«Реал» проиграл «Хетафе» дома – 0:1! Сатриано забил дальним ударом на 39-й, Мастантуоно удалили на 95-й, Лисо – на 97-й

«Реал » проиграл «Хетафе » (0:1) в 26-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мартин Сатриано открыл счет дальним ударом на 39-й минуте, его гол стал победным. Франко Мастантуоно получил красную за споры с судьей на 95-й, Адриан Лисо удалился на 97-й.

