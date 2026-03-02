45

Первая лига вернулась! «Родина» победила «Шинник»

В PARI Первой лиге прошли матчи 22-го тура.

В 22-м туре PARI Первой лиги в пятницу «Факел» победил «Урал» (1:0).

В субботу «Ротор» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1).

В воскресенье «Торпедо» должно было встретится на выезде с «Черноморцем», но начало игры перенесли на час, а перед стартовым свистком судья отправил команды в раздевалки из-за угрозы БПЛА. Матч возобновился в 16:45, торпедовцы выиграли со счетом 2:0.

Завершился тур в понедельник матчем «Родина» – «Шинник» (2:1).

Первая лига

22-й тур

Лига PARI (Первая лига). 22 тур
2 марта 16:30,
Логотип домашней команды
Родина
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Шинник
Матч окончен
90’
+4’
Порохов
Крижан
90’
+2’
  Рейна
89’
Максименко   Гарибян
86’
Тимошенко   Сиссоко
85’
85’
Самойлов   Никитин
83’
  Самойлов
77’
Гонгапшев   Порохов
77’
Косогоров   Малахов
Бакаев   Абдусаламов
68’
Егорычев   Мусаев
68’
67’
Ланин
Рейна
59’
54’
Мирошниченко   Голубев
46’
Маляров   Стефанович
2тайм
Перерыв
Корян   Рейна
29’
20’
Мирошниченко
  Максименко
12’
Родина
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Егорычев, Фищенко, Корян, Максименко, Тимошенко, Бакаев
Запасные: Гарибян, Абдусаламов, Рейна, Сиссоко, Мусаев
1тайм
Шинник:
Митров, Корнюшин, Карпов, Котин, Косогоров, Мирошниченко, Ланин, Галоян, Маляров, Самойлов, Гонгапшев
Запасные: Стефанович, Никитин, Голубев, Малахов, Порохов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 22 тур
27 февраля 14:00,
Логотип домашней команды
Факел
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Урал
Матч окончен
Пуси   Моцпан
90’
+3’
90’
+1’
Бегич
90’
Сунгатулин
84’
Иванисеня
Магомедов   Гиоргобиани
78’
Гнапи   Уридия
78’
74’
Маргасов   Итало
69’
Малькевич   Харин
69’
Акбашев   Секулич
Тодорович   Альшин
65’
Тодорович
56’
46’
Мосин   Железнов
46’
Карапузов   Ишков
2тайм
Перерыв
  Пуси
43’
Факел
Обухов, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Багамаев, Гнапи, Пуси
Запасные: Альшин, Уридия, Гиоргобиани, Моцпан
1тайм
Урал:
Селихов, Маргасов, Бегич, Бардачев, Малькевич, Иванисеня, Сунгатулин, Карапузов, Акбашев, Богомольский, Мосин
Запасные: Ишков, Секулич, Итало, Железнов, Харин
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 22 тур
27 февраля 15:00,
Логотип домашней команды
КАМАЗ
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Арсенал Тула
Матч окончен
  Семенов
88’
Султонов   Рощин
85’
Шамкин   Семенов
85’
83’
Алинви   Цараев
78’
Игнатьев   Максимов
76’
Богданец   Плотников
Караев   Солодухин
71’
68’
Раздорских
Ревазов   Абдуллаев
66’
46’
Гулиев   Раздорских
Защепкин   Лайкин
46’
2тайм
Перерыв
37’
Гулиев
28’
  Алинви
Суханов
26’
23’
Пенчиков
КАМАЗ
Анисимов, Суханов, Маругин, Бурко, Ратников, Защепкин, Дерюгин, Султонов, Шамкин, Караев, Ревазов
Запасные: Рощин, Солодухин, Абдуллаев, Лайкин, Семенов
1тайм
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Брнович, Гулиев, Алинви, Богданец, Игнатьев, Рейес Уренья
Запасные: Цараев, Раздорских, Плотников, Максимов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 22 тур
28 февраля 10:00,
Логотип домашней команды
Сокол
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Челябинск
Матч окончен
90’
+2’
Тусеев
90’
Гаджимурадов   Палкин
Кахриманович   Сасин
83’
Голиянин
74’
Глойдман   Кутовой
73’
60’
Комиссаров   Гатин
58’
Кочиев
Лазарев   Синяк
57’
Гурциев   Киреенко
57’
Чуриков   Поярков
56’
2тайм
Перерыв
29’
  Гаджимурадов
Печенкин
27’
Чуриков
24’
Гурциев
3’
Сокол
Крайков, Быков, Печенкин, Глойдман, Бутаев, Лазарев, Кахриманович, Чуриков, Гурциев, Голиянин, Пасевич
Запасные: Киреенко, Сасин, Синяк, Поярков, Кутовой
1тайм
Челябинск:
Тусеев, Бердников, Кочиев, Жиров, Гудков, Самойлов, Кертанов, Гаджимурадов, Левин, Гонгадзе, Комиссаров
Запасные: Гатин, Палкин
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 22 тур
28 февраля 13:00,
Логотип домашней команды
Спартак Кострома
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Ротор
Матч окончен
90’
+4’
Арбузов   Коротков
88’
Алиев   Родионов
Енин   Чиканчи
85’
Боков   Тлехугов
72’
68’
Симонян   Давидян
Гогич
66’
  Пантелич
52’
51’
Бардыбахин
2тайм
Перерыв
44’
Покидышев
Хубаев
35’
22’
  Арбузов
Тарасов
16’
Спартак Кострома
Саппа, Киселев, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Боков, Хубаев, Енин, Пантелич, Гогич, Калмыков
Запасные: Тлехугов, Чиканчи
1тайм
Ротор:
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Арбузов, Макаров, Трошечкин, Симонян, Алиев, Эльдарушев
Запасные: Давидян, Коротков, Родионов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 22 тур
28 февраля 14:30,
Логотип домашней команды
Нефтехимик
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Уфа
Матч окончен
Никитин   Джамилов
90’
+4’
Кокоев   Шадринцев
90’
+4’
Бобер   Кучугура
90’
+3’
Шильцов   Машуков
90’
87’
Минатулаев   Майоров
Магомедов   Титов
87’
  Шильцов
84’
78’
Исаев   Барановский
76’
Агеян   Ахатов
71’
Кутин
64’
Якуев   Липовой
63’
Юсупов   Мрзляк
2тайм
Перерыв
37’
Исаев
  Кахидзе
33’
22’
Юсупов
12’
Троянов
Нефтехимик
Голубев, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Кокоев, Родин, Никитин, Шильцов, Магомедов, Бобер
Запасные: Шадринцев, Кучугура, Титов, Джамилов, Машуков
1тайм
Уфа:
Беленов, Шляков, Троянов, Кутин, Перченок, Юсупов, Камилов, Агеян, Исаев, Минатулаев, Якуев
Запасные: Ахатов, Барановский, Липовой, Майоров, Мрзляк
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 22 тур
1 марта 08:00,
Логотип домашней команды
Енисей
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Волга Ульяновск
Матч окончен
88’
  Хабибуллин
84’
Красильниченко   Руденко
83’
Хабибуллин
Надольский   Батырев
83’
Погосов   Канаплин
83’
77’
Багателия   Умников
77’
Рахманов   Новиков
Зазвонкин   Островский
76’
65’
Гершун   Воронин
65’
Каменщиков   Яковлев
Окладников   Раткович
63’
Масловский
53’
2тайм
Перерыв
Погосов
45’
+1’
44’
Красильниченко
  Окладников
41’
11’
Гершун
Енисей
Шамов, Гилязетдинов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Надольский, Погосов, Зазвонкин, Иванов, Окладников, Мазурин
Запасные: Островский, Канаплин, Раткович, Батырев
1тайм
Волга Ульяновск:
Бабурин, Рахманов, Тихий, Хабибуллин, Красильниченко, Гершун, Саплинов, Костин, Багателия, Каменщиков, Фольмер
Запасные: Руденко, Воронин, Новиков, Умников, Яковлев
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 22 тур
1 марта 12:00,
Логотип домашней команды
Черноморец
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Торпедо
Матч окончен
90’
+3’
Колтаков   Багиев
90’
+2’
  Камара
Помешкин
90’
+1’
Зарыпбеков
85’
Хубулов   Помешкин
85’
Жилкин   Чистяков
78’
Антонов   Халилов
77’
Тарба   Кухарчук
77’
71’
Берковский   Камара
71’
Юшин   Уткин
Коновалов
65’
62’
Гоцук
61’
Чурич   Москвичев
61’
Апеков   Шитов
2тайм
Перерыв
31’
  Апеков
Черноморец
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Морозов, Николаев, Тарба, Коновалов, Жилкин, Хубулов, Жигулев, Антонов
Запасные: Чистяков, Сутугин, Помешкин, Халилов, Кухарчук
1тайм
Торпедо:
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Колтаков, Чурич, Берковский, Юшин, Каштанов, Апеков
Запасные: Камара, Багиев, Москвичев, Шитов, Уткин
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 22 тур
1 марта 13:00,
Логотип домашней команды
Чайка
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
СКА Хабаровск
Матч окончен
90’
+1’
Алиев   Анисимов
Пополитов   Дунай
85’
82’
Брагин
81’
Янов   Алейников
75’
Алкалде   Брагин
75’
Глотов   Вшивков
Петин   Гапечкин
71’
67’
Янов
65’
  Глотов
Иванов   Червяков
55’
Гуляев   Джебов
55’
50’
  Алкалде
2тайм
Перерыв
  Пополитов
42’
34’
  Глотов
Чайка
Фадеев, Петин, Гузиев, Крутовских, Иванников, Пополитов, Иванов, Чобанов, Соколов, Гуляев, Библик
Запасные: Гапечкин, Дунай, Джебов, Червяков
1тайм
СКА Хабаровск:
Имамов, Плиев, Кожемякин, Шавлохов, Мастерной, Янов, Тур, Алиев, Гурбан, Глотов, Алкалде
Запасные: Алейников, Вшивков, Брагин, Анисимов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoПервая лига
результаты
logoФакел
logoУрал
logoСпартак Кострома
logoСокол
logoРотор
logoАрсенал Тула
logoКАМАЗ
logoНефтехимик
logoФК Челябинск
logoУфа
logoВолга Ульяновск
logoШинник
logoЧайка Песчанокопское
logoЕнисей
logoТорпедо
logoСКА Хабаровск
logoРодина Москва
logoЧерноморец Новороссийск
. С утра новости смотрю на Матче . Все облизали, и обзоры NBA, и NHL, про наш старт в ПЛ, да много чего, но про начало сезона в 1й лиге - тишина.,Хорошо, что покажут вечером, и то вперед.В общем, всех с началом сезона, в этот зимний, морозный день; по крайней мере, как у нас сейчас на Урале.
Ответ heivani
. С утра новости смотрю на Матче . Все облизали, и обзоры NBA, и NHL, про наш старт в ПЛ, да много чего, но про начало сезона в 1й лиге - тишина.,Хорошо, что покажут вечером, и то вперед.В общем, всех с началом сезона, в этот зимний, морозный день; по крайней мере, как у нас сейчас на Урале.
Погода вроде настраивается , –15 с солнышком вполне себе шикарная погода. Уралу победы)
Ответ a s v
Погода вроде настраивается , –15 с солнышком вполне себе шикарная погода. Уралу победы)
Как болельщик Факела, не могу с этим согласиться)
Факел просто как детей во дворе отвозил Урал в первом тайме))))
Ответ Ilovethisgame77
Факел просто как детей во дворе отвозил Урал в первом тайме))))
Закинуть троечку думаю

Хотя думаю урал один забьёт
Ответ Роман Грожан
Закинуть троечку думаю Хотя думаю урал один забьёт
Автогол ?
Факел с победой! Как обычно отличная атмосфера на стадионе, несмотря на пятницу и неудобное время. Pusi on fire! ))
Наконец-то топовый футбол начался, а не эти всякие Лиги Чемпионов, где даже вратари забивают.
Урал проигрывает просто все единоборства. Чем там Урал занимался на сборах вообще непонятно
Ответ elninjo_3
Урал проигрывает просто все единоборства. Чем там Урал занимался на сборах вообще непонятно
Причём все атаки идут через один фланг у Факела
Никаких Иванов выводов не делает; из года в год. Вместо того, чтобы в уралмашевским манеже команду готовить, тратят в Дубаях баснословные деньги. Ради чего, ради этого убожеского футбола?
Ответ heivani
Никаких Иванов выводов не делает; из года в год. Вместо того, чтобы в уралмашевским манеже команду готовить, тратят в Дубаях баснословные деньги. Ради чего, ради этого убожеского футбола?
А почему вы считаете что это важно?)

В манеже бы не было бы того уровня соперников на сборах, полей
Ответ Роман Грожан
А почему вы считаете что это важно?) В манеже бы не было бы того уровня соперников на сборах, полей
Да я это так; насчет манежа.Можно и на снегу готовиться.) Нет, раньше Сочи устраивали, потом в Турцию потянулись. Сейчас вообще в Дубае. Скоро видимо только Мальдивы, и никак иначе. А где игра?
Карапузов как был нулевый в прошлом году, похоже таким и будет.Пока, отпуск в южных краях не отпускает "Урал". Все медленно, и много проигранных единоборств игроков обороны.
Ответ heivani
Карапузов как был нулевый в прошлом году, похоже таким и будет.Пока, отпуск в южных краях не отпускает "Урал". Все медленно, и много проигранных единоборств игроков обороны.
Жесть

Тоже заметил. Карапузов просто ужасен, одни потери

Скоро будет играть во второй лиге
Ответ heivani
Карапузов как был нулевый в прошлом году, похоже таким и будет.Пока, отпуск в южных краях не отпускает "Урал". Все медленно, и много проигранных единоборств игроков обороны.
Говорят же что он агентский игрок Талаева вроде

Когда то были задатки, но щас будто труп
Первый тайм Факела это было что-то. Я давно не видел такого, как удав схватили Урал и не выпускали его со своей половины. Второй тайм как будто уже на результат подсушили плюс подустали от темпа. Но победа заслуженная.
Челябинску не надоело игры в меньшинстве заканчивать?
