  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Никитин, Реунков, Лега, Ковалева выйдут на старт Казанского марафона. Чемпион мира по биатлону Бабиков будет соревноваться на дистанции 21,1 км
1

Никитин, Реунков, Лега, Ковалева выйдут на старт Казанского марафона. Чемпион мира по биатлону Бабиков будет соревноваться на дистанции 21,1 км

Стали известны имена элитных атлетов, который выйдут на старт Казанского марафона. В рамках старта пройдет чемпионат России по марафону.

За победу на дистанции 42,2 км будут бороться следующие спортсмены:

  • Элкана Лангат из Кении (ЛР 2:07:56);

  • Доминик Ньяро Омаре из Кении (ЛР 2:08:13);

  • Владимир Никитин (ЛР на марафоне 2:09:54);

  • Алексей Реунков (ЛР 2:09:54);

  • Винсент Кипсегеч Ятор из Кении (ЛР 2:10:02);

  • Чарльз Кипротич Роно из Кении (ЛР 2:10:14);

  • Степан Киселев (ЛР 2:11:28);

  • Илдар Миншин (ЛР 2:12:48);

  • Дмитрий Крыслов (ЛР 2:16);

  • Владимир Чистяков (ЛР 2:17:54).

Среди женщин на старт марафона выйдут:

На полумарафоне к элитным атлетам присоединится чемпион мира по биатлону Антон Бабиков (ЛР 1:07:56). Также за победу на дистанции 21,1 км будут бороться Ярослав Бякин (ЛР 1:02:46), Алексей Трошкин (ЛР 1:03:37), Егор Дедиков (ЛР 1:06:41), Мария Бережная (ЛР 1:14:29), Вероника Ганыш (ЛР 1:14:18).

На дистанции 10 км будут соревноваться следующие бегуны:

С 1 по 3 мая в Казани пройдут забеги на дистанциях от 3 до 42,2 км. На старт выйдут более 40 тысяч участников из 39 стран.

Онлайн-регистрация уже закрылась.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Казанский марафон
Сергей Шаров
Марафон
Луиза Лега (Дмитриева)
Календарь стартов
Андрей Сущеня
Степан Киселев
Бег
Анастасия Красильникова
любительский спорт
Илдар Миншин
Наталья Леонтьева
Забег
Марина Ковалева
Алексей Трошкин
Алла Сидорова
Ринас Ахмадеев
Ульяна Андреева
Ярослав Бякин
logoАнтон Бабиков
logoВладимир Никитин
Альбина Гадельшина
Алексей Реунков
Лилия Мендаева
Дмитрий Сойкка
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль Искандера нет.
Здоровье в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем