Акклиматизация может осложнить переезд или разрушить отпуск. Как подготовить организм к поездке на море, в горы или холод?

Путешествия связаны с яркими эмоциями и новым опытом. Но ожидания незабываемой поездки нередко сменяются плохим самочувствием в первые дни поездки из-за резкой смены климата или часового пояса. Организм проходит через акклиматизацию – процесс адаптации к особенностям новой местности. Неприятные симптомы могут возникнуть при путешествии как в жаркие страны, так и в северные широты или горную местность.

Насколько опасна акклиматизация и как подготовить свой организм, чтобы насладиться отпуском в полной мере? Разбираемся с медицинским автором медицинским автором Sports.ru, врачом-терапевтом Александром Шестаковым.

Что такое акклиматизация

Акклиматизацией называют процесс адаптации организма к непривычным условиям – климату или часовому поясу. Причиной необходимости в привыкании к ним, акклиматизации, могут стать непривычные погодные условия, избыточно жаркая или холодная погода, перепады давления окружающей среды, например при подъеме в горы, или изменение часового пояса (джетлаг). Проблемы могут возникнуть как из-за общей смены климата с привычного на экзотический, так и от резкого перепада температуры. Например, отправившись в путешествие зимой из -20°С в жаркую страну с +30°С, организм моментально подвергается перепаду в 50 градусов, что оказывает сильный стресс.

Резкая смена среды способна вызвать сбой внутренних систем организма и привести к недомоганию, слабости и другим неприятным проявлениям. Интенсивность симптомов зависит от состояния и внутренних резервов организма – кто-то совершенно не испытывает проблем при путешествиях, а некоторые на несколько дней выпадают из жизни из-за ухудшения самочувствия.

Не стоит путать акклиматизацию с усталостью после долгого пути. Подготовка к поездке, прохождение всевозможных досмотров в аэропорту или на вокзале, многочасовая дорога, заселение в место проживания отнимают много сил и энергии. Это нормально чувствовать усталость и недомогание по прибытии. Качественный сон и отдых помогут восстановиться. Но если неприятные ощущения не проходят в первые сутки, скорее всего они связаны с акклиматизацией.

Как проявляется акклиматизация

Адаптация к новому климату занимает от одного до нескольких дней и проявляется по-разному. У взрослых чаще возникают симптомы:

слабость и усталость;

сонливость или бессонница;

головная боль;

периодические головокружения;

повышение температуры тела;

повышение и снижение артериального давления;

учащенное сердцебиение.

Желудочно-кишечные расстройства – тошнота, рвота, боль и спазмы в области живота, диарея или запоры – возникают по разным причинам. Чаще всего проблема кроется в экзотической еде, с которой организм столкнулся впервые. В таком случае симптомы говорят об аллергии, либо являются индивидуальной реакцией на новую пищу. Другой вариант, когда плохо обработанная еда или употребление неочищенной воды вызывают пищевое отравление. Из-за схожести симптомов во всех описанных случаях, при появлении любых желудочно-кишечных симптомов лучше всего обратиться за медицинской помощью – врач поставит верный диагноз и назначит необходимое лечение.

У детей адаптация к новой местности имеет особенности. Проявления акклиматизации схожи с таковыми у взрослых, но ребенок часто не способен выразить словами то, что чувствует. Заподозрить недомогание стоит, если ребенок меняет свое обычное поведение: ранее активные дети становится вялыми и апатичными, а спокойные – капризными и тревожными. Потеря аппетита и отказ от еды тоже могут говорить о нарушении здоровья ребенка.

На фоне резкой смены климата есть риск обострения хронических заболеваний. Перед поездкой важно посетить семейного врача (общей практики), терапевта для взрослых или педиатра для детей, чтобы обсудить со специалистом предстоящее путешествие и алгоритм действий при ухудшении состояния. Например, у людей с заболеваниями сердца и сосудов, гипертонической болезнью и сердечной недостаточностью нередко возникает непереносимость жары и перепадов температур. При необходимости врач может назначить диагностику, скорректировать лечение и порекомендовать индивидуальную профилактику обострений.

Важно помнить, отпуск или переезд – не повод прекращать прием назначенных лекарств. Заранее соберите необходимый набор препаратов, которые вы регулярно принимаете. Количества лекарств должно хватить на всю поездку с небольшим запасом. Проверьте срок годности всех средств – если путешествие планируется на длительный срок, убедитесь, что срок годности лекарств позволит пользоваться ими до возвращения домой или до возможности купить лекарство на новом месте. Внимательно изучите условия хранения препаратов и убедитесь, что во время поездки вы сможете их обеспечить. Например, инъекционный инсулин нельзя держать под прямыми солнечными лучами и замораживать, иначе препарат теряет свою эффективность.

Не забывайте, что у вас могут спросить о необходимости перевозимых лекарств во время осмотра на таможне, особенно если препараты имеют инъекционную форму. Обязательно возьмите с собой копию рецепта, если он у вас есть. Другой вариант – взять копию выписки из истории болезни, в которой есть список необходимых лекарств. Чтобы избежать проблем на таможне, заранее поинтересуйтесь об условиях ввоза лекарств в страну, в которую вы отправляетесь, и выполните все необходимые предписания по их транспортировке.

Акклиматизация на море

Смена умеренного климата на жаркий активирует важнейший механизм охлаждения – потоотделение. Получив сигнал от терморецепторов кожи, потовые железы начинают активно выделять пот. Состав пота при этом отличается от обычного – в нем становится больше воды, испарение которой и охлаждает тело. А вот ценные электролиты (калий, натрий, хлор) организм стремится сохранить , поэтому снижает их количество в секрете потовых желез и моче, хотя небольшая их потеря все-же происходит. Поэтому при путешествии в жарком климате важно пить достаточно жидкости, чтобы восполнять ее повышенные потери с потом.

Единой нормы потребления жидкости нет. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и американская национальная академия наук , инженерии и медицины в привычных погодных условиях рекомендуют потреблять:

3,5–4 литра жидкости в день для мужчин;

2,5–3 литра жидкости в день для женщин.

Составители рекомендаций подчеркивают, что это приблизительные показатели и они могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей и фоновых патологий. В условиях жаркого климата питьевой режим необходимо увеличить в зависимости от потребностей организма. Предпочтение стоит отдавать прохладной чистой воде без газа. Полностью исключать соль из рациона не стоит, но и избыточное потребление солевых растворов или электролитных смесей способно навредить – организм и так активно сохраняет соли, поэтому повышенное их потребление может усилить неприятные симптомы.

Оказавшись в жарком климате, стоит соблюдать умеренность. Не нужно весь день лежать на пляже или гулять под солнцем, но также и нет смысла круглые сутки сидеть в комнате отеля. Проводите дни разнообразно – самые жаркие часы стоит отсидеться внутри помещения, а прогулки и досуг на пляже планировать на утренние или вечерние часы. По мере завершения акклиматизации организму будет проще переносить высокие температуры, после чего вылазки можно будет устраивать и в дневное время.

Не стоит забывать о риске солнечных ожогов и теплового удара. Во время прогулок на солнце используйте солнцезащитный крем с SPF-защитой от ультрафиолета и носите головной убор.

Акклиматизация в горах

Организм в первую очередь испытывает нагрузку из-за условий высокогорья . По мере подъема на высоту в окружающей среде снижаются атмосферное давление и количество кислорода в воздухе. Из-за этого телу становится значительно сложнее поддерживать достаточный уровень кислорода в крови. Увеличиваются частота сердечных сокращений и дыхания – организму приходится работать вдвойне активнее для сохранения нормального состояния. Чем выше в горы, тем больше требуется усилий.

При медленном подъеме, не более 500 метров в день по рекомендациям CDC, организм успевает адаптироваться к постепенно увеличивающейся нагрузке. В таком случае неприятных ощущений как правило не возникает. Если же увеличение высоты оказывается значительным, более 500 метров в сутки, тело испытывает дистресс и могут возникнуть признаки акклиматизации:

учащенное дыхание и сердцебиение;

одышка;

головная боль и головокружение;

слабость, сонливость;

тошнота, рвота;

потеря аппетита.

Данное состояние называют высотной болезнью. Оно возникает при быстром подъеме в горы, а у некоторых людей – при путешествии на самолете или вертолете. Вероятность развития болезни зависит от состояния организма и фоновых патологий. В среднем недомогание возникает у четверти путешественников при подъеме на высоту 2500 метров – к такому выводу пришли исследователи, изучавшие посетителей гор Колорадо в одноименном штате США.

В редких случаях могут возникнуть опасные осложнения . При отеке легких возникают выраженная одышка и чувство нехватки воздуха в покое, кашель и слабость. Другое грозное состояние – отек мозга. Человек становится похожим на пьяного: сознание спутано, теряется понимание времени и места, походка становится шаткой, хочется поскорее лечь спать. Поэтому при путешествии в горы важно отказаться от приема алкогольных напитков, иначе под маской опьянения можно пропустить угрожающее жизни состояние. При появлении признаков осложнений высотной болезни необходимо в срочном порядке начать спуск и вызвать помощь. Также может помочь оксигенотерапия – вдыхание кислорода в высокой концентрации через маску или носовую канюлю.

Акклиматизация в холодном климате

При замерзании организм запускает механизмы, согревающие организм. Важнейший из них – расходование бурого жира. В теле человека существует небольшое количество особых жировых клеток, активность которых выделяет больше количество тепловой энергии. Долгое время считалось, что бурый жир есть только у младенцев, так как на формирование подкожной прослойки требуется время. Но недавние исследования показали, что бурый жир есть и у взрослых – он сконцентрирован в области шеи и верхней части груди. Это связано с тем, что в этих местах проходят магистральные сосуды, дуга аорты и сонные артерии, согревание крови в которых позволяет теплу распространиться ко всем жизненно важным органам. Именно поэтому надевая шарф зимой мы можем долго не замерзать.

Другой механизм согревания – сократительный термогенез. Дрожь в теле на холоде появляется не просто так. Быстрое сокращение и расслабление мышц увеличивает образование тепла вплоть до 500% , в результате чего тело согревается. Но ресурсов для такого способа хватает в лучшем случае на несколько часов, после чего дрожь исчезает несмотря на холод.

По мере потери телом тепла кожа синеет, зрачки расширяются, дыхание и пульс замедляются, возникает слабость и сонливость, через некоторое время человек теряет сознание. При появлении подобных симптомов необходимо как можно скорее переместиться в теплое место и измерить температуру. Если она опустилась ниже 35˚С, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Необходимо также переодеться в сухую теплую одежду, в первую очередь согреть грудь и шею, выпить теплый безалкогольный напиток. Помните, согревающий эффект алкоголя – это миф. Принятый внутрь горячительный напиток способен увеличить теплоотдачу и ухудшить состояние.

Привыкание к холоду достигается постепенным закаливанием. Это длительный процесс, поэтому, отправившись без подготовки в путешествие с холодным климатом, стоит тщательно подобрать теплую одежду. Одежда должна закрывать все участки тела, чтобы не получить локальное обморожение – чаще всего страдают пальцы рук и ног, так как кровоток в них менее интенсивный, чем в более крупных частях тела. Также на холоде возрастает расход энергии, поэтому необходимо полноценно питаться и увеличить суточное потребление калорий на 10–20% по сравнению с обычным рационом.

Акклиматизация при смене часовых поясов

При перемещении на 3 и более часовых поясов возможно появление расстройства циркадных (суточных) ритмов. В таком случае человек будет испытывать слабость, дневную сонливость, бессонницу, снижение концентрации внимания и работоспособности. В более тяжелых случаях могут возникнуть расстройства пищеварения и снижение аппетита.

Адаптация к новому режиму дня и ночи происходит в течение нескольких дней. Для облегчения этого процесса стоит заранее рассчитать режим, в котором вы будете жить на новом месте, и начать плавно смещать свое время сна за 3–4 дня до отъезда. После консультации с врачом возможно применение короткого курса снотворных или препаратов мелатонина – гормона гипофиза, регулирующего суточные ритмы организма.

Как облегчить акклиматизацию

Уменьшить количество неприятных проявлений во время акклиматизации помогут полноценное питание и регулярные занятия спортом. Поддержание здорового образа жизни укрепит организм и сделает его более устойчивым к стрессам.

Необходимо заранее планировать отъезд и выполнить ряд мероприятий:

посетите врача, чтобы обсудить предстоящую поездку, проверить здоровье и при необходимости скорректировать лечение;

заранее приобретите необходимую одежду и средства, которые могут понадобиться в поездке – солнцезащитный крем и головной убор для жарких стран, теплую одежду для холодных мест, набор нужных лекарств и приспособления для их хранения;

продумайте план путешествия и не нагружайте первые 1–3 дня пребывания в новом месте;

при путешествии более чем на 3 часовых пояса начните перестройку режима за несколько дней до отъезда.

То, насколько тяжело вы перенесете акклиматизацию, зависит от индивидуальных особенностей организма. В большинстве случаев период адаптации к новому месту занимает несколько дней и проходит без медицинских вмешательств. Если возникают выраженные симптомы или они не проходят самостоятельно, обратитесь к врачу – специалист поможет улучшить состояние.

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Фото: unsplash.com/Philipp Kämmerer, Hunter Johnson, Bas Voets, Goutham Krishna, Bank Phrom, JESHOOTS.COM