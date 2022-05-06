АК Барс Банк Казанский марафон пройдет 15 мая. Все самое важное о старте

Информация о событии:

Дата проведения: 14-15 мая 2022 года

Место проведения: Казань, республика Татарстан

Дистанции: 3 км; 10 км; 21,1 км; 42,2 км; детские забеги на 300 метров (3-6 лет) и 600 метров (7-10 лет)

Официальный сайт: timerman.org/events/399

Контакты для связи: info@timerman.org, группа Вконтакте

О событии

Казанский марафон – один из старейших забегов страны. Впервые он был проведен в 1974 году. Забег проводился 18 лет подряд – до 90-х годов. Потом был долгий перерыв, и Казанский марафон вновь вернули любителям бега в Татарстане лишь в 2015 году. С тех пор он проводится ежегодно, и в 2022 году состоится в 8 раз в своей новой истории.

Марафон организует команда TIMERMAN, которая ежегодно проводит массу соревнований в регионе: Казанский и Альметьевский триатлон, велогонки Tour de Tatarstan, забег по ночной Казани, полумарафон в Иннополисе, свимран в Казани и Свияжске и другие соревнования для любителей.

Рекорды Казанского марафона: мужской держится с 2019 года, его установил Степан Киселев (2:12:56), а женский – с 2015 года, его установила Сардана Трофимова (2:29.29).

Трасса забега

Трасса марафона проходит в один круг через самые значимые достопримечательности Казани: Кремль, мечеть Кул-Шариф, дворец бракосочетания «Казан» («Чаша»), мост Миллениум, Кремлевскую набережную.

Трасса полностью перекрыта для бегунов. По маршруту марафона расположены восемь пунктов питания, 8 пунктов освежения с водой, 14 туалетов и 12 точек дежурства скорой помощи.

Трасса марафона (42,2 км)

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Также в рамках марафона проходят забеги на дистанциях 3 км (в субботу), 10 км и 21,1 км (в воскресенье).

Трасса забега на 10 км

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Трасса полумарафона (21,1 км)

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Программа

13 мая, пятница

12:00 – 19:00 – Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам

14 мая, суббота

09:00 – 20:00 – Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов), выдача стартовых пакетов

09:00 – 14:00 – Регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов участникам на дистанции 3 км

09:00 – 15:00 – Выдача стартовых пакетов для участников детских стартов «TIMERKIDS» и «TIMERBABY» (выдача заканчивается за 30 минут до времени старта каждой волны)

12:00 – 18:00 – Работа раздевалок и камеры хранения

10:00 – 10:15 – Забег в ползунках «TIMERBABY»: 4-6 мес.

10:15 – 10:30 – Забег в ползунках «TIMERBABY»: 7-9 мес.

10:30 – 11:00 – Забег в ползунках «TIMERBABY»: 9-12 мес. (для тех, кто еще ползает)

11:00 – 11:30 – Забег в ползунках «TIMERBABY»: 12-36 месяцев (для тех, кто уже бегает)

12:00 – 12:15 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2018-2019 г.р.

12:30 – 12:45 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2017 г.р.

13:00 – 13:15 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2016 г.р.

13:30 – 13:45 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2015 г.р. (Фамилия А-К)

14:00 – 14:15 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2015 г.р. (Фамилии Л-Я)

14:30 – 14:45 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2014 г.р.

15:00 – 15:15 – Детский старт «TIMERKIDS»: 2012-2013 г.р.

15:30 – 15:45 — Детский старт «TIMERKIDS» ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ

16:00 – Старт забега на дистанцию 3 км

15 мая 2022 года, воскресенье

6:00 – Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения

7:43:36 – Старт забега «Девушки. Элита»

7:50 – Старт Чемпионата России по спорту лиц с ПОДА

8:00 – Старт забегов на дистанции 10 км, 21,1 км, 42,2 км

14:00 – Закрытие финиша

Стоимость участия и регистрация

Регистрация на все дистанции идет на сайте организатора забега Timerman и закроется 8 мая. После этого слот можно будет купить 13 и 14 мая на Экспо забега – при наличии свободных слотов.

Стоимость участия:

3 км – 900 руб.;

10 км – 1900 руб.;

21,1 км – 2500 руб.;

42,2 км – 3100 руб.

Скидка 50% на участие предоставляется пенсионерам по выслуге лет, по потере кормильца, по возрасту, ветеранам боевых действий, многодетным семьям; бесплатное участие предоставляется инвалидам всех групп.

Для получения промокодов для льготной регистрации нужно написать на почту info@timerman.org и прислать фотографию документа, подтверждающего льготный статус.

Получение номера

Получить номера можно в пятницу 13 мая с 12:00 до 19:00, в субботу 14 мая с 9:00 до 20:00 в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона (ул. Ташаяк, 2А). Для получения номера нужно показать паспорт и оригинал медицинской справки (организаторам можно отдать копию). Гражданам льготных категорий нужно показать документ, подтверждающий право на льготу.

Требования к медицинской справке:

должна содержать печать выдавшего ее учреждения, подпись и печать врача;

в справке должно быть указано, что участник допущен к соревнованиям по бегу или легкой атлетике на выбранную дистанцию (или большую);

справка действует полгода, поэтому должна быть оформлена не ранее 14 ноября 2021 года.

Ксерокопия справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала, при сдаче оригиналов справки не возвращаются. При этом справку можно будет оформить непосредственно на Экспо за дополнительную плату.

Как добраться

Ближайшая станция метро к старту – «Кремлевская». Это лучший способ добраться на старт, так как улицы будут перекрыты, а парковок для личных автомобилей нет.

Ближайшие остановки автобусов – в 800 метрах от стартового городка:

– остановка «ЦУМ» (маршруты автобусов: 5, 6, 35а, 37, 47, 91);

– остановка «Саид-Галеева» (маршруты автобусов: 2, 5, 7, 10а, 30, 53, 63, 72, 74, 91).

Отзывы о забеге

Марат: «При получении стартового пакета участника, я был весьма удивлен. Меня поразила сама атмосфера мероприятия, там царил дух спорта, было огромное количество единомышленников, которые приехали с разных уголков страны».

Дмитрий: «Трасса для начинающих самая отличная, и для опытных, желающих показать скорость. Уклонов и подъемов вообще нет практически, трасса считается одна из самых гладких, насколько мне известно. Пунктов вода/питание много. И зрителей и поддерживающих по трассе тоже немало. Очень доволен, организация супер! Раздевалки в тепле, разминка и отдых после забега в теплом огромном стадионе, там же и массаж после забега отличный».

Legenda404: «Старт удобен по логистике, сертифицированная трасса, отличная команда организаторов, бегала там 10 км, хорошие отзывы от друзей и конечно же казанское гостеприимство».

До 8 мая напишите свою историю о Казанском марафоне и выиграйте призы от TIMERMAN и Sports.ru

Календарь стартов на 2022 год: забеги, заплывы, триатлон, лыжные и велосипедные старты

Фото: vk.com/timerman_org