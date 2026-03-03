Матч окончен
«Реал» проиграл «Хетафе» дома – 0:1! Сатриано забил дальним ударом на 39-й, Мастантуоно удалили на 95-й, Лисо – на 97-й
«Реал» уступил «Хетафе» – 0:1.
«Реал» проиграл «Хетафе» (0:1) в 26-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мартин Сатриано открыл счет дальним ударом на 39-й минуте, его гол стал победным. Франко Мастантуоно получил красную за споры с судьей на 95-й, Адриан Лисо удалился на 97-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
787 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Коленом акцентированно в челюсть лежачему и это не фол
Королевский клуб даже Хетафе без кабинета одолеть не может
Полезных действий - 0
Новых причёсок - 5
Красных карточек - 1