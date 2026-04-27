Никитин, Реунков, Лега, Ковалева выйдут на старт Казанского марафона. Чемпион мира по биатлону Бабиков будет соревноваться на дистанции 21,1 км

Стали известны имена элитных атлетов, который выйдут на старт Казанского марафона. В рамках старта пройдет чемпионат России по марафону.

За победу на дистанции 42,2 км будут бороться следующие спортсмены:

Элкана Лангат из Кении (ЛР 2:07:56);

Доминик Ньяро Омаре из Кении (ЛР 2:08:13);

Владимир Никитин (ЛР на марафоне 2:09:54);

Алексей Реунков (ЛР 2:09:54);

Винсент Кипсегеч Ятор из Кении (ЛР 2:10:02);

Чарльз Кипротич Роно из Кении (ЛР 2:10:14);

Степан Киселев (ЛР 2:11:28);

Илдар Миншин (ЛР 2:12:48);

Дмитрий Крыслов (ЛР 2:16);

Владимир Чистяков (ЛР 2:17:54).

Среди женщин на старт марафона выйдут:

Куба Алему Бекеле из Эфиопии (ЛР 2:26:43);

Луиза Лега (ЛР 2:28:35);

Марина Ковалева (ЛР 2:28:52);

Джудит Чероно из Кении (ЛР 2:29:22);

Алена Татаринова (ЛР 2:32:06);

Наталья Леонтьева (ЛР 2:32:49);

Алла Сидорова (дебют);

Аялинеш Баша Тадессе из Эфиопии (дебют).

На полумарафоне к элитным атлетам присоединится чемпион мира по биатлону Антон Бабиков (ЛР 1:07:56). Также за победу на дистанции 21,1 км будут бороться Ярослав Бякин (ЛР 1:02:46), Алексей Трошкин (ЛР 1:03:37), Егор Дедиков (ЛР 1:06:41), Мария Бережная (ЛР 1:14:29), Вероника Ганыш (ЛР 1:14:18).

На дистанции 10 км будут соревноваться следующие бегуны:

С 1 по 3 мая в Казани пройдут забеги на дистанциях от 3 до 42,2 км. На старт выйдут более 40 тысяч участников из 39 стран.

Онлайн-регистрация уже закрылась.