Ресивер Ти Уай Хилтон объявил о завершении карьеры. В 2016 году он стал лидером НФЛ по ярдам на приеме мяча

Ресивер Ти Уай Хилтон объявил о завершении карьеры после 10 сезонов в «Индианаполис Колтс». Четырехкратный участник Матча звезд сделал соответствующее заявление в социальных сетях.

«После невероятного пути пришло время завершить карьеру и начать новую главу. Спасибо мистеру Ирсею, его семье и всей организации „Колтс“ за шанс реализовать мечту», — написал Хилтон.

Хилтон был выбран «Индианаполисом» в третьем раунде драфта-2012 (92-й номер). В 2016 году он стал лидером НФЛ по ярдам на приеме (1448).

За карьеру Хилтон сделал 638 приемов на 9812 ярдов (в среднем 15,4 ярда за прием) и набрал 53 тачдауна, а также отметился одним тачдауном на возврате панта. Последний раз он выходил на поле в сезоне-2022 в составе «Даллас Каубойс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
