12 нон-фикшн книг про ментальное и физическое здоровье и устройство организма

Подборка книг про ментальное и физическое здоровье, которую составили редакторы раздела «Здоровье» для книжного рекомендательного сервиса Лайвлиб.

На Лайвлибе проходит «Книжный вызов» – челлендж, с помощью которого можно поставить себе цель и, главное, достичь ее. Суть вызова проста: просто укажите, сколько книг вы планируете прочитать за год, и постарайтесь сдержать обещание. Все книги, добавленные в прочитанное в текущем году, будут засчитываться автоматически, а специальный виджет покажет ваш прогресс и определит темп чтения. Он предупредит, если вы отстаете от графика, или, наоборот, опережаете его.

К челленджу уже присоединились 93 тысячи участников – и вот какие книги советует наша редакция тем, кому интересен здоровый образ жизни.

Роберт Сапольски, «Кто мы такие: гены, тело, общество»

Нейробиолог, невролог, профессор Стэнфордского университета пытается найти баланс между крайними взглядами в науках о человеческом поведении и, наконец, ответить на вопрос: что именно формирует наше поведение и делает нас людьми? Что определяет нашу индивидуальность: генетические особенности, окружающие условия или общество?

Ученый знакомит читателя с широким пластом научных исследований в нейронауках и с юмором разбирает укоренившиеся в массовом сознании мифы о человеческой природе.

Эрик Кандель, «В поисках памяти»

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, психиатр, нейробиолог и биохимик Эрик Кандель предлагает читателю его глазами увидеть становление наук о мозге, начиная от психоанализа, ставшего популярным во время его детства в оккупированной нацистской Германией Вене, заканчивая передовыми технологиями и молекулярными методами, которыми он занимался после переезда в США и за которые получил множество наград.

Мэтт Ридли, «Геном»

Все, что нужно понимать современному человеку о генетике, биолог и научно-популярный журналист Мэтт Ридли объясняет простым языком. Что такое рак и причем тут генетика? Какие методы для определения генетических заболеваний существуют и как вообще проводят генетические исследования? Куда движется наука о геноме человека?

Несмотря на то, что часть гипотез, выдвигаемых автором, уже подтвердилась или была опровергнута, книга незаменима для базового понимания принципов организации генома человека и дает достаточно знаний для дальнейшего изучения вопроса читателями.

Михаил Шифрин, «100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия»

Шифрин – IT-специалист, нашедший призвание журналиста и писателя по случайности – и при поддержке медиаэксперта Александра Амзина. Несколько лет Шифрин модерировал медицинский форум и вел календарь с заметками о медицинских событиях, приуроченных к памятным датам.

Эти материалы и собраны в книге: 100 историй с XVI по XX век о развитии специфических отраслей в медицине и изучении природы процессов в организме; об изобретении инструментов, вакцин и препаратов, методов лечения, обезболивания и обеззараживания; создании скорой медпомощи, городских медслужб и лечебных курортов.

Это история доказательной медицины, поданная через хитро сплетенные судьбы очень разных людей – врачей, политиков, пациентов – смельчаков и экспериментаторов, которые сделали медицину такой, какая она есть сейчас.

Мэт Фицджеральд, «Как сильно ты этого хочешь? Психология превосходства разума над телом»

Истории из жизни известных спортсменов, поданные как остросюжетные драмы; концентрат мотивации и философии атлетов, приправленный научными исследованиями. Как тело откликается на поставленную цель? Как мозг управляет мышцами? Как раскрыть свой потенциал? Превосходство разума над телом – главная идея, которую пытается донести Фицджеральд – бегун, триатлет, тренер и эксперт по питанию, журналист, который пишет о видах спорта на выносливость.

Алекс Хатчинсон, «Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей»

Хатчинсон – спортивный журналист, исследующий циклические виды спорта, в прошлом – бегун на длинные дистанции и член сборной Канады. Вместе с ним читатель посетит спортивные лаборатории, где ученые помогают элитным бегунам готовиться к рекордным забегам, проследит за аспектами их подготовки, разберется в результатах исследований и узнает, как различные факторы и физиология влияют на результаты спортсменов. Где находятся границы человеческих возможностей? Как преодолевать боль и усталость? Как тренировать мозг, чтобы контролировать тело и получать желаемое (и не только в спорте, но и в обычной жизни и критических ситуациях)?

Михаил Полуэктов, «Загадки сна. От бессонницы до летаргии»

Известный российский сомнолог Михаил Полуэктов в понятной форме отвечает на главные вопросы о сне и сновидениях: зачем нужно спать, как сон объясняли в мировой культуре и медицине. Также он рассказывает о современных исследованиях и экспериментах.

Вячеслав Дубынин, «Мозг и его потребности. От питания до признания»

Как устроен наш мозг? Какие механизмы определяют поведение? Что такое голод, агрессия, родительское поведение, зеркальные нейроны? Как на самом деле работают нейромедиаторы и как это связано с эффектом наркотических веществ?

Книга включает себя адаптированные для широкого читателя фрагменты из лучших лекций, которые автор, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета, уже много лет читает в МГУ им. Ломоносова.

Виктор Франкл, «Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере»

Австрийский психиатр, невролог и психолог делится мыслями о том, как убеждения и отношение к жизни не позволили трехлетнему заключению в лагерях смерти Освенцим и Дахау сломить его.

Доктор Франкл размышляет о свободе человеческого духа и поиске смысла жизни, а также о том, как максимально уберечь психику, когда приходится выживать в невыносимых условиях.

Рольф Добелли, «Искусство ясно мыслить»

Добелли – предприниматель и кандидат наук в экономической философии, собрал 52 когнитивные ошибки, продиктованные эмоциями и устоявшимися убеждениями, которые мы постоянно совершаем при анализе информации. Почему мы строим ложные причинно-следственные связи? Почему нас так легко обмануть новостями? Почему мы верим в фортуну, карму и судьбу и злимся, когда теряем иллюзию контроля? Почему нас так очаровывают известные личности? Он приводит научные эксперименты и примеры из жизни, когда ментальные ловушки мешали адекватно воспринимать реальность.

Дженна Маччиоки, «Иммунитет»

Как генетика, образ жизни и питание влияют на иммунную систему? Как рак «обманывает» наши иммунные клетки и как ученые учатся с этим бороться при разработке новейших методов лечения? Что действительно работает, а что является уловкой маркетологов?

Дженна Манччиоки, ученый-иммунолог с двадцатилетним стажем, увлекательно и просто, с использованием понятных широкому кругу читателей аналогий, не теряя научности и здорового скептицизма, объясняет основные принципы, по которым устроена и работает иммунная система.

Нил Шубин, «Внутренняя рыба»

Книга для тех, кто хочет узнать, почему наши органы устроены именно так, а не иначе, и проследить их развитие от далеких предков до современных людей.

Профессор Чикагского университета, эволюционный биолог и палеонтолог, первооткрыватель легендарного тиактаалика (звено между рыбами и наземными позвоночными), Шубин рассказывает, как тело человека – от скелета до кожи и органов чувств – формировалось в процессе эволюции, и почему в человеке с легкостью можно разглядеть черты наших самых далеких предков, нашу «внутреннюю рыбу».