Вратарь «Анахайма» Достал пропустил 3 шайбы после 8 бросков в 3-м матче серии с «Вегасом». Он был заменен во 2-й раз в текущем плей-офф
Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал был заменен в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (2:6, 1-2).
25-летний чех отразил 5 из 8 бросков «Голден Найтс» (62,5%) в первом периоде. Со второго периода в игру вступил Вилле Хуссо, которому удалось справиться с 17 из 19 бросков.
Замена в текущем плей-офф НХЛ стала для Достала второй. В пятом матче серии первого раунда с «Эдмонтоном» (1:4, 4-2) его сняли с игры уже на 11-й минуте на фоне 3 пропущенных шайб после 9 бросков.
В 9 играх в розыгрыше у Лукаша 5 побед при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,48.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
И Достал и не достал, получается 😅
Достал 3 шайбы из ворот
Странный вратарь, то всё достал, то пропустил..😬
Так у него два пути в НХЛ - либо все доставать, либо доставать все из ворот.
В этот раз не Достал.
Достал всех достал
Достал достал из своих ворот.
Да и Хуссо тоже достал.
У Ротенберга его заменили бы уже на первой минуте.
Говорящая фамилия.
