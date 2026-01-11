90

Чемпионат США. Чок и Бейтс победили, Зингас и Колесник – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и, Майя и Алекс Шибутани – 9-е

Чок и Бейтс выиграли чемпионат США в танцах на льду.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс одержали победу в танцах на льду в рамках чемпионата США по фигурному катанию, набрав 228,87 балла.

Чемпионат США по фигурному катанию

Сент-Луис

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 228,87

2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 213,65

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 206,95

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 202,05

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 197,29

6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 194,31

7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 186,60

8. Лиа Несет – Артем Маркелов – 176,46

9. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 173,17

10. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 172,39

11. Ева Пэйт – Логан Бай – 170,49

12. Эллиана Пил – Итан Пил – 169,60

13. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 166,62

14. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 160,75

15. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 158,62

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 137,17

2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 127,67

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 123,66

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 121,50

5. Уна Браун – Гэйдж Браун – 118,59

6.  Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 117,86

7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 111,61

8. Лиа Несет – Артем Маркелов – 105,18

9. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 104,79

10. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 101,93

11. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 101,47

12. Эллиана Пил – Итан Пил – 100,00

13. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 97,21

14. Ева Пэйт – Логан Бай – 96,95

15. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 94,38

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 91,70

2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 85,98

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 83,29

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс – 80,55

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 79,43

6. Уна Браун – Гэйдж Браун – 75,72

7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски – 74,99

8. Ева Пэйт – Логан Бай – 73,54

9. Лиа Несет – Артем Маркелов – 71,28

10. Майя Шибутани – Алекс Шибутани – 71,24

11. Эллиана Пил – Итан Пил – 69,60

12. Эми Куи – Джонатан Роджерс – 67,60

13. Изабелла Флорес – Линус Йепсен – 66,37

14. Рафаэлла Конциус – Алексей Щепетов – 65,15

15. Ванесса Фам – Антон Спиридонов – 61,41

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
