Первая лига вернулась! «Родина» победила «Шинник»

В PARI Первой лиге прошли матчи 22-го тура.
В 22-м туре PARI Первой лиги в пятницу «Факел» победил «Урал» (1:0).
В субботу «Ротор» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1).
В воскресенье «Торпедо» должно было встретится на выезде с «Черноморцем», но начало игры перенесли на час, а перед стартовым свистком судья отправил команды в раздевалки из-за угрозы БПЛА. Матч возобновился в 16:45, торпедовцы выиграли со счетом 2:0.
Завершился тур в понедельник матчем «Родина» – «Шинник» (2:1).
Первая лига
22-й тур
Родина
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Егорычев, Фищенко, Корян, Максименко, Тимошенко, Бакаев
Запасные: Гарибян, Абдусаламов, Рейна, Сиссоко, Мусаев
Шинник:
Митров, Корнюшин, Карпов, Котин, Косогоров, Мирошниченко, Ланин, Галоян, Маляров, Самойлов, Гонгапшев
Запасные: Стефанович, Никитин, Голубев, Малахов, Порохов
Факел
Обухов, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Багамаев, Гнапи, Пуси
Запасные: Альшин, Уридия, Гиоргобиани, Моцпан
Урал:
Селихов, Маргасов, Бегич, Бардачев, Малькевич, Иванисеня, Сунгатулин, Карапузов, Акбашев, Богомольский, Мосин
Запасные: Ишков, Секулич, Итало, Железнов, Харин
КАМАЗ
Анисимов, Суханов, Маругин, Бурко, Ратников, Защепкин, Дерюгин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Рощин, Солодухин, Абдуллаев, Лайкин, Семенов
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Брнович, Гулиев, Алинви, Богданец, Игнатьев, Рейес Уренья
Запасные: Цараев, Раздорских, Плотников, Максимов
Сокол
Крайков, Быков, Печенкин, Глойдман, Бутаев, Лазарев, Кахриманович, Чуриков, Гурциев, Голиянин, Пасевич
Запасные: Киреенко, Сасин, Синяк, Поярков, Кутовой
Челябинск:
Тусеев, Бердников, Кочиев, Жиров, Гудков, Самойлов, Кертанов, Гаджимурадов, Левин, Гонгадзе, Комиссаров
Запасные: Гатин, Палкин
Спартак Кострома
Саппа, Киселев, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Боков, Хубаев, Енин, Пантелич, Гогич, Калмыков
Запасные: Тлехугов, Чиканчи
Ротор:
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Арбузов, Макаров, Трошечкин, Симонян, Алиев, Эльдарушев
Запасные: Давидян, Коротков, Родионов
Нефтехимик
Голубев, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Кокоев, Родин, Никитин, Шильцов, Магомедов, Бобер
Запасные: Шадринцев, Кучугура, Титов, Джамилов, Машуков
Уфа:
Беленов, Шляков, Троянов, Кутин, Перченок, Юсупов, Камилов, Агеян, Исаев, Минатулаев, Якуев
Запасные: Ахатов, Барановский, Липовой, Майоров, Мрзляк
Енисей
Шамов, Гилязетдинов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Надольский, Погосов, Зазвонкин, Иванов, Окладников, Мазурин
Запасные: Островский, Канаплин, Раткович, Батырев
Волга Ульяновск:
Бабурин, Рахманов, Тихий, Хабибуллин, Красильниченко, Гершун, Саплинов, Костин, Багателия, Каменщиков, Фольмер
Запасные: Руденко, Воронин, Новиков, Умников, Яковлев
Черноморец
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Морозов, Николаев, Тарба, Коновалов, Жилкин, Хубулов, Жигулев, Антонов
Запасные: Чистяков, Сутугин, Помешкин, Халилов, Кухарчук
Торпедо:
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Колтаков, Чурич, Берковский, Юшин, Каштанов, Апеков
Запасные: Камара, Багиев, Москвичев, Шитов, Уткин
Чайка
Фадеев, Петин, Гузиев, Крутовских, Иванников, Пополитов, Иванов, Чобанов, Соколов, Гуляев, Библик
Запасные: Гапечкин, Дунай, Джебов, Червяков
СКА Хабаровск:
Имамов, Плиев, Кожемякин, Шавлохов, Мастерной, Янов, Тур, Алиев, Гурбан, Глотов, Алкалде
Запасные: Алейников, Вшивков, Брагин, Анисимов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
