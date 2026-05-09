Марнер впервые в карьере забросил 3 шайбы в матче плей-офф НХЛ. Он 5-й игрок в истории «Вегаса» с хет-триком в Кубке Стэнли

Митч Марнер впервые в карьере забросил 3 шайбы в матче плей-офф НХЛ.

Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма » (6:2, 2-1) и был признан первой звездой.

На счету 29-летнего канадца стало 13 (6+7) баллов в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+8».

Хет-трик в плей-офф стал для Марнера первым в карьере. В истории «Вегаса » он стал 5-м игроком с таким достижением.

Ранее отличились Марк Стоун (дважды, в том числе в заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 с «Флоридой»), Джонатан Маршессо (дважды), Маттиас Янмарк и Павел Дорофеев (в текущем розыгрыше ).