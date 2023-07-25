Эстафетный бег – это командные соревнования в легкой атлетике, в рамках которых участники по очереди преодолевают отрезки равной или разной длины, передавая друг другу эстафетную палочку (стадионные дисциплины) или ленту (шоссейные пробеги).

Эстафета может проводиться среди мужских, женских или смешанных команд в один или несколько кругов. Победителем становится команда, пришедшая к финишу первой или показавшая наименьшее суммарное время (если команды стартуют не одновременно).

Виды эстафетного бега: классические, экзотические и самурайские

Классические дисциплины эстафетного бега – это олимпийские 4х100 м и 4х400 м, которые проводятся на стадионе. Раньше соревнования проводились только среди мужских и женских команд, но теперь в рамках Олимпийских игр и чемпионатов мира проводится смешанная эстафета 4х400 м.

В смешанной эстафете от каждой команды выступает по два мужчины и две женщины, при этом очередность смен выбирают сами участники. Например, на чемпионате мира 2019 года Польша решила сделать отрыв и выставила на первые два этапа мужчин. Остальные команды выбрали более привычный порядок «М-Ж-Ж-М», что привело к неожиданной развязке на последнем круге:

Помимо классических эстафет World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) каждые два года проводит чемпионат мира по легкоатлетическим эстафетам, где страны соревнуются помимо олимпийских дисциплин в ряде экзотических:

4х200 м, 4х800 м (проводилась до 2017 года), 4х1500 м (проводилась в 2014 году);

смешанной эстафете 2х2х400 м;

шведской эстафете «1200+400+800+1600 м» – единственной стадионной эстафете с отрезками разной протяженности;

барьерной эстафете – единственной стадионной эстафете, где отсутствует эстафетная палочка.

Смешанная эстафета 2х2х400 м – дисциплина, где от каждой команды выступает всего по два спортсмена (один мужчина и одна женщина). Они преодолевают по два этапа протяженностью 400 м, сменяя друг друга каждый круг. При этом, кто стартует первым, выбирают сами участники.

Термин «шведская эстафета» обычно применяется к любым эстафетным дисциплинам с отрезками разной длины. Например, существует шведская эстафета в форматах «100+200+300+400 м» и «800+400+200+100 м». На чемпионате мира проводилась в формате «1200+400+800+1600 м» в 2015 году.

На чемпионатах мира по легкоатлетическим эстафетам барьерная эстафета проводится с 2019 года в смешанном формате: две женщины бегут 100 м с барьерами, а два мужчины – 110 м с барьерами. При этом стартуют они напротив друг друга, а передача осуществляется в момент пересечения стартовой линии следующего этапа – женщины добегают оставшиеся 10 метров, чтобы мужчины стартовали с той же линии. Необычный и зрелищный вид:

На шоссе самый распространенный формат эстафеты – классический японский экиден: в нем марафонская дистанция (42,2 км) разделена на шесть этапов – 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и 7,195 км.

В Японии особенно популярен забег «Хаконе Экиден». Это ежегодные соревнования университетских команд, которые проводятся в два дня. Участники преодолевают десять этапов суммарной протяженностью более 200 км, то есть каждый атлет пробегает дистанцию, приблизительно равную полумарафону (21,1 км).

Хаконе Экиден – самое популярное спортивное событие в Японии. Для спортсменов оно важнее Олимпийских игр

В первый день пять спортсменов бегут в сторону поселка Хаконе с финишем у озера Асиноко, при этом последний этап идет в гору с набором более 800 метров. Во второй день команды стартуют с гандикапом, заработанным накануне, и бегут в обратную сторону с финишем в Токио.

Как выбрать подходящий для себя вид эстафетного бега?

Профессиональные атлеты соревнуются в эстафетах, связанных с их индивидуальной дисциплиной. Спринтеры бегают 4х100 м (характерно для бегунов на 100 и 200 м, а также 110 м с барьерами) или 4х400 м (характерно для бегунов на 400 м и 400 м с барьерами, реже – на 200 и 800 м).

Хотя дистанция отрезка в эстафете может полностью совпадать с основной дисциплиной атлета, подготовка эстафетных команд к ответственным соревнованиям ведется заранее с отработкой передачи палочки и очередности этапов. Обычно выбирается основной состав и несколько запасных бегунов для предварительных забегов и на случай травм.

Бегунам-любителям лучше всего подойдут шоссейные эстафеты, так как они более доступны и не требуют серьезной подготовки с точки зрения передачи палочки. В России такие эстафеты проводит «Беговое сообщество»:

на марафоне «Белые ночи» и Московском марафоне дистанция 42,2 км разделена на пять этапов – 10 км, 5 км, 10 км, 9 км и 8,2 км;

на полумарафонах «Северная столица» и «Лужники» дистанция 21,1 км разделена на четыре этапа – три по 5 км и финишный 6,1 км.

Некоторые эстафеты от «Бегового сообщества» существуют в формате корпоративных, то есть предназначены для команд-представителей различных фирм и компаний, а некоторые открыты для любых участников – семей, друзей, беговых клубов. В зависимости от формата отличается стоимость участия, наполнение стартового пакета и другие услуги.

Также с 2023 года в Санкт-Петербурге команда PushkinRun проводит эстафету в формате классического экидена.

Правила эстафетного бега

Основные правила эстафет касаются передачи палочки или ленты, так как именно там происходит больше всего нарушений:

Передача палочки/ленты производится только в определенной зоне – на стадионе она отмечена насечками на дорожке, а на шоссе обычно маркируется линиями на асфальте. В стадионных дисциплинах принимающий может начинать разбег заранее, но передача палочки должна происходить только в рамках отведенной зоны. Если палочка или лента при передаче упала, то поднять ее может только тот, кто ее уронил. Палочку или ленту нельзя бросать – только передать из руки в руки.

В стадионных эстафетах также стоит отметить следующие правила:

В эстафете 4х100 м каждая команда бежит строго по своей дорожке. Заступать на соседнюю дорожку запрещено. В эстафете 4х400 м первый этап целиком и первый вираж второго круга спортсмены бегут по своим дорожкам, а затем в общей группе. В барьерной эстафете участники одной команды бегут по одной дорожке. В случае падения барьера после предыдущего участника его поднимают судьи.

Что происходит при нарушении правил в эстафетном беге?

Обычно любое нарушение правил карается дисквалификацией команды, однако, если спортсмены смогут доказать, что нарушение было вызвано помехой или умышленными действиями соперника, команда может пройти в следующий раунд автоматом или получить возможность перебежать эстафету без соперников.

Техника эстафетного бега: все внимание к передаче палочки

Сама по себе эстафета ничем принципиально не отличается от гладкого бега на аналогичную дистанцию, поэтому спринтеры высокого уровня на международных и местных соревнованиях выступают в своих базовых дисциплинах и смежных эстафетных.

Единственный навык, который отрабатывается дополнительно в ходе командных тренировок, – навык передачи палочки. При этом, чем короче дистанция, тем выше цена ошибки, поэтому в эстафете 4х100 м дисквалификации случаются чаще всего: участники стараются передать палочку как можно быстрее и часто теряют ее или выбегают за пределы зоны передачи.

Чтобы минимизировать вероятность ошибки, передача палочки тренируется до тех пор, пока не будет доведена до автоматизма. В эстафете 4х100 м очередность передачи следующая:

Первый спортсмен стартует с палочкой в правой руке. На втором этапе принимающий начинает разбег и выставляет назад левую руку ладонью вверх. Передающий догоняет его, кричит «Оп» и вкладывает палочку в руку принимающему. На третьем этапе принимающий начинает разбег и выставляет назад правую руку ладонью вверх. Передающий догоняет его, кричит «Оп» и вкладывает палочку в руку. На заключительно этапе принимающий начинает разбег и выставляет назад левую руку ладонью вверх. Передающий догоняет его, кричит «Оп» и вкладывает палочку в руку. Некоторые спортсмены на заключительном отрезке после приема палочки перекладывают ее из левой руки в правую, если им так удобнее. Правилами это не запрещено.

В шоссейных эстафетах, где используется лента, существует несколько способов передачи, но классическим считается тот, который применяется в Японии:

Принимающий стоит на месте и ждет передающего. Как только партнер приближается, принимающий берет небольшой разбег и выставляет назад руку, не теряя зрительного контакта. Передающий снимает ленту с плеча и удерживает ее обеими руками за два края перед собой, чтобы принимающему было легче схватить ленту.

Нормативы в эстафетном беге

Министерством спорта России нормативы установлены для эстафет 4х100 м, 4х200 м, 4х400 м, 4х800 м и шведской эстафеты в формате «100+200+300+400 м».

Нормативы для мужчин

Нормативы для женщин

Звание МСМК присваивается с 16 лет, мастера спорта – с 15 лет, КМС – с 14 лет, взрослые и юношеские спортивные разряды – с 10 лет.

Норматив на звание МСМК должен быть выполнен на соревнованиях, имеющих статус международных, либо на чемпионате России (дважды) или на чемпионате России и Кубке России.

Норматив на звание мастера спорта должен быть выполнен на соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата федерального округа, чемпионата Москвы или Санкт-Петербурга.

Норматив на звание КМС должен быть выполнен на соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных соревнований субъекта Российской Федерации.

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Фото: unsplash.com/Braden Collum, Zach Lucero; kyodonews.net, pushkin-run.ru