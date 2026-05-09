Дорофеев ассистировал Марнеру при победной шайбе в 3-м матче серии с «Анахаймом». У Павла 4+2 в 9 играх в текущем плей-офф

Дорофеев ассистировал Марнеру при победной шайбе в 3-м матче серии с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев ассистировал Митчу Марнеру при победной шайбе в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (6:2, 2-1).

На счету 25-летнего россиянина стало 6 (4+2) очков в 9 играх в текущем плей-офф при полезности «+2».

Сегодня Дорофеев (15:45, 3:44 – в большинстве) завершил встречу с «минус 1». Он также отметился 1 броском в створ (еще 3 раза не попал в него) и 1 силовым приемом.