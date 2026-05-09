  Дорофеев ассистировал Марнеру при победной шайбе в 3-м матче серии с «Анахаймом». У Павла 4+2 в 9 играх в текущем плей-офф
Дорофеев ассистировал Марнеру при победной шайбе в 3-м матче серии с «Анахаймом». У Павла 4+2 в 9 играх в текущем плей-офф

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев ассистировал Митчу Марнеру при победной шайбе в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (6:2, 2-1). 

На счету 25-летнего россиянина стало 6 (4+2) очков в 9 играх в текущем плей-офф при полезности «+2». 

Сегодня Дорофеев (15:45, 3:44 – в большинстве) завершил встречу с «минус 1». Он также отметился 1 броском в створ (еще 3 раза не попал в него) и 1 силовым приемом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Всего 68 россиян было в чемпионате НХЛ25/26. В первом раунде плей-офф КС26 сыграли 24 российских игрока.
Вот пары второго раунда, где играют 12 россиян. В том числе 2 двухкратных победителей (Барбашёв КС19, КС23 и Тарасенко КС19,КС24) и 1 однократный (Ничушкин КС22):
ВОСТОК (место в конференции и пары второго раунда)
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
(Петр Кочетков, вр., в п/о пока не играл)
против
8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
(Никита Гребёнкин, н., в п/о пока не играл)
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары второго раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
(Захар Бардаков, н., в п/о пока не играл)
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Иван Барбашёв, н.
Павел Дорофеев, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.

Болеем за наших!
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, {в скобках выбывшие}:
Капризов 11 (3+8)
Барбашёв 7 (3+4)
Дорофеев 6 (4+2)
{Подколзин 6 (3+3)}
{Кучеров 6(1+5)}
{Сергачёв 5 (0+5)}
Тарасенко 3 (2+1)
Ничушкин 3 (1+2)
Свечников 3 (1+2)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Болеем за наших!

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь изменений ждём у лидеров в КС27!
Сегодня был малозаметен
