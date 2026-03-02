Первая лига вернулась! «Родина» победила «Шинник»

В PARI Первой лиге прошли матчи 22-го тура.

В 22-м туре PARI Первой лиги в пятницу «Факел » победил «Урал » (1:0).

В субботу «Ротор » в гостях сыграл вничью со «Спартаком » из Костромы (1:1).

В воскресенье «Торпедо » должно было встретится на выезде с «Черноморцем», но начало игры перенесли на час, а перед стартовым свистком судья отправил команды в раздевалки из-за угрозы БПЛА. Матч возобновился в 16:45, торпедовцы выиграли со счетом 2:0.

Завершился тур в понедельник матчем «Родина» – «Шинник» (2:1).

Первая лига

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

