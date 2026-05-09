Форварды «Вегаса» Марнер и Хауден делят лидерство в гонке снайперов плей-офф НХЛ, догнав Станковена, Болди и Хэйгла. У всех игроков по 6 шайб
Форварды «Вегаса» Марнер и Хауден догнали лидеров гонки снайперов плей-офф НХЛ.
Форварды «Вегаса» Митч Марнер и Бретт Хауден отличились заброшенными шайбами в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (6:2, 2-1).
29-летний Марнер сделал натуральный хет-трик (три гола подряд), а 28-летний Хауден поразил пустые ворота. У обоих игроков стало по 6 шайб в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ.
Они догнали лидеров гонки снайперов – форвардов Логана Станковена («Каролина», 6 голов в 7 играх), Мэттью Болди («Миннесота», 6 в 8) и Брэндона Хэйгла (6 в 7), чья «Тампа» уже завершила выступление в розыгрыше.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
