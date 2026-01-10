Партнером Трусовой в «Ледниковом периоде» станет актер «Молодежки», Худайбердиева выступит с Шубенковым

Партнером Трусовой в «Ледниковом периоде» станет актер «Молодежки» Жвакин.

Все участницы нового «Ледникового периода» будут профессиональными фигуристками, все партнеры – представителями других областей спорта и искусства.

Об этом сообщает Sport 24.

Александра Трусова выступит с актером сериала «Молодежка» Иваном Жвакиным, Елизавета Худайбердиева – с чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами Сергеем Шубенковым.

Также в проекте планируется участие Анны Щербаковой, Алены Косторной, Татьяны Волосожар, Евгении Тарасовой, Александры Степановой.

Ранее сообщалось , что участие Косторной и Щербаковой подтверждено, в отношении Трусовой «все решено на 90%».