Чемпионат США. Малинин победил с преимуществом в 57 баллов, Торгашев – 2-й, Наумов – 3-й, Браун – 8-й

Илья Малинин выиграл чемпионат США по фигурному катанию.

Илья Малинин победил на чемпионате США по фигурному катанию с суммой 324,88 балла.

Чемпионат США по фигурному катанию

Сент-Луис

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин – 324,88

2. Эндрю Торгашев – 267,62

3. Максим Наумов – 249,16

4. Джейкоб Санчес – 249,07

5. Томоки Хиваташи – 247,24

6. Лиам Капейкис – 235,13

7. Даниэль Мартынов – 229,95

8. Джейсон Браун – 227,52

9. Лусиус Казанеки – 227,07

10. Кай Ковар – 225,75

11. Джимми Ма – 225,71

12. Лоренцо Элано – 213,34

13.  Гоку Эндо – 203,42

14. Майкл Си – 196,78

15. Самуэль Миндра – 190,04

16. Эммануэль Савари – 188,14

17. Уилл Эннис – 175,80

18. Кен Микава – 145,91

Произвольная программа

1. Илья Малинин – 209,78

2. Эндрю Торгашев – 182,63

3. Джейкоб Санчес – 167,80

4. Максим Наумов – 163,44

5. Томоки Хиваташи – 157,98

6. Лиам Капейкис – 156,27

7. Лусиус Казанеки – 151,35

8. Джимми Ма – 150,15

9. Кай Ковар – 148,84

10. Даниэль Мартынов – 148,32

11. Лоренцо Элано – 141,69

12. Джейсон Браун – 139,03

13. Майкл Си – 136,83

14. Гоку Эндо – 130,74

15. Эммануэль Савари – 127,93

16. Самуэль Миндра – 125,02

17. Уилл Эннис – 120,85

18. Кен Микава – 94,22

Короткая программа

1. Илья Малинин – 115,10

2. Томоки Хиваташи – 89,26

3. Джейсон Браун – 88,49

4. Максим Наумов – 85,72

5. Эндрю Торгашев – 84,99

6. Даниэль Мартынов – 81,63

7. Джейкоб Санчес – 81,27

8. Лиам Капейкис – 78,86

9. Кай Ковар – 76,91

10. Лусиус Казанеки – 75,72

11. Джимми Ма – 75,56

12. Гоку Эндо – 72,68

13. Лоренцо Элано – 71,65

14. Самуэль Миндра – 65,02

15. Эммануэль Савари – 60,21

16. Майкл Си – 59,95

17. Уилл Эннис – 54,95

18. Кен Микава – 51,69

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Максим Наумов
Майкл Си
Джимми Ма
Даниэль Мартынов
Джейкоб Санчес
Эндрю Торгашев
Лусиус Казанеки
logoДжейсон Браун
Томоки Хиваташи
Лиам Капейкис
Гоку Эндо
logoИлья Малинин
мужское катание
результаты
logoсборная США
чемпионат США
Уильям Эннис
Кай Ковар
Самуэль Миндра
Лоренцо Элано
