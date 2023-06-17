«Я никогда не боролась за внимание тренера». Рассуждения Трусовой, которая повзрослела
Александра Трусова побывала в студии Okko и в интервью Лине Федоровой рассказала о переходах, методах Тутберидзе и Плющенко и, конечно, вспомнила Олимпиаду.
А еще поделилась философией фигурного катания и побед, да и вообще показала себя с новой стороны – вдумчивой и рассудительной. Это заметно и по речи (здесь огромный прогресс), и по интонациям, и по готовности объяснять.
Ого, Трусова идет в журналистику
– Для меня это очень новый опыт. Мне очень приятно и интересно. Пока что мы записывали только какие-то рубрики, вот сейчас – подкаст, дальше – комментирование. Даже мне вроде как предложили, что я буду сама брать интервью.
Как Саша попала в группу Этери Тутберидзе?
– Мне особо никто ничего не говорил – я пришла на просмотр, и дальше разговаривали с родителями. Я пришла на тренировку, меня тренировали, мне подсказывали. И дальше сказали: следующая тренировка во столько-то. Не было такого: мы тебя берем, мы тебя не берем, у тебя испытательный срок. Я пришла, покаталась одну тренировку, на меня посмотрели – и все.
Я помню, что прилетела с отдыха – 10 дней отдыхала полностью. Прилетела и сказала: не пойду на тренировку туда (куда ходила раньше), пойду только к Этери Георгиевне. Родители сказали: хорошо. Они подошли, спросили: можете посмотреть? И меня пустили. Помню, что я очень переживала, что 10 дней вообще ничего не делала. Но все тройные и три-три я прыгнула даже с учетом этого.
Когда какой-то важный момент, я, наверное, никогда спокойно не выхожу. Единственное – Олимпиада, не знаю почему. Я была спокойна. В короткой было самое спокойное выступление за всю мою жизнь. Я очень хотела туда выйти. Обычно ты волнуешься, есть какое-то сомнительное ощущение – хочешь или не хочешь выходить. А на Олимпиаде я именно ждала – считала, сколько минут до выхода. Даже если брать короткую – того времени, которое я находилась на льду, не хватило. Это было особенное ощущение.
А так я всегда волновалась, волновалась и перед первой тренировкой (у Тутберидзе). Но я знала многих спортсменов, кто там катается, поэтому мне было комфортно.
«В группе все хорошо общались. Но для меня друзья – это намного больше, чем хорошее отношение»
– Насколько дружелюбной была атмосфера в группе?
– Она была очень рабочая и заряженная. Все всегда были заряжены на работу. В плане дружелюбности – я даже не понимаю, что это значит. Все хорошо общались – независимо от титулов.
– Ты часто говоришь, что в спорте друзей быть не может. Сейчас говоришь, что к тебе все супер относились. Когда ситуация начала меняться?
– Нет. Это две разные вещи. Для меня друзья – это намного больше, чем хорошо относиться. Для меня друг – это человек немножко другой. А это люди, с которыми я хорошо общаюсь. Я со всеми хорошо общаюсь, вообще без проблем. Я готова всем помочь, со всеми пообщаться. Нет такого: я никогда не буду общаться, мы враги. Такого никогда не было и сейчас тоже нет. Когда находимся в одном месте, можем собраться, поговорить – и все будет хорошо и замечательно. Но друг для меня это другое.
У нас была одна раздевалка, по отдельности мы начали раздеваться год-два назад.
– Какая фраза!
– Хорошо, переодеваться, ха-ха. До Олимпиады мы всегда были в общей раздевалке. Мы всегда могли выйти, сесть – и каждая скажет, что у нее болит, как она устала. Мы обсуждали, разговаривали, но друг, говорю, это другое. Это очень близкий человек. Таких очень сложно искать и они очень долго на такой грани: друг или не друг?
– Появились ли у тебя подруги из фигурного катания?
– Да. Я на данный момент считаю, что их две. Думаю, что все догадываются, кто это. Поэтому не считаю нужным их называть.
«Не считаю переход к другому тренеру предательством. Это развитие»
– В чем заключалась причина твоего перехода к Плющенко?
– Я сейчас отвечу. Думаю, что это будет ответ на все мои переходы, возвращения обратно и так далее.
Я не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас. Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых я тренировалась. Я могу подойти к любому, что-то спросить, попросить поговорить – и мне помогут. И так же они в любой момент могут что-то написать – и я прекрасно все пойму, тоже сделаю все, что нужно.
Я считаю, что это развитие. У каждого тренера свой подход. И спортсмен, если у него есть такое желание, имеет право попробовать (работать) в разных тренерских штабах и решить, где ему комфортнее. И в любом случае набрать опыта, которого не было в другой команде.
Очень сильно различается подход. Я не говорю, что где-то лучше, а где-то хуже, он просто разный. И когда ты совмещаешь два разных подхода, получается, что у тебя знания не из одного тренерского штаба, а из двух. И ты становишься сильнее.
– А можешь рассказать, чем отличается тренировочный процесс одной группы от другой?
– Мы можем разговаривать еще дней пять, не останавливаться. Они абсолютно разные. Я была в трех группах – и все разные. По отношению к спортсмену, по походу к тренировкам – прокаты, задания.
У Этери Георгиевны процесс похож больше на соревнования: у нас каждый день есть распечатка, которую ты смотришь и знаешь свои ошибки.
У Евгения Викторовича больше на технику – очень много подводящих упражнений, которые я никогда не делала. Когда я начала делать это там, он думал, что я никогда в жизни не смогу прыгать ничего, потому что я не умела делать эти подводящие упражнения. Он на меня смотрел и всегда говорил: как ты прыгаешь четверные, если ты не умеешь делать вот это? То есть эти упражнения – первая стадия подготовки к четверному, а ты умеешь четверной, но не умеешь эту стадию.
У Светланы Владимировны (Соколовской) абсолютно другой подход именно к человеку, к спортсмену. Тоже очень для меня необычно, когда ты можешь просто разговаривать – не только про спорт. Если на данный момент я выйду одна на лед, я буду прекрасно понимать, что мне нужно, чтобы у меня что-то получилось.
– Какая из этих методик оказалась тебе ближе всего?
– По крайней мере, я и у Этери Георгиевны, и у Евгения Викторовича прыгала пять четверных. Да, на соревнованиях я выкатала только в олимпийский сезон. А на тренировках я катала, и когда находилась у Этери Георгиевны, и когда у Евгения Викторовича.
– Все в один голос твердили и, наверное, продолжают это делать, что Трусова способна побеждать только под руководством Этери Тутберидзе. Тебя не задевают такие слова? Согласна с этим?
– Нет, не задевают. И, по-моему, в год, когда я была у Евгения Викторовича, я доказывала, что могу и в другой команде. Я выигрывала соревнования, которые были в начале (сезона). Да, чемпионат мира у меня не получился совсем, но там изначально с короткой программы все пошло не по плану. Но я была готова очень хорошо – прыгала и аксель, и пять четверных – и все это видели. Думаю, что в тот год я доказала, что нет (не только у Тутберидзе).
«Когда развиваешься совместно с Плющенко, то в качестве налога принимаешь его вкус». Фигурка по законам шоу-бизнеса
– А что не так пошло в короткой?
– Я очень хотела кататься с акселем, но в последний момент мы решили убрать. Мне это очень сбило, я ошиблась на каскаде. Был степ-аут с лутца – и была 12-я.
Я человек, которому нельзя убирать (прыжки), особенно в день старта. Я уже была настроена на тот контент.
На ЧМ с Плющенко по привычке чуть не отдала кофту Тутберидзе – это знак для перехода?
– В олимпийском сезоне ты вернулась в штаб Тутберидзе. Почему?
– Могу рассказать историю. На 6-минутной разминке чемпионата мира ты находишься немного в себе – нет такого, что ты контролируешь, где стоит тренер. Ты настроен, ты знаешь, что нужно размять. Один круг проезжаешь, снимаешь кофту, отдаешь ее и начинаешь прыгать. Я так всегда делала.
Я, разворачиваясь, снимала кофту и случайно подъехала к борту, где стояли Этери Георгиевна, Сергей Викторович и Даниил Маркович. Потом резко развернулась и отдала кофту Евгению Викторовичу.
Не знаю, было ли это заметно в тот момент ему или им. Но это реально было, я звонила маме и говорила, что я чуть очень сильно не ошиблась. Они стояли в разных углах.
– Они как-то отреагировали на это?
– Не знаю. Это было очень быстро, я не успевала думать. Видимо, настолько было у меня… что я всегда отдавала им.
– Это можно связать с мистической историей – тебя тянуло обратно?
– Думаю, нет. У меня так было и в детстве, когда я переходила от Волкова к Царевой: когда он хлопал в ладоши, я подрывалась подъехать. Наоборот, я считаю, что это привычка. Ничего мистического – просто привычка делать то, что ты делал всегда. Там я была маленькая, это понятно.
А тут момент, когда ты на стрессе, ты немножко не контролируешь, что делаешь. Ты настроен на что-то определенное, а о менее важных моментах – такие, как отдать кофту тренеру – не думаешь.
– Так можно связать случай и кофтой и твое возвращение к Тутберидзе?
– Конечно, можно отчасти. Наверное, на тот момент мне так нужно было сделать.
– С какими словами тебя принимали обратно?
– Да не было каких-то прям… Могу сказать так, было первое: тебе очень идет рыжий. Я же тогда перекрасилась. Я перекрасилась и потом перешла. И если говорить про первые слова, то вот: тебе очень идет рыжий. Это я могу сказать, а остальное – уже личное. Но не было каких-то серьезных разговоров. Поговорили – и я вышла на тренировку. Все вернулось как было примерно.
– А что до твоих собственных ощущений? Ты выходишь на лед, чувствуешь ли себя как дома?
– Все равно немножко по-другому чувствовалось. Но более привычно: ты идешь в тот же зал, на тот же лед, где все осталось так, как и было год назад. Я очень быстро привыкла. У меня, наверное, никогда не было чувств: я дома – я не дома. Для меня всегда это работа, это не дом. И ведь это больше не каток, а люди, с которыми ты тренируешься. Все относились ко мне так же, как и относились до. Тренировались так же.
«Первый прокат с пятью квадами сделала в июле – тренеры хлопали»
– Пока тебя не было в группе Тутберидзе кипела работа – все готовили к Олимпиаде Щербакову, Валиеву. Как ты вливалась снова в эту гонку вооружений – за тренерское внимание, за главную медаль?
– Я, наверное, никогда не боролась за внимание тренера. Конечно, конкуренция все время подстегивает работать больше. Но особенно с переходом, где у меня не было конкуренции, я поняла, что мне отчасти, может быть, чуть сложнее. Но я могла и так работать.
Зная, что я могу и так, и так – не было, что я боролась за что-то. Нет, я делала свое дело, тренировалась, все восстанавливала. И с первого выхода с отпуска я знала, какой будет контент, знали все тренеры.
В первый же день я выезжала четверной лутц. Через два дня уже вкручивалась в аксель. Через две недели прыгала четверной флип.
Первый чистый прокат с пятью четверными я сделала в конце июля. И все тренеры мне хлопали, сидели и хлопали. И поэтому я точно знала, сколько нужно мне времени, чтобы вкатать пять четверных.
Но на следующий день я подвернула ногу. И дальше было сложнее.
– Можно говорить, что твоя лучшая форма была во время подготовки к Олимпиаде?
– Нет. Лучшая была на прокатах и до прокатов, а потом я подвернула ногу. Я ее не сразу сильно повредила, мне было достаточно дня три – я не каталась. Но я до сих пор заматываю ногу, катаюсь в тейпе.
Может, это уже с головой, но я даже не делала МРТ. Не проверяла. Потому что на тот момент мне было важно выступать на Олимпиаде, и я для себя решила, что все зажило.
– А сейчас?
– Нууу…
– Заматываю и заматываю.
– В принципе, да. Лучшая форма была на прокатах. Я тогда прыгала все. На Олимпиаде как раз сработало «минимум два месяца». Я четко посчитала, сколько мне нужно.
После четырех квадов на Олимпиаде Трусова подумывала отказаться от пятого – решала прямо на льду
– Не жалеешь, что сделала 5 четверных прыжков на Олимпиаде? Может быть, если бы да кабы, облегчить контент?
– Абсолютно не жалею. После того, как упала с акселя в короткой программе, мне так же предлагали убрать сальхов в произвольной. На что я сказала: конечно же, нет. Во-первых, я считала, что это единственный шанс выиграть – сделать 5 четверных. Для меня это выглядело так: я должна сделать 5 в любом случае.
На момент проката, когда я сделала 4 и заезжала на пятый, я, честно, думала о том, чтобы не прыгать. Но по итогу решила, что никогда в жизни себе не прощу: сделать 4 и не пойти в пятый – для меня это почти невозможно.
– Какие мысли были в ночь после короткой на 4-м месте?
– Да никаких. Я очень часто проигрывала короткую, один раз была 12-я, потом 3-я. Место в короткой программе меня никогда не смущало. Да, хорошо, когда ты выигрываешь, у тебя есть запас. Так спокойнее. Но всегда можно догнать, я всегда считала, что по произвольной можно легко догнать. Тем более знала, какой у меня контент.
Как все решалось с командником в Пекине?
– Я на самом деле этого всего не знаю. Мне кажется, всем хочется поучаствовать в командном турнире. Находиться на олимпийском льду – особые ощущения. Поэтому чем больше, тем лучше.
Со мной конкретно никто не обсуждал. Нам это было известно уже там.
– То есть вам на месте сказали: участвует Камила?
– Так даже не сказали. Это было как-то по факту. Короткая – вывешивают: Камила. Ну, Камила. Произвольная – вывешивают: Камила.
В день произвольной в команднике я откатала произвольную с пятью четверными чисто.
«Есть первое место, а дальше поощрительные призы»
– У тебя была какая цель больше: золото или 5 четверных?
– Я считаю, что одно другое дополняет: если я прыгну 5 – будет золото. Если не прыгну – не будет. Я не считаю, что это две цели. Я так считала, поэтому не могу сказать, что их было две.
У меня никогда в жизни на старт не было такой цели: я еду выиграть. Я еду сделать свое. Я сделала свое, а дальше уже…
– Твоя цитата: я считаю, что первое место – это выиграл, все остальные – по-любому проиграл. Для тебя второе место на Олимпиаде – проигрыш?
– Да. Ну, а что можно сказать: я выиграл серебро? Я выиграл второе место?
Ты когда кидаешь дротики в шарики: есть, что ты выиграл, а есть поощрительные призы. Я считаю, что первое место – ты выиграл, а дальше поощрительные призы. Вот чтобы не было обидно второму и третьему, им тоже дают медаль.
Как может быть несколько победителей? Если несколько, тогда должно быть несколько золотых медалей. И то спорно. Победитель – он один.
Саша почти никогда не каталась для удовольствия – почему?
– Есть ли мудрость, которой тебя научила Светлана Соколовская?
– Основное – надо кататься в удовольствие. Наверное, в моей жизни часто было так, что я каталась для чего-то: для достижения целей, чтобы прыгнуть вот это, откатать чисто. Для удовольствия у меня, наверное, было редко.
Я люблю фигурное катание, если что, я люблю кататься. Но в удовольствие – это другое. Это когда ты наслаждаешься тем, что находишься на льду. Наверное, сейчас я катаюсь в удовольствие. А тогда каталась для результата.
Выходя на лед, всю энергию внутри меня отдавала людям – поэтому мне тяжелее кататься. Соответственно, даже физически тяжелее катать программу. До сих пор так. А другие люди, наоборот, собирают эту энергию – и на старте им легче кататься.
Мне сложновато катать шоу подряд или два шоу в день, потому что я не успеваю энергию обратно накопить. Выхожу, отдаю, а дальше надо где-нибудь ее взять.
– И как восстанавливаешь силы?
– Да никак, дожидаюсь. Как-то собираюсь все равно всегда. Вижу людей, это подстегивает, где-то из глубины собираю.
Что после карьеры?
– Чего хочешь ты по окончании спортивной карьеры?
– По-моему, мы не обсуждали вопрос об окончании моей карьеры. Соответственно…
«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона
– Не обсуждали, это просто вопрос в воздух.
– А, когда завершу карьеру… Ясно.
Не знаю, нет такого, что я что-то запланировала. Я живу сейчас и думаю постепенно – не то, что я хочу в будущем, а то, что сегодня, завтра, через неделю максимум.
На выходные мы втроем с девчонками поедем в Санкт-Петербург. Я очень люблю машины и теперь могу поехать на своей.
Блиц!
– Что может тебя растрогать?
– На данный момент все. Раньше не было такого. Я смотрела фильмы, «Титаник» – никаких эмоций не вызывало. А сейчас просто видео может попасться. Могу смотреть кино – вроде не грустное, но в какой-то момент ком в горле. В какие-то моменты жизни могут слезы потечь. И я не понимаю, почему так.
– Что может выбить тебя из колеи?
– Сейчас, наверное, уже ничего.
– Как любишь проводить свободное время в одиночестве?
– Собаки лягут вокруг меня, телефон возьму и что-нибудь буду листать.
– В фигурном катании есть дружба?
– Нет.
– Когда ты последний раз плакала?
– Сегодня. Видео смотрела – я ж говорю.
– Что тебе может поднять настроение в любом состоянии?
– Собаки мои.
– Семья или карьера?
– Семья, конечно.
– Пышная свадьба или скромная роспись в ЗАГСе?
– Вообще, и так, и так. Я хочу на роспись одно платье, потом другое, третье. А так пышное, если выбирать.
– Розы или пионы?
– Розы.
– Малинин или Ханю?
– Несравнимые люди, выбрать невозможно. Так же, как если поставить к ним в тройку Нэтана Чена. Абсолютно разные.
– Золото Олимпиады или мировой рекорд?
– Если сейчас, то золото Олимпиады. Потому что рекордов у меня очень много.
Где твои крылья, которые нравились мне? Без четверных Трусова неинтересна даже самой себе
Фото: РИА НовостиАлександр Вильф; Instagram/avtrusova
— Да. Ну, а что можно сказать: я выиграл серебро? Я выиграл второе место? <…> Как может быть несколько победителей? Если несколько, тогда должно быть несколько золотых медалей. И то спорно. Победитель – он один. <…>
— Золото Олимпиады или мировой рекорд?
— Если сейчас, то золото Олимпиады. Потому что рекордов у меня очень много.
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И вправду повзрослела.
Максимально приветливое отношение ко всем тренерам, уважительно о каждом отзывается. Ни слова негатива в адрес других девчонок. Максимально вежливо и четко.
Раньше приятно было слушать только Аню и Женю (у Лауры Джугелии хороший был выпуск с ней), но Саша теперь ещё один прекрасный гость.
Расскажи это Косторке, которую из-за тебя пришлось списать в утиль
А Саша очень умело отвечает на каверзные вопросы и о тренерах и спортсменах всегда отзывается хорошо.
Сезон 20/21 — Валиева по возрасту не проходит на международные соревнования, но допущена к взрослым российским. Одно первое и одно второе место на этапах Кубка России. ЧР-2021 — серебро. Финал Кубка России — победа с падением над Хромых и Усачёвой (в отсутствии Щербаковой и Трусовой). В том сезоне триксель Валиевой почти не удавался, квад-сальхов тоже, средний контент — два квад-тулупа.
Сезон 21/22 (олимпийский) — Валиева начинает вывозить бешеный контент — триксель в кп, триксель в пп + 3 квада — делает это на двух этапах ГП и на ЧР-2022, т.е. всего на трёх стартах в сезоне. Лидирует по сезону и ставит рекорды по баллам, но с Нового Года начинаются ошибки — падения на ЧЕ и в команднике ОИ, развал в личке. На КПК в марте — один квад.
Сезон 22/23 — поражения от Акатьевой и Петросян на ЧР и ФГПР. Средний контент — два квад-тулупа, которые она восстановила только к середине сезона.
Стабильность, сбалансированность, характер, лидерство на протяжении нескольких сезонов?