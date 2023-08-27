Как избавиться от дискомфорта?

Мозолью называется локальное изменение кожи из-за регулярного избыточного механического воздействия на нее. Мозоли на ступнях, ладонях, фалангах пальцев, реже на других участках тела – нормальное явление для спортсменов, людей, занятых физическим трудом, музыкантов. По сути появление мозоли – защитная реакция организма, который путем утолщения участка кожи или накопления под ней жидкости пытается уберечь кожу от повреждения. Но такие образования могут причинять дискомфорт и даже быть опасны для здоровья.

Как правильно лечить мозоли и как сделать так, чтобы они не появлялись, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Почему появляются мозоли

Как уже упоминалось выше, мозоль возникает на коже в месте регулярного избыточного механического воздействия. Существует ряд факторов, которые провоцируют появление мозолей:

ношение тесной, неудобной, неподходящей по размеру или форме стопы обуви;

постоянное ношение высоких каблуков, из-за чего нагрузка на свод стопы распределяется неравномерно и отдельные участки ступни оказываются перегружены;

ношение носков, неплотно облегающих ногу или обуви без носков;

индивидуальные особенности строения стопы (длинные пальцы, выступающие косточки) и деформации (вальгусная, плоскостопие), из-за которых обувь слишком сильно давит на определенные участки кожи;

особенности походки, возникшие из-за нарушений осанки или деформации суставов (например, при дисплазии тазобедренного сустава);

индивидуальная склонность кожи к избыточному ороговению;

избыточная масса тела, повышающая нагрузку на стопы;

повышенная сухость кожи, в том числе, возрастная;

повышенная потливость;

возраст – с годами склонность к образованию мозолей повышается;

хронические заболевания кожи – микозы, псориаз;

некоторые эндокринные заболевания – нарушения работы щитовидной железы, сахарный диабет;

дефицит витаминов А, С, Е, группы В;

профессии или хобби, провоцирующие избыточное воздействие на определенные участки кожи (работа в шахте, промышленности, сельском хозяйстве, спорт).

Виды мозолей

Существует два типа мозолей, ниже рассмотрим каждый из них подробнее.

Влажная (мокрая, мягкая, водяная) мозоль, или водянка – приподнятый над поверхностью кожи пузырь, заполненный прозрачным содержимым (лимфа) или кровянистым, если при образовании водянки были повреждены кровеносные капилляры . Влажная мозоль образуется при избыточном давлении на участок кожи, непривычный к такому воздействию, или при трении, например между пальцами. Часто водянки образуются при ношении новой обуви.

– приподнятый над поверхностью кожи пузырь, заполненный прозрачным содержимым (лимфа) или кровянистым, если при образовании водянки были повреждены кровеносные капилляры . Влажная мозоль образуется при избыточном давлении на участок кожи, непривычный к такому воздействию, или при трении, например между пальцами. Часто водянки образуются при ношении новой обуви. Сухая (твердая) мозоль – плоский, незначительно возвышающийся над поверхностью кожи, «островок» с четкими границами, представляющий собой скопление ороговевших клеток. На ощупь такой участок значительно тверже, чем окружающая кожа. Твердые мозоли возникают в местах постоянного давления на кожу – например, на ладонях спортсмена-гребца от весел или у фермера от черенка лопаты.

Кроме того, есть две разновидности сухих мозолей, которые стоит рассмотреть отдельно:

Натоптыш – разновидность сухой мозоли, ее характерные особенности – большие размеры и отсутствие четких границ ороговевшего участка ткани. Как правило, они появляются на подошвенной части стоп. Давление на натоптыш болевых ощущений не вызывает.

– разновидность сухой мозоли, ее характерные особенности – большие размеры и отсутствие четких границ ороговевшего участка ткани. Как правило, они появляются на подошвенной части стоп. Давление на натоптыш болевых ощущений не вызывает. Стержневая мозоль – ее отличительная особенность – наличие одного или нескольких стержней из ороговевших клеток, уходящих вглубь кожи. Давление на такие мозоли может быть очень болезненным, потому что длинный стержень доходит до нервных окончаний и сдавливает их. Нередко люди путают стержневые мозоли и подошвенные бородавки, которые тоже имеют своеобразные корни, уходящие вглубь дермы, однако если стержневая мозоль возникает исключительно из-за чрезмерного давления на определенный участок кожи, бородавка является результатом поражения кожи папилломавирусом. Как стержневые мозоли, так и подошвенные бородавки требуют лечения у врача, поэтому диагностикой в домашних условиях заниматься не нужно – лучше посетить врача-подолога, который поставит диагноз и проведет необходимое лечение.

На первый взгляд может показаться, что мозоли лишь доставляют дискомфорт при ходьбе и физических упражнениях, в остальном они безопасны. В большинстве случаев это действительно так, но нужно помнить, что мозоли могут инфицироваться с образованием гнойной раны и представляют особую опасность для людей с сахарным диабетом и заболеваниями, сопровождающимися нарушением кровообращения в сосудах стоп, например, тромбофлебитом. Кроме того, дискомфорт возникающий при ходьбе, если на ногах есть мозоли, может со временем приводить к изменению походки и даже деформации стоп. Поэтому мозоли нужно своевременно лечить.

Лечение мозолей

Главное – исключить источник трения или давления на кожу, в остальном способы лечения отличаются от вида мозоли.

Лечение мягких мозолей

Если мозоль целая, ее достаточно просто защитить от повреждения стерильной повязкой. Прокалывать пузырь самому опасно – под ним открытая рана, в которую можно занести инфекцию, так как дома хорошо простерилизовать инструмент невозможно. Если водянка лопнула, ее следует продезинфицировать, например, хлоргексидином и закрыть стерильной повязкой или пластырем. Если ранка от мокрой мозоли продолжает кровоточить, а также если место повреждения кожи отечное, боль не проходит или усиливается, нужно обратиться к врачу.

Лечение твердых мозолей и натоптышей

Лечение небольшой по размерам твердой мозоли или натоптыша можно проводить дома. Терапия заключается в удалении ороговевших тканей – для этого рекомендуется распарить кожу в ванночке с горячей водой, после чего аккуратно потереть мозоль пемзой или специальным скребком. Помимо этого рекомендуется регулярное применение кремов с мочевиной, которые размягчают и увлажняют кожу, повышают ее эластичность. Если сухие мозоли сложно удалить самостоятельно, нужно обратиться к врачу-подологу, который удалит огрубевшую кожу в ходе процедуры лечебного педикюра, при помощи специальных инструментов. Также для удаления сухих мозолей можно использовать специальные средства – противомозольные пластыри и мази.

Противомозольные (кератолитические) пластыри состоят из покрытой клеем ленты, посередине которой находится подушечка, пропитанная веществом, способствующим размягчению огрубевшей кожи. Активные компоненты пластыря – кислоты, чаще всего салициловая. Непосредственно для сухой мозоли они безопасны и лишь размягчают плотный роговой слой. Но при соприкосновении со здоровой кожей кислота может спровоцировать химические ожоги, поэтому накладывать мозольный пластырь нужно точно на мозоль.

Мази для удаления мозолей – так же как и кератолитические пластыри, имеют в основе кислоты. Они также могут провоцировать химические ожоги кожи, поэтому наносить их нужно строго на мозоль, здоровую кожу рядом рекомендуется покрыть вазелином, чтобы защитить от случайного попадания средства.

Кератолитические пластыри и мази от мозолей противопоказаны:

при аллергии на компоненты, входящие в состав средств;

при сахарном диабете;

при нарушениях кровообращения в сосудах ног.

Самостоятельно покупать такие препараты в аптеке и использовать без консультации с врачом не рекомендуется, так как при неправильном использовании высок риск получить химический ожог кожи. Пластырь и мазь должен выписать врач, он же объяснит как правильно использовать средство.

Лечение стержневых мозолей

Порядок лечения стержневых мозолей такой же, как сухих – ороговевшие ткани нужно размягчить и удалить механическим путем. Разница заключается только в том, что в домашних условиях удалить стержень можно только тогда, когда он не уходит глубоко в толщу кожи. Поэтому, как правило, для удаления стержневых мозолей обращаются к подологу, который проводит процедуру при помощи специальных инструментов (педикюрной фрезы или тонкого сверла).

Также удалять стержневые мозоли можно при помощи лазера, который бережно и безболезненно «выжигает» ороговевшие ткани, и с помощью криодеструкции и электрокоагуляции. После того, как стержневая мозоль удалена, в оставшееся отверстие врач закладывает препараты, стимулирующие заживление кожи и препятствующие образованию новых мозолей.

Профилактика появления мозолей

Лучше всего не допускать появления мозолей, тем более что большинство способов профилактики просты и доступны.

Носите качественную, удобную, подходящую по размеру, форме и полноте ноги обувь.

Пользуйтесь специальными тканевыми или гелевыми вкладышами, которые уменьшают трение и давление на кожу, если носите обувь на каблуке.

Защищайте руки от избыточного трения перчатками при работе на производстве, в саду, занимаясь спортом.

Используйте специальные присыпки во время тренировок.

Соблюдайте правила личной гигиены, регулярно делайте гигиенический маникюр и педикюр, используйте кремы, увлажняющие и смягчающие кожу рук и ног.

Лечите своевременно заболевания кожи стоп.

Подберите удобные носки из натуральной ткани, например, хлопка или шерсти, подходящего размера.

Обрабатывайте стопы и закрытую обувь спреями или присыпками для уменьшения потливости.

Посетите ортопеда при наличии деформаций стоп и подберите специальную обувь или ортопедические вкладыши-стельки, равномерно распределяющие давление на стопу.

Спорт против мозолей

Упражнений, способных в прямом смысле предотвратить чрезмерное огрубение кожи, не существует. Однако если учесть, что частой причиной появления мозолей становятся деформации стопы, логичным будет вывод, что упражнения, направленные на укрепление свода стопы, могут служить профилактикой образования мозолей. Для этого рекомендуется регулярно ходить босиком, на внешней и внутренней стороне стопы, на цыпочках и на пятках, поднимать с пола небольшие предметы (например, карандаши), пальцами ног. Регулярное выполнение таких упражнений не только послужит профилактикой появления мозолей, но также благотворно скажется на состоянии стоп, походке, осанке и общем самочувствии.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Илья Питалев, Владимир Астапкович, Екатерина Чеснокова