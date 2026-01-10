75

Партнером Трусовой в «Ледниковом периоде» станет актер «Молодежки», Худайбердиева выступит с Шубенковым

Партнером Трусовой в «Ледниковом периоде» станет актер «Молодежки» Жвакин.

Все участницы нового «Ледникового периода» будут профессиональными фигуристками, все партнеры – представителями других областей спорта и искусства.

Об этом сообщает Sport 24. 

Александра Трусова выступит с актером сериала «Молодежка» Иваном Жвакиным, Елизавета Худайбердиева – с чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами Сергеем Шубенковым. 

Также в проекте планируется участие Анны Щербаковой, Алены Косторной, Татьяны Волосожар, Евгении Тарасовой, Александры Степановой. 

Ранее сообщалось, что участие Косторной и Щербаковой подтверждено, в отношении Трусовой «все решено на 90%».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАнна Щербакова
logoАлена Косторная
logoЕлизавета Худайбердиева
logoАлександра Степанова
logoЕвгения Тарасова
logoТатьяна Волосожар
logoЛедниковый период
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Трусова, Щербакова и Косторная примут участие в «Ледниковом периоде», Загитова будет ведущей
10 января, 17:38
25 лет российского фигурного катания: главные герои и моменты
9 января, 15:45
Тутберидзе о том, как Щербакову перепутали с ее сестрой на финале Гран-при-2018: «Мы смотрим, что «Аня» сидит на трибуне и начинаем возмущаться. Показываем ей: давай, спускайся»
6 января, 07:33
Главные новости
Коляда о комментировании: «Я выбираю трудный путь. Не «ты дурак, ты упал», а постараться понять, докопаться до сути, поддержать»
вчера, 19:31
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде
вчера, 19:20
Татьяна Тарасова: «Если МОК не вмешивается в политику, пусть возвращает нас и еще извиняется»
вчера, 18:44
Роднина о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США: «Это результат наших тяжелых 90-х годов»
вчера, 16:54
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Хендрикс, Пинзарроне, Гутманн, Петрыкина, Репонд представят короткие программы
вчера, 16:17
Сизерон о книге Пападакис: «Столкнувшись с клеветнической кампанией, направленной против меня, хотел бы выразить непонимание и несогласие»
вчера, 15:43
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко покажут короткие программы
вчера, 15:02
Чемпионат Санкт-Петербурга перенесен на 14-15 февраля
вчера, 14:12
Акопова о невыдаче визы в Великобританию: «Шокирующая новость для нас. Подавали на визу месяц назад, она до сих пор не готова»
вчера, 13:20
Армянские фигуристы Данильянц, Акопова и Рахманин не выступят на чемпионате Европы, так как не получили визы
вчера, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39