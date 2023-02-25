Смотрите наш влог с Александрой.

Александра Морозова — спортсмен-любитель, победительница ультрамарафона Comrades Marathon на 90 км в ЮАР, а также трехкратный победитель ультрамарафона Ultravasan 90 в Швеции. Вы наверняка помните историю с Comrades: за три дня до забега 2022 года организаторам пришло письмо от World Athletics с рекомендацией не допускать на старт русских спортсменов, претендующих на попадание в призы. Адвокат Александры сначала добился допуска русских участников, но организаторы сказали, что разрешат стартовать только из последнего кластера. В этом случае выиграть забег было бы невозможно – пришлось бы пробираться через 13 тысяч участников, стартующих перед тобой.

Александра с этим не согласилась, обратилась в гражданский суд и выиграла дело – где-то за 8-10 часов до старта. А потом выиграла и сам забег.

В этом году она будет штурмовать Comrades еще раз: «Это точно главный забег в моей спортивной карьере. Три года я выходила на старт и все время у меня были проблемы с получением номера и вообще с допуском до старта.

Нашу федерацию отстранили в 2015 году от участия в международных забегах и это отразилось и на моем выступлении, хотя я заявлялась как бегун-любитель – я не состою в сборной, я никогда не представляла страну на официальных международных стартах – это Кубок, чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры.

Заявиться сейчас на какие-то марафоны под эгидой World Athletics действительно проблема, просто потому что у тебя русский паспорт и ты хочешь попасть в элиту».

Так Александра оказалась в Таиланде этой зимой: приехала за морем, солнцем и теплом, чтобы легче пережить уральскую зиму и посоревноваться.

«В Таиланде три старта, в которых я участвовала, вообще никаких вопросов не задавали. То есть я просто на общих основаниях заявлялась: там нет категории элиты. Кто первый прибежал, тот молодец.

Был один старт, марафон в Бурираме, он привез кенийцев, эфиопов. Естественно там были менеджеры, и я даже не стала туда обращаться. То есть я просто купила слот, вышла на старт и попала в призовую восьмерку, которую награждали, и никаких вопросов мне не задали. То есть сказали: «Окей, отправляйте номер карты. Когда будут результаты допинг-контроля, мы просто переведем деньги».

Так за 74 дня, проведенных в Таиланде, Александра выиграла Phetchaburi Marathon, заняла 2 место на Amazing Thailand Marathon Bangkok и Khon Kaen Marathon и 6 место на Buriram Marathon. Два марафона она пробежала с разницей в неделю, а еще выиграла два забега на 10 и 11 км на Пхукете.

Мы провели одну неделю с Александрой, чтобы узнать о ее жизни в Таиланде: где она тренируется? Тяжело ли бегать в жару? Ест ли она блюда тайской кухни? Смотрите влог и подписывайтесь на YouTube-канал Sports.ru про бег.

Таймкоды:

00:00 — Кто такая Александра Морозова

01:40 — Почему в Таиланде можно нормально соревноваться

03:11 — Где жить и бегать в Таиланде

04:40 — Про местную беговую культуру

07:29 — Те самые 4 марафона и планы на сезон

11:42 — Изучаем Таиланд: байки, парки, единоборства

14:59 — Бежим с Сашей местный забег на 10 км

22:08 — Крутые цели и страхи

Фото: личный архив Александры Морозовой