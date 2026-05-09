Вратарь «Анахайма» Достал пропустил 3 шайбы после 8 бросков в 3-м матче серии с «Вегасом». Он был заменен во 2-й раз в текущем плей-офф

Вратарь «Анахайма » Лукаш Достал был заменен в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса » (2:6, 1-2).

25-летний чех отразил 5 из 8 бросков «Голден Найтс» (62,5%) в первом периоде. Со второго периода в игру вступил Вилле Хуссо , которому удалось справиться с 17 из 19 бросков.

Замена в текущем плей-офф НХЛ стала для Достала второй. В пятом матче серии первого раунда с «Эдмонтоном» (1:4, 4-2) его сняли с игры уже на 11-й минуте на фоне 3 пропущенных шайб после 9 бросков.

В 9 играх в розыгрыше у Лукаша 5 побед при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,48.