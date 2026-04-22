Арбелоа про дефицит игрового времени у Карвахаля перед ЧМ: «У меня в составе 23 игрока. Если позволите, я буду думать о том, что лучше для моей команды»

Арбелоа про игровое время Карвахаля: думаю о том, что лучше для «Реала».

Альваро Арбелоа не планирует ставить Даниэля Карвахаля в состав только для того, чтобы защитник получил место в сборной Испании .

В апреле испанец принял участие всего в двух матчах «Реала » и только один из них начал в стартовом составе.

«У меня в составе 23 футболиста, и любой игрок «Реала» имеет шансы поехать на ЧМ.

Если позволите, я буду думать о том, что лучше для моей команды», – сказал главный тренер мадридцев.

Карвахаль недоволен игровым временем и ролью в «Реале». 34-летний защитник считает, что может приносить пользу команде