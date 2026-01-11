Чемпионат США. Малинин победил с преимуществом в 57 баллов, Торгашев – 2-й, Наумов – 3-й, Браун – 8-й
Илья Малинин победил на чемпионате США по фигурному катанию с суммой 324,88 балла.
Чемпионат США по фигурному катанию
Сент-Луис
Мужчины
Итоговое положение
1. Илья Малинин – 324,88
2. Эндрю Торгашев – 267,62
3. Максим Наумов – 249,16
4. Джейкоб Санчес – 249,07
5. Томоки Хиваташи – 247,24
6. Лиам Капейкис – 235,13
7. Даниэль Мартынов – 229,95
8. Джейсон Браун – 227,52
9. Лусиус Казанеки – 227,07
10. Кай Ковар – 225,75
11. Джимми Ма – 225,71
12. Лоренцо Элано – 213,34
13. Гоку Эндо – 203,42
14. Майкл Си – 196,78
15. Самуэль Миндра – 190,04
16. Эммануэль Савари – 188,14
17. Уилл Эннис – 175,80
18. Кен Микава – 145,91
Произвольная программа
1. Илья Малинин – 209,78
2. Эндрю Торгашев – 182,63
3. Джейкоб Санчес – 167,80
4. Максим Наумов – 163,44
5. Томоки Хиваташи – 157,98
6. Лиам Капейкис – 156,27
7. Лусиус Казанеки – 151,35
8. Джимми Ма – 150,15
9. Кай Ковар – 148,84
10. Даниэль Мартынов – 148,32
11. Лоренцо Элано – 141,69
12. Джейсон Браун – 139,03
13. Майкл Си – 136,83
14. Гоку Эндо – 130,74
15. Эммануэль Савари – 127,93
16. Самуэль Миндра – 125,02
17. Уилл Эннис – 120,85
18. Кен Микава – 94,22
Короткая программа
1. Илья Малинин – 115,10
2. Томоки Хиваташи – 89,26
3. Джейсон Браун – 88,49
4. Максим Наумов – 85,72
5. Эндрю Торгашев – 84,99
6. Даниэль Мартынов – 81,63
7. Джейкоб Санчес – 81,27
8. Лиам Капейкис – 78,86
9. Кай Ковар – 76,91
10. Лусиус Казанеки – 75,72
11. Джимми Ма – 75,56
12. Гоку Эндо – 72,68
13. Лоренцо Элано – 71,65
14. Самуэль Миндра – 65,02
15. Эммануэль Савари – 60,21
16. Майкл Си – 59,95
17. Уилл Эннис – 54,95
18. Кен Микава – 51,69