Барбашев в 3-м матче серии с «Анахаймом»: ассист, 2 броска, 3 хита, 2 перехвата и «+1» за 16:31. У него 8 очков в 9 играх в текущем плей-офф

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (6:2, 2-1).

На счету 30-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при нейтральной полезности.

Сегодня Барбашев (16:31, 1:18 – в большинстве) завершил встречу с «+1». У него 2 броска в створ (еще 3 раза не попал в него), 3 силовых приема и 2 перехвата при 1 потере.