Расшифровываем нашу итоговую панораму-2022. Все ли элементы вы считали сразу?

Вы наверняка видели нашу традиционную новогоднюю панораму, где собраны главные спортивные события прошедшего года. Возможно, не все полностью расшифровали детали, поэтому сейчас разберем каждую.

Если вдруг не видели, то картинка ниже. Напоминаем: она кликабельна .

Что было в футболе: победа Аргентины на ЧМ-2022, «Амкал» и «2Drots» в Кубке России

• После победы Аргентины на ЧМ-2022 , разумеется, мы изобразили главного героя – Лео Месси. Это отсыл к историческим фотографиям с кубком (после вручения и в постели), новому рекорду инстаграма по лайкам и возможному попаданию на банкноту. Да-да, изображение Месси может появиться на купюре номиналом 1000 песо, на оборотной стороне будет надпись La Scaloneta – в честь тренера Лионеля Скалони и его команды.

• Одноклубник Месси Килиан Мбаппе не перешел в «Реал» и подписал новый контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Килиан позирует вместе с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

• «Реал» выиграл 14-й кубок Лиги чемпионов. Конечно же, это вряд ли бы произошло без обратного прогноза Георгия Черданцева в матче мадридцев и «Сити».

• Не нужно забывать и про проклятие Дрейка – рэп-аналог Георгия Черданцева. На картинке Дрейк прямо за большой рукой: характерные дьявольские красные глаза на месте.

• Еще один фактор победы «Реала» – та самая тривела Луки Модрича в ответном матче с «Челси».

• В прошедшем году «Реал» еще и выиграл чемпионат Испании. На параде в честь победы Карло Анчелотти сделал вирусное фото с кубинской сигарой во рту.

Это не все награды «Реала»: Карим Бензема получил долгожданный ЗМ и стал игроком года УЕФА .

• У Александра Кокорина появился конкурент: защитник мадридцев Давид Алаба отпраздновал победу в ЛЧ со стулом .

• А вот у «Барселоны» дела в ЛЧ продвигаются не так хорошо, как у «Реала». Второй год подряд мимо плей-офф.

• Слева от Бензема Жерар Пике, закончивший в конце года карьеру в «Барселоне». Каталонец провел за клуб 14 лет – славная карьера.

• Криштиану Роналду дал скандальное интервью английскому журналисту Пирсу Моргану, за которым последовал разрыв контракта с «МЮ».

Но у Криштиану было и положительное достижение в медиа в 2022 году: набрал 500 млн подписчиков в инстаграме.

• Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выиграл Лигу конференций и стал первым тренером в истории, победившим в трех главных еврокубках.

• Еще два тренера нашли новую работу в АПЛ: Эрик тен Хаг возглавил «МЮ», а Грэм Поттер – «Челси». Правда, в мае у лондонского клуба появился новый владелец: Роман Абрамович продал клуб американскому консорциуму инвесторов во главе с Тоддом Боэли.

• Некоторые клубы приобрели звездных нападающих: «Ман Сити» подписал Эрлинга Холанда, а Роберт Левандовски пополнил состав «Барселоны».

• Хвича Кварацхелия разрывает чемпионат Италии с «Наполи».

• На картинке есть и наш футбол: например, главное событие конца года – драка футболистов «Зенита» и «Спартака» после матча Кубка России.

• В левом верхнем углу зафиксировано историческое событие: «2Drots» и «Амкал» сыграли в Кубке России .

• Артем Дзюба уехал за границу: подписал контракт с «Адана Демирспор». Правда, закрепиться не получилось : нападающий сыграл пять матчей (220 минут), забил лишь один мяч и 3 ноября ушел из клуба.

• А вот Кокорин пока еще в Европе! На правах аренды из «Фиорентины» перешел в кипрский «Арис» и забил 5 мячей в 11 играх местного чемпионата.

• Fan ID – к сожалению, одно из главных событий года. Систему ввели в эксплуатацию именно в 2022 году, но не на всех стадионах. В 2023-м она будет уже везде. Паспорт болельщика привел к массовым протестам активных фанатов – они бойкотируют матчи.

Отсылки к ЧМ-2022 тоже есть.

• Например, тот самый жест сборной Германии с закрытыми ртами перед матчем со сборной Японии.

• Или касание/не касание Криштиану Роналду в игре с Уругваем.

• Роналду празднует гол на фоне баннера с Месси.

• Сверху слева уже ставшие знаменитыми стримы главного тренера сборной Испании Луиса Энрике во время ЧМ-2022. Не помогли победить в турнире.

• Ну и традиционная чистота от японцев: фирменное бумажное оригами .

С футболом все, переходим к теннису

• Сразу два великих теннисиста – Роджер Федерер и Серена Уильямс – завершили карьеры. На картине спортсмены в нижнем правом углу.

• В начале сезона Новака Джоковича выгнали с турнира в Австралии – депортировали за несоблюдение антиковидных требований к иностранцам.

• В конце февраля Даниил Медведев впервые стал первой ракеткой мира и продержался до начала сентября.

• Мария Шарапова стала мамой. У Медведева и Надаля тоже родились дети.

Что в хоккее? Гол Овечкина за «Динамо» и Федотов в армии

• В январе Романа Ротенберга назначили на должность главного тренера «СКА» . Имеет право – закончил школу тренеров в Омске.

• В июле хоккеиста Ивана Федотова неожиданно призвали в армию . Вратарь сборной служит в Северодвинске.

• Игорь Шестеркин стал лучшим вратарем сезона НХЛ . Лишь трое из всех генменеджеров клубов лиги не поставили Игоря на первое место.

• Александр Овечкин забил за футбольное «Динамо» в ворота «Амкала». Отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду и сыграл 11 минут.

• Над Овечкиным Валерий Ничушкин с первым Кубком Стэнли в карьере – его нога в гипсе. В финале нападающий «Колорадо» играл с переломом.

Теперь баскетбол и жест Стефа Карри

• Карри вместе с «Голден Стейт» в четвертый раз за последние восемь лет победил в НБА и на чемпионском параде повторил фирменный жест «Good night». Баскетболист хочет его зарегистрировать – подал заявку сразу после победного финала с «Бостон Селтикс».

Заглядываем в фигурное катание и бокс: дочка Тутберидзе, Хасбик в UFC и чемпион Махачев

• Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, возможно, перейдет в сборную США . Но пока ни о каких решениях не объявлено.

• Хасбик подписал контракт с UFC. Поблагодарил Дуэйну Уайта и Хабиба Нурмагомедова, а также заверил, что не будет рекламировать что-то харамное .

• Ислам Махачев – новый чемпион UFC в легком весе . Дальше бой с Волкановски и переход в новый вес, а может, и заруба с Конором.

Переходим к Олимпиаде – капюшон Валиевой, истерика Трусовой

• Одно из главных событий Олимпиады-2022 – обвинения Камиле Валиевой в использовании запрещенного триметазидина. Пришлось прятаться от медиа под капюшоном . Она в нижней части картинки.

• Фигуристка Александра Трусова завоевала серебро, но осталась недовольна и на церемонии награждения устроила истерику . Отставание от лидера Анны Щербаковой составило 4 балла.

• В лыжах, как и всегда, правит Александр Большунов: три золота в Пекине-2022 и обе выигранные эстафеты. Сверху слева счастливый Большунов с флагом на финише.

• Сверху в центре грустный Эдуард Латыпов, посыпавшийся в олимпийской эстафете. Он не закрыл мишень на последней стрельбе и лишил команду золота.

Итоги года в Формуле 1: Ферстаппен рекордсмен, Мазепина выгнали, Феттель ушел

• Макс Ферстаппен снова выиграл титул и установил рекорд по количеству побед в рамках одной золотой кампании (15). До него лучшими были Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель.

• Себастьян Феттель покинул «Формулу 1» в конце 2022 года. Он дебютировал в соревновании аж в 2006 году и четыре раза становился чемпионом мира.

Главное событие в киберспорте – наши победили на мейджоре в CS:GO

• Outsiders победили на мейджоре в CS:GO. Самый известный игрок команды – Jame. Outsiders – бывшие Virtus.pro, поменяли название из-за санкций, переехав Армению.

Вспоминаем про шахматы и лыжи: Кубок мира Непряевой, победа Непомнящего

• В 2022-м наш шахматист Ян Непомнящий снова выиграл турнир претендентов, но с Карлсеном не встретится: Магнус отказывается играть с Непомнящим.

• В марте российская лыжница Наталья Непряева досрочно выиграла Кубок мира-2021/22. И это Непряева еще пропустила концовку сезона.

Напоследок грустная часть

В 2022 году нас покинули много известных людей: советский фигурист Александр Горшков, Королева Великобритании Елизавета II, баскетболист и легенда НБА Билл Рассел, советский и российский футболист и тренер Георгий Ярцев, известный футбольный агент Мино Райола, легендарный Пеле и сербский футболист и тренер Синиша Михайлович.