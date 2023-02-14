Продукты, богатые йодом. Почему соль бывает йодированной. Сколько надо потреблять йода в сутки
Йод – жизненно важный микроэлемент, его необходимо получать с пищей или добавками. Он содержится в морских водорослях и рыбе, а также добавляется в соль.
Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы тироксина и трийодтиронина, которые обеспечивают синтез белков, регулируют нормальный обмен веществ и влияют на рост и развитие организма человека.
Нормы потребления йода зависят не только от возраста. В йододефицитных регионах рекомендуется употреблять йодированную соль
Минздрав РФ рекомендует взрослым употреблять до 150 мкг йода в день, для детей – 90 мкг, для беременных и кормящих – 250 мкг. Если говорить про йодированную соль, то госстандарт РФ регламентирует содержание йодата калия в размере 40±15 мг на 1 кг йодированной соли.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для новорожденных и детей установлены следующие нормы потребления йода:
- 0–2 года – 50 мкг;
- 2–6 лет – 90 мкг;
- 7–12 лет – 120 мкг;
- 12 лет и старше – 150 мкг.
Национальная медицинская академия США рекомендует взрослым употреблять около 150 мкг йода в день. Для беременных и кормящих женщин норма составляет 220 и 290 мкг в день.
Национальная служба здравоохранения Англии рекомендует потреблять до 140 мкг йода в день. При этом отмечается, что приоритетом должны служить привычные продукты питания, а не добавки.
Если вы соблюдаете строгую веганскую диету и не употребляете мясо, рыбу, яйца и кисломолочные продукты или соль, то врач назначит йодсодержащие добавки.
Любой прием витаминов и добавок лучше осуществлять под наблюдением врача.
Некоторые виды напитков на растительной основе (например, соевые или овсяные) и некоторые виды спортивного питания могут быть искусственно обогащены минералами и йодом. Проверяйте информацию на этикетке.
Допустимый верхний уровень потребления – это максимальная допустимая суточная доза. Если ее превысить, возникнут неблагоприятные побочные эффекты. Для йода Национальная медицинская академия США установила максимальный уровень потребления в 1 100 мкг в день. Минздрав РФ рекомендует не превышать 1 000 мкг (1 мг) в сутки.
Зачем нужна йодированная соль: нормальная работа щитовидной железы и мозга
Дефицит йода является одной из основных причин предотвратимой умственной отсталости у детей, поэтому эту проблему с 1990-х годов решают с помощью обязательного йодирования соли. В 2020 году 108 стран закрепили требование законодательно.
Йодированная соль рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения для профилактики и коррекции дефицита йода. Важным достижением, согласно ВОЗ, является значительное снижение йододефицитных заболеваний в странах, которые приняли соответствующие меры по йодированию соли.
Лучшие источники йода – мясо, рыба и молочная продукция
Йод содержится в достаточных количествах в продуктах животного происхождения и морепродуктах, в меньшей степени – в молочной продукции и обогащенных макро и микроэлементами продуктах (например, пищевых добавках).
Если в почве содержится недостаточно йода и не используются йодсодержащие удобрения, то урожай также будет иметь дефицит микроэлемента.
Лучшие естественные источники йода:
- курица;
- говяжья печень;
- яйца;
- рыба и моллюски (треска, тунец, устрицы, креветки);
- морские водоросли;
- йодированная соль;
- молочная продукция (молоко, сыр, йогурт).
В каких продуктах содержится йод. Особое внимание на морепродукты и сыры
Морепродукты и молочная продукция даже в небольших количествах позволяют закрыть суточную потребность йода в 150 мкг. Для это достаточно съесть всего 100 г корюшки и трески.
Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства США, наиболее богаты йодом следующие продукты:
Мясо и морепродукты
|Продукт
|Содержание йода, мкг на 100 г продукта
|Морская капуста
|480*
|Корюшка
|216
|Треска
|186
|Устрицы
|109,1
|Замороженные рыбные котлеты или палочки
|68,7
|Моллюски
|66,5
|Минтай
|43,5
|Колбаса свиная
|29,8
|Говяжья печень
|16,4
|Колбаса салями
|13,3
|Индейка
|5,5
|Куриная грудка
|2
* по данным Росконтроля
Молочная продукция
|Продукт
|Содержание йода, мкг на 100 г продукта
|Швейцарский сыр
|120
|Сыр Пармезан
|78,3
|Сыр Моцарелла
|52,6
|Греческий йогурт
|51,2
|Сыр Чеддер
|48,2
|Мороженое
|39
|Молочный коктейль
|35,9
|Молоко обезжиренное
|34,6
|Молоко жирное
|34,3
|Сметана
|30,2
Фрукты и овощи
|Продукт
|Содержание йода, мкг на 100 г продукта
|Апельсиновый сок
|10,1
|Консервированные абрикосы
|6,2
|Консервированные персики
|6,2
|Картофельное пюре
|6,2
|Фруктовый коктейль
|4,9
|Шпинат
|3,9
|Черные оливки
|2,6
|Изюм
|2,3
Прочие продукты
|Продукт
|Содержание йода, мкг на 100 г продукта
|Йодированная соль столовая
|5070
|Йодированная соль морская
|4660
|Куриное яйцо
|49,2
|Шоколадный батончик
|46,8
|Омлет
|42,6
|Макароны, сваренные в воде с йодированной солью
|28,9
Полную таблицу можно посмотреть на сайте Министерства сельского хозяйства США
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков; unsplash.com/Mateusz Feliksik, Patrick Perkins, Filipp Romanovski; Gettyimages.ru/Justin Sullivan
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