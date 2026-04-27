Никитин, Реунков, Лега, Ковалева выйдут на старт Казанского марафона. Чемпион мира по биатлону Бабиков будет соревноваться на дистанции 21,1 км
Стали известны имена элитных атлетов, который выйдут на старт Казанского марафона. В рамках старта пройдет чемпионат России по марафону.
За победу на дистанции 42,2 км будут бороться следующие спортсмены:
Элкана Лангат из Кении (ЛР 2:07:56);
Доминик Ньяро Омаре из Кении (ЛР 2:08:13);
Владимир Никитин (ЛР на марафоне 2:09:54);
Алексей Реунков (ЛР 2:09:54);
Винсент Кипсегеч Ятор из Кении (ЛР 2:10:02);
Чарльз Кипротич Роно из Кении (ЛР 2:10:14);
Степан Киселев (ЛР 2:11:28);
Илдар Миншин (ЛР 2:12:48);
Дмитрий Крыслов (ЛР 2:16);
Владимир Чистяков (ЛР 2:17:54).
Среди женщин на старт марафона выйдут:
Куба Алему Бекеле из Эфиопии (ЛР 2:26:43);
Луиза Лега (ЛР 2:28:35);
Марина Ковалева (ЛР 2:28:52);
Джудит Чероно из Кении (ЛР 2:29:22);
Алена Татаринова (ЛР 2:32:06);
Наталья Леонтьева (ЛР 2:32:49);
Алла Сидорова (дебют);
Аялинеш Баша Тадессе из Эфиопии (дебют).
На полумарафоне к элитным атлетам присоединится чемпион мира по биатлону Антон Бабиков (ЛР 1:07:56). Также за победу на дистанции 21,1 км будут бороться Ярослав Бякин (ЛР 1:02:46), Алексей Трошкин (ЛР 1:03:37), Егор Дедиков (ЛР 1:06:41), Мария Бережная (ЛР 1:14:29), Вероника Ганыш (ЛР 1:14:18).
На дистанции 10 км будут соревноваться следующие бегуны:
Ринас Ахмадеев (ЛР 28:17);
Сергей Шаров (ЛР 28:39);
Дмитрий Сойкка (ЛР 28:59);
Андрей Сущеня (ЛР 29:32);
Анастасия Красильникова (32:29);
Лилия Мендаева (ЛР 32:40);
Ульяна Андреева (ЛР 32:47);
Альбина Гадельшина (ЛР 33:08);
Анна Мокина (ЛР 33:47).
С 1 по 3 мая в Казани пройдут забеги на дистанциях от 3 до 42,2 км. На старт выйдут более 40 тысяч участников из 39 стран.
Онлайн-регистрация уже закрылась.