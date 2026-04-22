«Продать Винисиуса – лучшее решение для «Реала». Он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил». Журналист El Chiringuito Санс о вингере

Журналист: продать Винисиуса – лучшее решение для «Реала», он захватил власть.

Журналист El Chiringuito TV Хуанфре Санс обвинил вингера Винисиуса Жуниор в расколе в команде и призвал «Реал» продать бразильца.

«Мадрид» дома победил «Алавес» (2:1). В начале матча 33-го тура Ла Лиги болельщики на «Бернабеу» освистали Винисиуса и Килиана Мбаппе. Футболист сборной Бразилии забил победный гол, жестом извинился перед фанатами и поцеловал эмблему клуба.

«Я твердо убежден, что лучшее решение для «Реала» – продать этого игрока. Потому что в день матча с «Барселоной» [при Хаби Алонсо] он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил.

Сегодняшнее послание – это его способ признать ошибки, но я считаю, что он исчерпал все свои возможности. «Мадрид» сохранил его в команде благодаря его хорошей игре, это была цена, которую клуб заплатил за его поведение.

Когда он хорошо играл, некоторые его действия прощались, но когда дела шли плохо, думаю, баланс смещался в сторону гораздо более негативного поведения.

Я считаю, что в свете провальных сезонов нужны решительные меры», – заявил Санс.

Винисиус возмутился заменой в класико: размахивал руками и высказывался, уходя с поля. Вингер «Реала» не пожал руку Алонсо и ушел прямо в раздевалку, но потом вернулся

«Да ну на хрен». Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти»