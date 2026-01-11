Чемпионат США. Чок и Бейтс победили, Зингас и Колесник – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и, Майя и Алекс Шибутани – 9-е
Мэдисон Чок и Эван Бейтс одержали победу в танцах на льду в рамках чемпионата США по фигурному катанию, набрав 228,87 балла.
Чемпионат США по фигурному катанию
Сент-Луис
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 228,87
2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 213,65
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 206,95
4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 202,05
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 197,29
6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 194,31
7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 186,60
8. Лиа Несет – Артем Маркелов – 176,46
9. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 173,17
10. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 172,39
11. Ева Пэйт – Логан Бай – 170,49
12. Эллиана Пил – Итан Пил – 169,60
13. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 166,62
14. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 160,75
15. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 158,62
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 137,17
2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 127,67
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 123,66
4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 121,50
5. Уна Браун – Гэйдж Браун – 118,59
6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 117,86
7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 111,61
8. Лиа Несет – Артем Маркелов – 105,18
9. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 104,79
10. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 101,93
11. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 101,47
12. Эллиана Пил – Итан Пил – 100,00
13. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 97,21
14. Ева Пэйт – Логан Бай – 96,95
15. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 94,38
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 91,70
2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 85,98
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 83,29
4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 80,55
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 79,43
6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 75,72
7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 74,99
8. Ева Пэйт – Логан Бай – 73,54
9. Лиа Несет – Артем Маркелов – 71,28
10. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 71,24
11. Эллиана Пил – Итан Пил – 69,60
12. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 67,60
13. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 66,37
14. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 65,15
15. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 61,41