» (2:1). В начале матча 33-го тура Ла Лиги болельщики на «Бернабеу» освистали Винисиуса и Килиана Мбаппе. Футболист сборной Бразилии забил победный гол, жестом извинился перед фанатами и поцеловал эмблему клуба.

«Я твердо убежден, что лучшее решение для «Реала» – продать этого игрока. Потому что в день матча с «Барселоной» [при Хаби Алонсо] он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил.

Сегодняшнее послание – это его способ признать ошибки, но я считаю, что он исчерпал все свои возможности. «Мадрид» сохранил его в команде благодаря его хорошей игре, это была цена, которую клуб заплатил за его поведение.

Когда он хорошо играл, некоторые его действия прощались, но когда дела шли плохо, думаю, баланс смещался в сторону гораздо более негативного поведения. 

Я считаю, что в свете провальных сезонов нужны решительные меры», – заявил Санс.

Винисиус возмутился заменой в класико: размахивал руками и высказывался, уходя с поля. Вингер «Реала» не пожал руку Алонсо и ушел прямо в раздевалку, но потом вернулся

«Да ну на хрен». Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
Так осадил бы его президент и всё) А в итоге минус Алонсо и сезон, браво, Фло
А у Алонсо все получалось ? хоть один матч назовите где Реал Алонсо показал что-то особенное . Если бы у него получалось его никто не уволил бы .
Реал не показывает ничего особенного уже два сезона подряд. Бывает что отдельные игроки "божат" в отдельных матчах, но это именно что "индивидуальный всплеск", а не сильная игра всей команды.
Надо было раньше думать, когда он демарш устроил и начали сливать Алонсо, отличного системного тренера, которого потеряли для испанского футбола, как минимум на несколько лет...
как и другие испанские тренеры уйдет поднимать, а точнее уже наращивать отрыв АПЛ
Этот системный тренер такой отличный, что против любой маломальски нормальной команды Реал играл как говно.
А без Винисиуса от атакующего потенциала Реала почти ничего не останется. Реал каждый второй год забивает после его проходов
Кому продать? Как будто очередь стоит. Реал за него запросит 150 млн минимум, и вот кто в Европе за него столько даст, учитывая его зп🤷🏻‍♂️
И характер
У него контракт заканчивается летом 2027. Никаких 150 не будет. Если французы пишут правду и ПСЖ хочет Мартинелли, то Арсенал спокойно продаст одного бразила и купит другого бразила. Млн 100 вполне Арсенал отдаст за Винисиуса. Арсеналу нужен игрок способный создавать.
Стоп-кран сорвало, нормальной жизни Винисиусу уже не будет. Самое правильное - выкинуть его вон и пытаться вернуть Алонсо. Если Перес против, выкинуть Переса.
Хоть один адекватный комментарий 👍🏽
Ахахаха, боже. Вот это аналитика. Тебе 12?
Да плевать пусть свободным агентом уходит. Ладно на поле бесполезный, так еще и инфошум ненужный и негативный наводит на клуб, который ему дал все. Просто животное
Бесполезный на поле, лол. Какую же чушь вы пишите, память как у рыбки. Кто ж тогда не бесполезный.
Клоунам нашли козла опущения, чередуя его с мбаппе. С приходом которого кстаои все и покатилось
Во-первых, пока Перес в клубе этого не произойдёт.
Во-вторых, а кому нужен этот токсичный и нестабильный игрок, у которого на один топовый матч приходится пять, где он ничего не может?
Уже и в Аравии наверное поняли, что им такого не надо.
А кто его купит?) Реал минимум 130-140 млн за него запросит. Ни один топ клуб Европы за него столько не отвалит. Разве что в пустыню к верблюдам.
Санс совершенно прав! Еще в прошлом году ходили слухи, что саудиты предлагают за Вини миллиард. Возможно конечно это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Скорее всего без Вини дела у них лучше пойдут и в финансовом плане и в спортивном тоже.
Это называется не «шутка», а выдумки журналистов , и далеко не в каждой выдумке, есть хотя бы толика правды )
У Реала все прекрасно в финансовом плане
Откуда знаешь, что всё прекрасно? Давно камералил бухгалтерию Реала?
Ну если сам реал за него заплатит, чтобы только забрали, то шансы есть куда-нибудь спихнуть))
три преступниа в Реале, это белингем, мбапе винисиус
Миятович о свисте фанатов «Реала» в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Даже если у них не тот сезон, что обычно, мы не должны винить их во всем. Мне это не понравилось»
21 апреля, 22:26
Арбелоа про 2:1 с «Алавесом»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и должен был снимать все вопросы. Винисиуса не впервые освистали, но он настоящий мадридист, любит этот клуб. Он был хорош»
21 апреля, 22:18
«Реал» обыграл «Алавес» – 2:1. Мбаппе, Винисиус и Тони Мартинес забили
21 апреля, 21:33
Винисиус извинился перед фанатами «Реала» и поцеловал эмблему клуба после гола «Алавесу». Бразилец забил впервые за месяц
21 апреля, 20:59
Фанаты «Реала» освистали Винисиуса и Мбаппе в начале игры с «Алавесом»
21 апреля, 19:51
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
16 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
27 минут назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
43 минуты назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
56 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
57 минут назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
58 минут назад
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
2 минуты назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
27 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
