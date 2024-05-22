Плей-офф ЧМ-2024 – полные расклады: Канада вышла на Словакию, Швеция сыграет с Финляндией

Определились все пары.

На ЧМ-2024 завершился групповой этап. Майский турнир проходит в Чехии (Прага и Острава). Четвертьфинальная стадия состоится 23 мая – все матчи запланированы в один день. Финал чемпионата мира назначен на 26 мая.

Главными фаворитами соревнования остаются Канада и Швеция – они заняли первые места в группах. Швеция стала единственной сборной, победившей во всех матчах в основное время (21 очко).

Плей-офф на чемпионате мира проводится по перекрестному формату. Пример: первое место в группе А выходит на четвертую команду группы В. Вторая сборная группы А играет с третьей из группы В.

Так команды встретятся друг с другом дальше:

Что надо знать о парах плей-офф ЧМ-2024

Швеция (В1) – Финляндия (А4)

Шведы практически ни в одной игре не оставили соперникам шансов. Удивительно, но по счету сложности возникли в матче с Казахстаном (3:1). Если же смотреть на статистику, то вопросов не останется и по той встрече. Швеция перебросала Казахстан в четыре раза (44:11). Подбор звезд из НХЛ впечатляет – вот некоторые: Эрик Карлссон, Виктор Хедман, Лукас Рэймонд, Расмус Далин.

У финнов по статусу с ними сопоставим разве что Микаэль Гранлунд. Нападающий «Сан-Хосе» выбил в регулярке-2023/24 60 очков за 69 матчей. На групповом этапе ЧМ финны сделали ровно столько, чтобы выйти из группы. По персоналиям выделяется лишь 20-летний Оливер Капанен. 20-летнего центра в 2021 году задрафтовал «Монреаль». На ЧМ он показал себя снайпером (6 голов).

США (В2) – Чехия (А3)

Сборная США забросила на групповом этапе 37 шайб – пока это самая результативная команда ЧМ-2024. Борьба за лидерство в группе определилась еще по итогам первого матча, где американцы проиграли шведам (2:5). Потом была удивительная встреча против Словакии (4:5, ОТ). Там сборная США совершила камбэк со счета 1:4, но в овертайме все-таки не дожала.

Чехи собрали сильный состав, а перед плей-офф дополнительно усилили его лидером «Бостона». Давид Пастрняк уговорил клуб отпустить его на домашний турнир: «Конечно, им это не понравилось, но благодарю за понимание». Ранее «Бостон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв «Флориде» (2-4). Чехия набрала очки во всех матчах, но дважды уступила в овертаймах.

Швейцария (А2) – Германия (В3)

Швейцарцы во многом держатся на способностях защитника Романа Йоси. В какой-то момент группового этапа он даже лидировал в бомбардирской гонке. По итогам сезона в НХЛ игрок «Нэшвилла» вошел в число номинантов на приз лучшему защитнику. Швейцария проиграла Канаде (2:3) и потеряла шанс на первое место, но вырвала второе после победы над Финляндией.

Германия в победных матчах не забивала меньше четырех голов. Немцы прошли группу без спадов в матчах с конкурентами – проиграли только Швеции и США (оба раза по 1:6). Сразу три хоккеиста Германии набрали по 9 очков. Матч против Швейцарии будет настоящей проверкой реальных возможностей этого состава. Без него оценивать силу сборной Германии пока рано.

Канада (А1) – Словакия (В4)

Канадцы пока не включили полные обороты, а в некоторых матчах неожиданно вообще чуть не проиграли. Игра с Австрией (7:6, ОТ) ушла за пределы основного времени, с Финляндией (5:3) команда временно уступала 0:2. Кажется, у этой сборной есть бесконечные запасы энергии. Больше остальных мотивирован Джон Таварес – у него в карьере еще нет титула чемпиона мира.

В составе словаков выделяется нападающий Либор Гудачек. Тот уже два сезона выступает за чешский «Тршинец», хотя в июле 2022-го прямо говорил о желании остаться в КХЛ. В деле и Юрай Слафковски, который подтверждает уровень и в международных матчах. Он так явно доминирует над соперниками, что во время игры с Казахстаном (6:2) символично призывал их утереть слезы.

Групповой этап ЧМ-2024 – интересные итоги

● Ярко заигравший в НХЛ нападающий Коннор Бедард стартовал на ЧМ-2024 с пяти шайб и шести очков в трех матчах. Потом – ноль за четыре игры. Такой спад канадской звезды не помешал сборной занять первое место в группе. В бомбардирской гонке доминируют американцы Мэтт Болди (14 очков) и Брэди Ткачак (13). В снайперской – канадец Дилан Козенс (8 голов).

● Великобритания (3 очка) и Польша (1 очко) вылетели из элитного дивизиона. Обе сборные по итогам группового этапа ЧМ-2024 заняли восьмые места в группах. На ЧМ-2025 их заменят Венгрия и Словения. Поляки взяли единственное очко во встрече с Латвией (4:5, ОТ). До этого сборная выступала на ЧМ в 2002 году. Тот турнир она завершила с общей разницей шайб 0:18.

● Австрия отыграла у Канады пять голов за период (6:7, ОТ) и обыграла Финляндию (3:2) благодаря шайбе на последней секунде. Достижение Австрии в игре с канадцами стало первым подобным случаем в истории ЧМ. Из НХЛ там всего один игрок – Марко Росси («Миннесота»). Побороться за место в плей-офф команде помешало поражение от Великобритании (2:4).

● 40-летний Патрик Торесен до сих пор успешно играет. Он приехал на ЧМ-2024 лидером Норвегии. Торесен провел турнир неплохо: 6 (1+5) очков за семь матчей. В ключевой встрече с Великобританией (5:2) он выбил 1+1, а его сборная обеспечила себе сохранение места в элите. За плей-офф она не боролась даже в теории, поэтому такой результат можно считать достижением.

● Латвия выиграла четыре (три – в овертаймах) из семи матчей, но дальше не прошла. Бронзовые призеры предыдущего турнира заняли лишь пятое место в группе. Команду Витолиньша подвела оборона: в трех проигранных матчах Латвия пропустила 21 гол. Разгромами завершились ее матчи против Германии (1:8) и Швеции (2:7). В итоге Латвия набрала на групповом этапе 9 очков.

● Казахстан совсем не удивил: между победами над Францией (3:1) и Польшей (3:1) случились поражения от Германии (2:8) и США (1:10). Задачу остаться в элите Казахстан все равно выполнил. Неужели опять помогла игра с «Россией 25»? Казахстан остается единственным участником ЧМ, который пересекается со сборной России. Напоминаем: эти турниры по-прежнему идут без нее.

Фото: eastnews.ru /MICHAL CIZEK, Petr David Josek