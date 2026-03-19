Лайнбекер Логан Уилсон завершил карьеру после шести сезонов в НФЛ

Бывший лайнбекер «Цинциннати Бенгалс» и «Даллас Каубойс» Логан Уилсон объявил о завершении карьеры. 29-летний игрок провел в НФЛ шесть сезонов.

Уилсон был выбран «Цинциннати» в третьем раунде драфта-2020 и провел в клубе большую часть карьеры. В 2025 году он был обменян в «Даллас» по ходу сезона.

«Парень из Вайоминга с большими мечтами услышал, как прозвучало его имя на церемонии драфта — футбол дал мне больше, чем я мог представить. Я благодарен за этот путь и не воспринимал ни один розыгрыш как должное», — написал Уилсон.

За карьеру он сыграл 83 матча (66 в стартовом составе), сделав 565 захватов, 11 перехватов и 26 сбитых передач. С 2021 по 2024 год он набирал не менее 100 захватов за сезон.