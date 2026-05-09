Марнер впервые в карьере забросил 3 шайбы в матче плей-офф НХЛ. Он 5-й игрок в истории «Вегаса» с хет-триком в Кубке Стэнли
Митч Марнер впервые в карьере забросил 3 шайбы в матче плей-офф НХЛ.
Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (6:2, 2-1) и был признан первой звездой.
На счету 29-летнего канадца стало 13 (6+7) баллов в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+8».
Хет-трик в плей-офф стал для Марнера первым в карьере. В истории «Вегаса» он стал 5-м игроком с таким достижением.
Ранее отличились Марк Стоун (дважды, в том числе в заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 с «Флоридой»), Джонатан Маршессо (дважды), Маттиас Янмарк и Павел Дорофеев (в текущем розыгрыше).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
16 комментариев
Он не кубковый игрок говорили в Торонто...
Сколько выходов в плов у Торонто без него?
Торонто это проклятое место :)
На коня идёт
Стоило уйти из Торонто и попёрло
До покера 1 штанги не хватило..
Как же вовремя он понял всë про эту токсичную кленовую помойку и свалил оттуда.
