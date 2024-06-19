«Скуфы в атаке». Жесткая цитата Стогниенко о Хорватии

Кто такие скуфы и как они атакуют?

Хорватия сенсационно потеряла очки с Албанией – 2:2.

Албания спаслась на 95-й минуте, но матч в целом был проблемным для хорватов. Не получалось даже у Луки Модрича. В одном из моментов хорватский ветеран подал угловой, Йосип Шутало пробил мимо – и после этого оба пошли пешком назад.

Реакция комментатора Владимира Стогниенко:

Кто такие «скуфы»?

Вы наверняка встречали слово в рунете, но, возможно, не гуглили значение.

Скуф – термин с явно негативной окраской. Так называют мужчин за 30 лет, которые перестали за собой следить и не имеют планов на будущее. Пивной живот, залысины, отсутствие тяги к спорту – это все про скуфов.

Слово произошло от фамилии реального человека. Блогер Алексей Скуфьин был модератором доски о политике на анонимном имиджборде «Двач». После ссоры с другим пользователем его личность рассекретили, слили в сеть фотографии и другие данные. Алексей подвергся травле за внешний вид и взгляды. Так его фамилия стала нарицательной.

Более детальный разбор от Кибера

Что у Хорватии не так с атакой?

Состав Хорватии не самый возрастной на Евро (Шотландия и Германия – главные «старики» турнира), но самый опытный. Перед стартом ЧЕ на каждого игрока в заявке хорватов в среднем приходилось по 45 международных матчей.

38-летний Модрич замыкает тройку самых возрастных игроков Евро – старше только Криштиану Роналду и Пепе.

Можно ли сказать, что у хорватов что-то не так с атаками? Пожалуй, да. Вот пример.

Шесть полевых в линию перед соперниками – очень перспективный атакующий фундамент. Ведь правда?

Конечно, настолько жуткое расположение в позиционной атаке не встречалось каждую минуту, но у Хорватии почти весь матч была гигантская проблема с розыгрышами мяча. Все статичны, медлительны, безыдейны . Единственной рабочей темой был сброс на фланг и навес. Да и те же кроссы нормально полетели только после перерыва.

Не будьте скуфами!

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey