  • «Реал» проиграл «Хетафе» дома – 0:1! Сатриано забил дальним ударом на 39-й, Мастантуоно удалили на 95-й, Лисо – на 97-й
«Реал» проиграл «Хетафе» дома – 0:1! Сатриано забил дальним ударом на 39-й, Мастантуоно удалили на 95-й, Лисо – на 97-й

«Реал» уступил «Хетафе» – 0:1.

«Реал» проиграл «Хетафе» (0:1) в 26-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мартин Сатриано открыл счет дальним ударом на 39-й минуте, его гол стал победным. Франко Мастантуоно получил красную за споры с судьей на 95-й, Адриан Лисо удалился на 97-й.

Ла Лига Испания. 26 тур
2 марта 20:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Завершен
0 - 1
Хетафе
Матч окончен
90’
+7’
Лисо
Мастантуоно
90’
+5’
Винисиус Жуниор
90’
+4’
Альваро Каррерас
90’
+4’
90’
+1’
Сатриано   Абкар
Тчуамени   Браим Диас
87’
84’
Сатриано
79’
Лисо
Тчуамени
71’
69’
Васкес   Мартин
Гюлер   Мастантуоно
69’
Хейсен
68’
64’
Рико
58’
Фемения   Лисо
Александер-Арнолд   Карвахаль
55’
Алаба   Хейсен
55’
Питарч   Родриго
55’
2тайм
Перерыв
39’
  Сатриано
35’
Арамбарри
8’
Фемения
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Рюдигер, Александер-Арнолд, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Лунин, Карвахаль, Хейсен, Мануэль Анхель, Местре, Фран Гарсия, Браим Диас, Сестеро, Мастантуоно, Паласиос, Менди, Родриго
1тайм
Хетафе:
Сория, Рико, Иглесиас, Ромеро, Дуарте, Боселли, Фемения, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Бирманчевич, Хави Муньос, Санкрис, Летачек, Монтес, Лисо, Абкар, Рикельме, Ньом, Мартин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Какое позорище....
Коленом акцентированно в челюсть лежачему и это не фол
Королевский клуб даже Хетафе без кабинета одолеть не может
Ответ Leo Bonart
Какое позорище.... Коленом акцентированно в челюсть лежачему и это не фол Королевский клуб даже Хетафе без кабинета одолеть не может
Ответ Leo Bonart
Какое позорище.... Коленом акцентированно в челюсть лежачему и это не фол Королевский клуб даже Хетафе без кабинета одолеть не может
Танцуй вини 🤣
Рюдигер мерзость еще показывает типа вставай ничего не было
Ответ Ilya Kozaev
Рюдигер мерзость еще показывает типа вставай ничего не было
Ответ Ilya Kozaev
Рюдигер мерзость еще показывает типа вставай ничего не было
Что сейчас рюдигер исполнил ? И чистым вышел из воды
Ответ Джанлука Нальюка
Что сейчас рюдигер исполнил ? И чистым вышел из воды
Удалять Рюдигера это расизм же)
Ответ Джанлука Нальюка
Что сейчас рюдигер исполнил ? И чистым вышел из воды
Так это реал, тем более дома. Можно и коленом в харю
Теперь ждем пенальти в ворота хетафе 😀
Ответ Z.Zidane1998
Теперь ждем пенальти в ворота хетафе 😀
Мбаппе не было. Пенку ставят когда он на поле😂
Такой днищенский Реал последний раз был при Лопетеги и Солари. Если б не судьи,ни о каком преследование Барсы не было б и речи. Очень плохо играют
Мастантуоно в 2026 году
Полезных действий - 0
Новых причёсок - 5
Красных карточек - 1
Рюдигер держит игрока Хетафе, тащит его на землю и конечно же по инерции падает вместе с ним, так еще и пенальти выпрашивает, шапито
Ответ Фанат Доры Дуры
Рюдигер держит игрока Хетафе, тащит его на землю и конечно же по инерции падает вместе с ним, так еще и пенальти выпрашивает, шапито
будет 80+ минута дадут пенку
Не понимаю, почему Рюдигер просто не даст с вертушки в щщи вратарю, возьмет мяч в руки и как в регби занесёт в ворота. Один чёрт, судья не заметит
Эххх Рюдигер Рюдигер….такое даже в юфс нельзя делать, а в футболе можно оказывается, это усе таки не балет да же
Ответ Tango442
Эххх Рюдигер Рюдигер….такое даже в юфс нельзя делать, а в футболе можно оказывается, это усе таки не балет да же
И как это не подсветил Вар?
