«Продать Винисиуса – лучшее решение для «Реала». Он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил». Журналист El Chiringuito Санс о вингере
Журналист El Chiringuito TV Хуанфре Санс обвинил вингера Винисиуса Жуниор в расколе в команде и призвал «Реал» продать бразильца.
«Мадрид» дома победил «Алавес» (2:1). В начале матча 33-го тура Ла Лиги болельщики на «Бернабеу» освистали Винисиуса и Килиана Мбаппе. Футболист сборной Бразилии забил победный гол, жестом извинился перед фанатами и поцеловал эмблему клуба.
«Я твердо убежден, что лучшее решение для «Реала» – продать этого игрока. Потому что в день матча с «Барселоной» [при Хаби Алонсо] он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил.
Сегодняшнее послание – это его способ признать ошибки, но я считаю, что он исчерпал все свои возможности. «Мадрид» сохранил его в команде благодаря его хорошей игре, это была цена, которую клуб заплатил за его поведение.
Когда он хорошо играл, некоторые его действия прощались, но когда дела шли плохо, думаю, баланс смещался в сторону гораздо более негативного поведения.
Я считаю, что в свете провальных сезонов нужны решительные меры», – заявил Санс.
А без Винисиуса от атакующего потенциала Реала почти ничего не останется. Реал каждый второй год забивает после его проходов
Клоунам нашли козла опущения, чередуя его с мбаппе. С приходом которого кстаои все и покатилось
Во-вторых, а кому нужен этот токсичный и нестабильный игрок, у которого на один топовый матч приходится пять, где он ничего не может?
Уже и в Аравии наверное поняли, что им такого не надо.
У Реала все прекрасно в финансовом плане