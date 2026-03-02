Буланов после повтора отменил назначенный в пользу «Спартака» пенальти в игре с «Сочи». ВАР вмешивался во всех 8 матчах тура РПЛ

Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи» отменили.

Судья назначил пенальти в пользу «Спартака » в игре с «Сочи », но затем отменил его.

Команды проводят матч в рамках 19-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

На 5-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с Русланом Магалем и Дмитрием Васильевым после розыгрыша штрафного.

Главный арбитр встречи Евгений Буланов указал на точку, но изменил свое решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Отметим, что вмешательства ВАР происходили во всех 8 матчах этого тура.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»