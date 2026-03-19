«Филадельфия» выменяла квотербека Энди Далтона у «Каролины»

«Филадельфия Иглс» приобрели квотербека Энди Далтона у «Каролина Пэнтерс» в обмен на выбор седьмого раунда драфта-2027.

38-летний Далтон провел последние три сезона в «Каролине». Ранее он выступал за «Цинциннати Бенгалс», «Даллас Каубойс», «Чикаго Беарс» и «Нью-Орлеан Сейнтс».

В «Филадельфии» Далтон станет одним из дублеров Джейлена Хертса. По данным источников, Таннер Макки остается вторым номером на позиции квотербека.

За карьеру в НФЛ Далтон набрал 39 793 пасовых ярда, бросил 254 тачдауна и 151 перехват. Он трижды участвовал в Матче звезд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Материалы по теме
«Филадельфия» подписала ресивера Маркиза Брауна
вчера, 12:03
Дэриус Слэй завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ
17 марта, 09:46
Рекомендуем
Главные новости
Ресивер Ти Уай Хилтон объявил о завершении карьеры. В 2016 году он стал лидером НФЛ по ярдам на приеме мяча
сегодня, 08:07
Макс Кросби — о срыве обмена в «Балтимор»: «Одна из самых безумных историй в моей жизни»
вчера, 16:10
Том Брэди не исключил участие в олимпийском турнире по флаг-футболу в 2028 году
вчера, 14:07
«Филадельфия» подписала ресивера Маркиза Брауна
вчера, 12:03
«Сиэтл» откроет сезон НФЛ-2026 матчем в среду. Игра пройдет 10 сентября в 03:20 по московскому времени
вчера, 09:51
«Денвер» обменял ресивера Джейлена Уоддла из «Майами»
вчера, 08:18
НФЛ выплатила игрокам $542 млн по программе Performance-Based Pay за сезон-2025
17 марта, 13:53
«Сан-Франциско» договорился о контракте с ресивером Кристианом Кирком
17 марта, 11:48
Дэриус Слэй завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ
17 марта, 09:46
«Нью-Йорк Джетс» обменяли квотербека Джастина Филдса в «Канзас-Сити»
17 марта, 07:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Рекомендуем