Степан Киселев: «Чемпионат России в рамках Казанского марафона будет лучшим местом для последнего старта». Атлет завершает карьеру профессионального атлета
Степан Киселев заявил, что завершает карьеру как профессиональный атлет.
«Чемпионат России в рамках Казанского марафона будет лучшим местом для последнего старта. Я ни в коем случае не завязываю с бегом, я продолжаю бегать. Возможно я просто не буду выступать на чемпионатах России, потому что не чувствую сил бежать на результат. Так что продолжаем просто получать удовольствие от бега», – сказал Киселев на своем youtube-канале.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Stepan Kiselev
