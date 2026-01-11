Чемпионат США. Чок и Бейтс победили, Зингас и Колесник – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и, Майя и Алекс Шибутани – 9-е

Чок и Бейтс выиграли чемпионат США в танцах на льду.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс одержали победу в танцах на льду в рамках чемпионата США по фигурному катанию, набрав 228,87 балла. Чемпионат США по фигурному катанию Сент-Луис Танцы на льду Итоговое положение 1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 228,87 2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 213,65 3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 206,95 4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 202,05 5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 197,29 6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 194,31 7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 186,60 8. Лиа Несет – Артем Маркелов – 176,46 9. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 173,17 10. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 172,39 11. Ева Пэйт – Логан Бай – 170,49 12. Эллиана Пил – Итан Пил – 169,60 13. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 166,62 14. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 160,75 15. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 158,62 Произвольный танец 1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 137,17 2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 127,67 3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 123,66 4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 121,50 5. Уна Браун – Гэйдж Браун – 118,59 6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 117,86 7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 111,61 8. Лиа Несет – Артем Маркелов – 105,18 9. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 104,79 10. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 101,93 11. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 101,47 12. Эллиана Пил – Итан Пил – 100,00 13. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 97,21 14. Ева Пэйт – Логан Бай – 96,95 15. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 94,38 Ритм-танец 1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 91,70 2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 85,98 3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 83,29 4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 80,55 5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 79,43 6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 75,72 7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 74,99 8. Ева Пэйт – Логан Бай – 73,54 9. Лиа Несет – Артем Маркелов – 71,28 10. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 71,24 11. Эллиана Пил – Итан Пил – 69,60 12. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 67,60 13. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 66,37 14. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 65,15 15. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 61,41