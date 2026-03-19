«Филадельфия» выменяла квотербека Энди Далтона у «Каролины»

«Филадельфия Иглс» приобрели квотербека Энди Далтона у «Каролина Пэнтерс» в обмен на выбор седьмого раунда драфта-2027.

38-летний Далтон провел последние три сезона в «Каролине». Ранее он выступал за «Цинциннати Бенгалс», «Даллас Каубойс», «Чикаго Беарс» и «Нью-Орлеан Сейнтс».

В «Филадельфии» Далтон станет одним из дублеров Джейлена Хертса. По данным источников, Таннер Макки остается вторым номером на позиции квотербека.

За карьеру в НФЛ Далтон набрал 39 793 пасовых ярда, бросил 254 тачдауна и 151 перехват. Он трижды участвовал в Матче звезд.