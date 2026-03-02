Буланов после повтора отменил назначенный в пользу «Спартака» пенальти в игре с «Сочи». ВАР вмешивался во всех 8 матчах тура РПЛ
Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи» отменили.
Судья назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Сочи», но затем отменил его.
Команды проводят матч в рамках 19-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
На 5-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с Русланом Магалем и Дмитрием Васильевым после розыгрыша штрафного.
Главный арбитр встречи Евгений Буланов указал на точку, но изменил свое решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
Отметим, что вмешательства ВАР происходили во всех 8 матчах этого тура.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Ну они бы еще Радимова поставили судить
Было бы лучше. Ведь Радимов футбольный человек)
поставить на матч Спартака мужа Булановой, норм троллинг от РПЛ) На ВАР ещё бы Миллера посадили)
Т.е. получается можно руки держать (что напомню не по правилам) нападающему? А я наивно думал, что когда ты, в нарушение правил, держишь игрока, это штрафной
А почему это не пенальти? Ну он же держит и ноги сует, я не знаю, в середине такое свистят как срыв атаки и дают желтую 🤷♂️
А почему отменил-то? Чистый же пенальти...
Такие чистые ставят только "грязным" командам, если вы понимаете о чем я
эх спортс, теряете сноровку. надо было так заголовок составить - Возможно муж бывшей жены бывшего игрока Зенита Владислава Радимова, Татьяны Булановой, Евгений Буланов, отменил пенальти, назначенный в пользу Спартака
Самый «честный» чемпионат. Честнее только сомалийский.
По мне это 100% пенальти. Руку зажал подмышкой и держал
А по мне, это Угальде руку сунул и держал.
Судейская импотенция какая-то. Неужели их настолько запугали какими-то санкциями, что буквально под микроскопом готовы рассматривать каждый эпизод.
Просто стыд. Походу, эти клоуны смотрели только нарушение в ногах, которого не было, но совершенно забили на явный 100% фол за задержку руки Угальде. Полная деквалификация арбитров. Это явное нарушение правил, явное лишение возможности забить.
