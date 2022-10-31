Владелец «Арсенала» потерял полмиллиарда. Это цена переезда одной из его команд в Лос-Анджелес

Сент-Луис против Стэна Кронке.

В середине октября стало известно, что владелец лондонского «Арсенала» (и ряда других спортивных команд) Стэн Кронке выложит из своего кармана $571 млн. Это компенсация, которую ему придется заплатить властям города Сент-Луис за то, что его команда по американскому футболу «Рэмс» переехала оттуда в Лос-Анджелес в 2016 году.

Иск от Сент-Луиса к Национальной Футбольной Лиге был подан в 2017 году. Разбирательство шло почти четыре года, и в ноябре 2021-го стороны пришли к досудебному соглашению — общая сумма компенсации составит $790 млн.

Разницу в $219 миллионов вскладчину покроют 32 клуба НФЛ. Как сообщает ESPN, владельцы команд были сильно удивлены тем, что Кронке не закрыл весь счет самостоятельно. При переездах клубов предусмотрены выплаты в общую казну НФЛ от желающих сменить местоположение. Предполагалось, что эти средства помогут закрыть и расходы на судебный иск.

Однако Кронке написал письмо, в котором обозначил, что не планирует оплачивать весь счет. Более того, поскольку Сент-Луис подал в суд на всю лигу, владелец «Рэмс» пригрозил заключить с властями города персональное соглашение, и пусть остальные продолжают судебные разбирательства без него.

Команды переезжают с места на место — это вообще нормально?

Для Соединенных Штатов — совершенно нормально. Поскольку большой спорт здесь в первую очередь бизнес, а уже потом все остальное, то владельцы клубов постоянно в поиске более жирного куска пирога.

Стандартная ситуация выглядит примерно так. Клуб играет на очень старом стадионе. Владелец заказывает исследование рынка и прощупывает почву на предмет интереса к большой спортивной команде у властей других городов и штатов. Когда такой интерес находится, начинается торг с местными властями — либо вы вкладываете деньги налогоплательщиков в новый стадион, либо мы съезжаем.

В XXI веке в топ-лигах США переехали:

НФЛ: «Рэмс» из Сент-Луиса в Лос-Анджелес (2016), «Чарджерс» из Сан-Диего в Лос-Анджелес (2017), «Рейдерс» из Окленда в Лас-Вегас (2020)

НБА: «Гризлис» из Ванкувера в Мемфис (2001), «Хорнетс» из Шарлотт в Новый Орлеан (2002*), «Суперсоникс» из Сиэтла в Оклахома-Сити (2008), «Нетс» из Нью-Джерси в Бруклин (2012)

НХЛ: «Трэшерз» из Атланты в Виннипег (2011)

МЛБ: «Экспос» из Монреаля в Вашингтон (2004)

* там сложная история: формально сейчас «Пеликанс» считаются командой расширения, основанной в 2002 году; де-факто клуб переехал, на старом месте был основан клуб «Бобкэтс», и только через несколько лет обе команды сменили названия.

Новое место обещает новый, более современный стадион с повышенной вместимостью, следовательно больше зрителей и больше денег.

Каждый клуб при переезде должен выплатить так называемый relocation package — сумму, которая платится не покидаемому городу (как можно было бы подумать), а всем остальным клубам НФЛ. В теории это должно работать как защитный инструмент, чтобы владельцы без надобности не гоняли клубы по стране. Но на практике НФЛ выгодно, чтобы команды искали места, где трава растет зеленей, а доллары хрустят громче.

«Чарджерс» и «Рэмс» в общую казну за переезд заплатили примерно по $600 млн каждый, «Рейдерс» — $350 млн. Итого все остальные клубы получили где-то по $53 млн, просто сказав «да» во время голосования. А учитывая, что большая часть доходов — за продажу ТВ-трансляций, билетов, мерча и так далее — делится между всеми участниками поровну, то и сам факт переезда с маленького рынка на более крупный выгоден всем.

Зачем было перевозить команду из Сент-Луиса в Лос-Анджелес?

Лос-Анджелес — один из самых крупных рынков в США. Поразительно, но с 1995-го по 2016-й в огромном городе не было ни одной команды НФЛ, хотя раньше там играли «Рэмс» и «Рейдерс».

При огромных размерах Лос-Анджелес далеко не самый спортивный город в стране. Здесь есть чем заняться и без большого спорта. Несмотря на то, что после возвращения «Рэмс» и переезда «Чарджерс» в ЛА был воздвигнут красавец-стадион, проблемы с посещаемостью не исчезли.

Для «Рэмс» каждый матч против популярного соперника (вроде «Далласа», «Сан-Франциско» или даже «Биллс» с другого побережья) — настоящий вызов, потому что фанатов гостевой команды на трибунах гораздо больше, чем домашней. Это создает проблемы для футболистов на поле.

В американском футболе игроки нападения перед розыгрышем общаются друг с другом, назначая комбинацию, а после построения вводящий мяч в игру футболист (центр) слушает команду квотербека. Если на стадионе стоит оглушительный рев болельщиков, то игроки нападения сталкиваются с трудностями коммуникации и вынуждены даже прибегнуть к специальному «немому счету», когда квотербек отдает команды не голосом, а тактильно — например, похлопывая центра по заднице.

Преимущество домашнего поля как раз и должно заключаться в том, чтобы сопернику было как можно сложнее играть в нападении, но «Рэмс» этим преимуществом пользуются редко. При этом в Лос-Анджелесе у них осталась хоть какая-то фан-база (клуб выступал здесь с 1946-го по 1994-й), а вот «Чарджерс», переехавшие из Сан-Диего, потеряли всех прошлых болельщиков, но до сих пор не приобрели новых. Вот уже несколько лет для них все матчи в регулярном сезоне де-факто выездные.

Но вновь проговорим эту мантру: главное — бизнес. В финансовом плане «Рэмс» и «Чарджерс» выиграли от переезда, значит, все остальное приложится со временем.

Как Сент-Луису удалось добиться огромной компенсации?

Кронке делал вид, что разыгрывает классическую партию — кошелек или жизнь. Либо Сент-Луис оплачивает новый стадион, либо команда собирает вещи. Но, как выяснили ищейки городских властей, владелец клуба был изначально настроен на переезд, а все попытки найти компромисс были лишь пусканием пыли в глаза.

Кронке представил остальным владельцам НФЛ 29-страничный доклад о грустных перспективах Сент-Луиса — численность населения падает, экономическое будущее туманно, и маловероятно, что город сможет поддерживать одновременно «Блюз» (хоккей), «Кардиналс» (бейсбол) и «Рэмс».

В судебном иске говорилось, что Кронке планировал переезд «Рэмс» аж с 2013 года и просто лгал людям в глаза, отрицая это. А в лиге проигнорировали все инструкции насчет переезда команд ради общей финансовой выгоды. НФЛ отвечала: инструкции в граните не высечены, и в общей финансовой выгоде нет ничего плохого.

Как бы там ни было, Сент-Луис насчитал убытки в размере $1 млрд — тут ведь вкладывались в стадион, закладывали будущие доходы в бюджет города, увеличивали налогообложение, разрабатывали новые участки для будущего стадиона «Рэмс» и так далее. Заседание было назначено на 10 января. И, судя по тому, что Кронке и НФЛ пошли на попятную, дело складывалось не в их пользу. Примечательно, что тому же Окленду за переезд «Рейдерс» в Лас-Вегас не досталось практически ничего.

А если я не болею за «Арсенал», напомните — кто такой Кронке?

Стэн Кронке родился в семье владельца деревообрабатывающей фабрики. С раннего возраста интересовался цифрами — в 10 лет помогал отцу вести бухгалтерский учет компании. В 1974 году женился на Энн Уолтон, наследнице империи Walmart. В 1983-м создал агентство по недвижимости и начал строить торговые центры и жилые дома. Многие — прямо рядом с магазинами Walmart.

Именно его строительная компания основала домашние арены команд «Денвер Наггетс» (НБА), «Колорадо Эвеланш» (НХЛ) и «Колорадо Рэпидс» (МЛБ). Так он начал постепенно внедряться в мир спорта и в 1999 году создал Kroenke Sports Entertainment — компанию, которая стала собирать воедино все спортивные активы владельца.

Помимо крупнейших спортивных команд штата Колорадо компании Кронке принадлежат «Рэмс» (НФЛ), «Арсенал» (АПЛ) и две киберспортивных команды из Лос-Анджелеса — «Гладиаторс» (Overwatch) и «Гериллас» (Call of Duty).

На 2022 год состояние 75-летнего Кронке оценивается в $12.9 млрд.

Репутация Кронке как-то пострадала?

Не так сильно, как его кошелек. Изначально предполагалось, что вся затея обойдется в $2 млрд — это первоначальная стоимость стадиона «Соуфай» в городе Инглвуд, штат Калифорния, плюс центы (по оценке миллиардеров) на то, чтобы откупиться от того же Сент-Луиса.

За время строительства ценник на арену подскочил чуть ли не в три раза — аномальные осадки отложили строительство почти на год, интерес к выкупу лицензионных мест на стадионе со стороны болельщиков был серьезно переоценен, да еще и пандемия COVID-19 отложила открытие и все запланированные мероприятия вроде музыкальных концертов, за которые тоже рассчитывали получить деньги. В итоге Кронке потратил $5.5 млрд из своего кармана — часть суммы ему одолжили другие владельцы. И теперь еще больше полумиллиарда потратит за досудебное соглашение.

У владельцев клубов НФЛ хватает на кого злиться в большей степени. Если Кронке просто выглядит человеком, который не совсем справился с рискованной, но выгодной сделкой, то куда больше проблем доставляет владелец «Вашингтон Коммандерс» Дэн Снайдер.

У «Вашингтона», чьи матчи иногда посещает Александр Овечкин, по оценкам болельщиков худший стадион во всей лиге (канализацию во время матчей пробивало два раза за прошлый сезон), а самого Снайдера обвиняют во всех смертных грехах — создание токсичной атмосферы, домогательства до чирлидерш, попытки укрыть доходы от других владельцев и так далее. Еще Снайдер довольно долго отказывался сменить оскорбительное с точки зрения правозащитников название «Редскинс» на какое-нибудь другое.

И если обычно в кругу владельцев не принято выносить сор из избы и отталкивать себе подобных, то на прошлой неделе владелец «Индианаполис Кольтс» Джим Ирсей напрямую сказал, что уход Снайдера может пойти НФЛ во благо.

В журналистских кругах поговаривают, что в НФЛ очень хотят видеть на посту владельца «Коммандерс» медийного императора Джеффа Безоса. Поэтому лиге есть о чем думать и помимо финансовых потерь Кронке.

Насколько вообще связаны американский спорт и АПЛ?

Почти половина команд АПЛ частично или полностью принадлежит американским компаниям или частным владельцам:

Любопытно, что для владельцев клубов НФЛ команды АПЛ приносят удачу. В трех последних Супербоулах играли «Тампа-Бэй Бакканирс» (Глейзеры), «Сан-Франциско Фотинайнерс» (Йорки) и «Лос-Анджелес Рэмс» (Кронке).

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Gross, Kevork Djansezian, Sean M. Haffey, Meg Oliphant, Kevin C. Cox, Rob Carr, Dilip Vishwanat