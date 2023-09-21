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Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет! Пробил «Спарту» в Чехии

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Александр Кокорин Александр Кокорин
Футбол Футбол

Два гола в двух последних матчах ЛЕ.

Внимание, тревога не ложная – Александр Кокорин забил в Лиге Европы! Четко реализовал пенальти в ворота «Спарты» и теперь обязательно попадет в хайлайты. Ну как же он хорош!

Гол случился уже на 11-й минуте матча против пражской «Спарты» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Ладислав Крейчи нарушил правила в штрафной, и Кокорин наказал.

● Это первый гол экс-форварда сборной России в еврокубках с 2018-го! Тогда Александр еще играл за «Зенит» и тоже забил чехам – отличился на 80-й минуте в игре против «Славии». В том матче Кокорин поднялся со скамейки на 69-й минуте и принес «Зениту» победу 1:0.

● До сегодняшнего дня матч против «Славии» был последним для Кокорина в Лиге Европы. Получается, у Кокорина два подряд результативных матча в Лиге Европы. 

Кажется, прошла целая вечность – нового гола Кокорина в еврокубках мы ждали 1813 дней!

Теперь у 32-летнего форварда 21 гол в еврокубках. Вот так он их распределил:

⚽️ 14 голов за «Зенит» в Лиге Европы

⚽️ 6 голов за «Динамо» в Лиге Европы

⚽️ 1 гол за «Арис» в Лиге Европы

Как вы уже поняли, Кокорин специализируется только по Лиге Европы – в Лиге чемпионов и Лиге конференций он еще не забивал. Пока что.

Как вообще дела у Кокорина на Кипре?

Замечательно! Александр уехал на Кипр еще в осенью 2022-го – «Фиорентина» отдала его в годичную аренду. В «Арисе» Кокорин играл регулярно: пропустил лишь шесть матчей чемпионата, забил 13 голов, отдал 6 ассистов и привел «Арис» к титулу. Главный тренер «Ариса» говорил, что Александр показывает европейский уровень, а полузащитник Юлиус Сзоке признавался, что форвард на голову выше остальных футболистов «Ариса».

«Приехал на год посмотреть, как живется. Задержусь ли? Посмотрим, как погода будет», – рассказывал Александр.

Летом 2023-го Кокорин вернулся в Италию и забивал за «Фиорентину» в предсезонке. Но потом все же вернулся в «Арис». 17 сентября отыграл 81 минуту против «Пафоса», а сейчас забил «Спарте».

«Рейджерс» и «Бетису» – приготовиться. Это следующие цели Кокорина в группе С.

Спарта Прага Чехия – Арис Лимасол Кипр 3:1 (второй тайм)
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11, пенальти Кокорин, 1:1 – 20 Крейчи, 2:1 – 25 Крейчи, 3:1 – 67 Витик.
Спарта ПрагаВиндаль-Йенсен, Пресиадо, Соренсен, Витик, Крейчи, Зелены, Гараслин (Бирманчевич, 65), Лячи (Павелка, 78), Кайринен (Садилек, 31), Кухта (Карабец, 65), Олатунджи (Сейк, 78).
Арис ЛимасолВана, Боачи, Урошевич, Брурссон, Кажу, Сзоке (Браун, 66), Бенгтссон, Струски, Маямбела, Кокорин (Стемпиньски, 75), Гомис (Бабика, 65).
Предупреждения:
Крейчи (9), Кокорин (69), Соренсен (69).

Кокорин снова на Кипре. А ведь первый гол за «Фиорентину» был так близок 😢

Фото: East News/Michal Cizek / AFP; Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press

7 комментариев

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Black-White Heart
То есть Кейчи, который сфолил и привез пенальти потом два аза забил и принес победу Спарте? Нормально, нормально.
+3
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+3
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igls54
Дайте стул, я присяду!
+2
0
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teo_heel
Кокорин реально переживает ренессанс своей карьеры. Кипр для него даёт возможность заново ощутить себя значимым игроком. И он пользуется своим шансом на полную. БРАВО.
+2
-1
+1
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Asteriskk
Красава! Лучший!
+2
-1
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Всё знаю
Ребят, Никольская переполнена уже!
Выбирайте другие места, чтобы отметить это событие.
Ну и могли бы сделать завтра выходной тогда.
Собянину уж точно не привыкать.
+1
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+1
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Roman Betenya
ЛЕ-генда! Сотрясаются небеса!
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Олег Соколов
Очень уверенно забил,мастер?!!
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