Барбашев в 3-м матче серии с «Анахаймом»: ассист, 2 броска, 3 хита, 2 перехвата и «+1» за 16:31. У него 8 очков в 9 играх в текущем плей-офф
Иван Барбашев сделал результативную передачу в 3-м матче серии с «Анахаймом».
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (6:2, 2-1).
На счету 30-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при нейтральной полезности.
Сегодня Барбашев (16:31, 1:18 – в большинстве) завершил встречу с «+1». У него 2 броска в створ (еще 3 раза не попал в него), 3 силовых приема и 2 перехвата при 1 потере.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
уже 30 лет Ивану, время летит
Самый недооценённый цена-качество после Куча. Кучу через год новый контракт выпишут лямов на 18, а Ване еще 3 года за копейки играть.
