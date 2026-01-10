Алина Загитова: «Я очень скучала по «Ледниковому периоду» и чувствовала, как сильно вы скучали по мне»
Алина Загитова поблагодарила зрителей, которые ждали ее возвращения в шоу «Ледниковый период».
«Очень рада вернуться в «Ледниковый период» в роли ведущей!
За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне.
Вместе с Алексеем Константиновичем (Ягудиным) мы будем стараться сделать этот сезон по‑настоящему крутым и особенным для каждого зрителя.
Спасибо всем, кто ждал и поддерживал, — впереди у нас новый, очень яркий сезон», – написала Загитова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
