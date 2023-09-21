Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет! Пробил «Спарту» в Чехии

Два гола в двух последних матчах ЛЕ.

Внимание, тревога не ложная – Александр Кокорин забил в Лиге Европы! Четко реализовал пенальти в ворота «Спарты» и теперь обязательно попадет в хайлайты. Ну как же он хорош!

Гол случился уже на 11-й минуте матча против пражской «Спарты» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Ладислав Крейчи нарушил правила в штрафной, и Кокорин наказал.

● Это первый гол экс-форварда сборной России в еврокубках с 2018-го! Тогда Александр еще играл за «Зенит» и тоже забил чехам – отличился на 80-й минуте в игре против «Славии». В том матче Кокорин поднялся со скамейки на 69-й минуте и принес «Зениту» победу 1:0.

● До сегодняшнего дня матч против «Славии» был последним для Кокорина в Лиге Европы. Получается, у Кокорина два подряд результативных матча в Лиге Европы.

Кажется, прошла целая вечность – нового гола Кокорина в еврокубках мы ждали 1813 дней!

Теперь у 32-летнего форварда 21 гол в еврокубках. Вот так он их распределил:

⚽️ 14 голов за «Зенит» в Лиге Европы

⚽️ 6 голов за «Динамо» в Лиге Европы

⚽️ 1 гол за «Арис» в Лиге Европы

Как вы уже поняли, Кокорин специализируется только по Лиге Европы – в Лиге чемпионов и Лиге конференций он еще не забивал. Пока что.

Как вообще дела у Кокорина на Кипре?

Замечательно! Александр уехал на Кипр еще в осенью 2022-го – «Фиорентина» отдала его в годичную аренду. В «Арисе» Кокорин играл регулярно: пропустил лишь шесть матчей чемпионата, забил 13 голов, отдал 6 ассистов и привел «Арис» к титулу. Главный тренер «Ариса» говорил, что Александр показывает европейский уровень, а полузащитник Юлиус Сзоке признавался, что форвард на голову выше остальных футболистов «Ариса».

«Приехал на год посмотреть, как живется. Задержусь ли? Посмотрим, как погода будет», – рассказывал Александр.

Летом 2023-го Кокорин вернулся в Италию и забивал за «Фиорентину» в предсезонке. Но потом все же вернулся в «Арис». 17 сентября отыграл 81 минуту против «Пафоса», а сейчас забил «Спарте».

«Рейджерс» и «Бетису» – приготовиться. Это следующие цели Кокорина в группе С.

Фото: East News/Michal Cizek / AFP; Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press