«Скуфы в атаке». Жесткая цитата Стогниенко о Хорватии
Кто такие скуфы и как они атакуют?
Хорватия сенсационно потеряла очки с Албанией – 2:2.
Албания спаслась на 95-й минуте, но матч в целом был проблемным для хорватов. Не получалось даже у Луки Модрича. В одном из моментов хорватский ветеран подал угловой, Йосип Шутало пробил мимо – и после этого оба пошли пешком назад.
Реакция комментатора Владимира Стогниенко:
Кто такие «скуфы»?
Вы наверняка встречали слово в рунете, но, возможно, не гуглили значение.
Скуф – термин с явно негативной окраской. Так называют мужчин за 30 лет, которые перестали за собой следить и не имеют планов на будущее. Пивной живот, залысины, отсутствие тяги к спорту – это все про скуфов.
Слово произошло от фамилии реального человека. Блогер Алексей Скуфьин был модератором доски о политике на анонимном имиджборде «Двач». После ссоры с другим пользователем его личность рассекретили, слили в сеть фотографии и другие данные. Алексей подвергся травле за внешний вид и взгляды. Так его фамилия стала нарицательной.
Более детальный разбор от Кибера
Что у Хорватии не так с атакой?
Состав Хорватии не самый возрастной на Евро (Шотландия и Германия – главные «старики» турнира), но самый опытный. Перед стартом ЧЕ на каждого игрока в заявке хорватов в среднем приходилось по 45 международных матчей.
38-летний Модрич замыкает тройку самых возрастных игроков Евро – старше только Криштиану Роналду и Пепе.
Можно ли сказать, что у хорватов что-то не так с атаками? Пожалуй, да. Вот пример.
Шесть полевых в линию перед соперниками – очень перспективный атакующий фундамент. Ведь правда?
Конечно, настолько жуткое расположение в позиционной атаке не встречалось каждую минуту, но у Хорватии почти весь матч была гигантская проблема с розыгрышами мяча. Все статичны, медлительны, безыдейны. Единственной рабочей темой был сброс на фланг и навес. Да и те же кроссы нормально полетели только после перерыва.
Не будьте скуфами!
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey
(без негатива)
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