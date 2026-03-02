  • Спортс
  • Финалиссима Аргентины и Испании может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке. Матч запланирован на 27 марта в Катаре
Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 должен пройти 27 марта в Катаре – в одной из стран Персидского залива, где расположены американские базы, по которым в настоящее время бьет Иран в ответ на удары со стороны США и Израиля.

ФИФА утверждает, что никакого решения, кроме заявления Катара о временной приостановке всех спортивных мероприятий, пока не принято.

Решение о проведении Финалиссимы станет известно в ближайшие дни, и высока вероятность того, что 27 марта игра не состоится.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TyC Sports
Очень надеюсь, что организаторам хватит ума просто перенести матч в другое место, а не ждать у моря погоды, чтобы не потерять арабские деньги. Возможно, для болельщиков это будет первая и последняя возможность увидеть Месси и Ямаля друг против друга на одном поле...
Ответ Mixer48
Очень надеюсь, что организаторам хватит ума просто перенести матч в другое место, а не ждать у моря погоды, чтобы не потерять арабские деньги. Возможно, для болельщиков это будет первая и последняя возможность увидеть Месси и Ямаля друг против друга на одном поле...
За катарские деньги играть не в Катаре. 🤣 Только тогда и денег не будет
Ответ Mixer48
Очень надеюсь, что организаторам хватит ума просто перенести матч в другое место, а не ждать у моря погоды, чтобы не потерять арабские деньги. Возможно, для болельщиков это будет первая и последняя возможность увидеть Месси и Ямаля друг против друга на одном поле...
Месси вроде не гарантировал своего участия в этом матче
Конец арабской сказке. Сейчас оттуда побегут «денежные мешки» Интересно как скоро на псж итд. отразится?)
Ответ mg-3
Конец арабской сказке. Сейчас оттуда побегут «денежные мешки» Интересно как скоро на псж итд. отразится?)
Да нееее, Иран быстро поднимет лапки и все закончиться
Ответ &_Bishep_&
Да нееее, Иран быстро поднимет лапки и все закончиться
Комментарий удален модератором
Местная паства уже признала ракету, попавшую в начальную школу в Тегеране, несущей свободу и демократию?
Ответ ПаркПобеды
Местная паства уже признала ракету, попавшую в начальную школу в Тегеране, несущей свободу и демократию?
Комментарий скрыт
Ответ Michael Kazmin
Комментарий скрыт
Иранский красный полумесяц, представитель Ирана в ООН
Врать нет надо про провинциальное СМИ
у нас в Москве сыграйте
Ответ Shikamaru Alexeevich
у нас в Москве сыграйте
В Сочи.
Ответ гилберт
В Сочи.
В Улан-Удэ
добро пожаловать на Уэмбли
самый подходящий и оптимальный вариант.
Ответ Александр Северный
добро пожаловать на Уэмбли самый подходящий и оптимальный вариант.
Домашняя игра для испанцев тогда будет)
Ответ barcelonistas
Домашняя игра для испанцев тогда будет)
С итальянцами в прошлый раз там играли.
Какие проблемы. Можно перенести в Португалию. На Эстадио Да Луш.. Или на Драгау, где кое-кого называли там "свиньёй".. Кстати, что-то наш инстаграммщик молчит. Кажется именно он вместе с Инфантино называл нынешнего "дядюшку Сэма" великим миротворцем.. 🤭.. Оказия вышла.. ☝️
В Лондоне чем их не устроило.
Ответ NoN
В Лондоне чем их не устроило.
Может быть, там в это же время планирует сыграть сборная Англии.
как же я ненавижу трампа, нетаньяху разжигателей войн!
Ответ Tsado 15
как же я ненавижу трампа, нетаньяху разжигателей войн!
Покажи как ненавидишь!
Ответ Tsado 15
как же я ненавижу трампа, нетаньяху разжигателей войн!
Плохо видно, как ты их ненавидишь. Предлагаю больше рычать, тогда, может, будет заметно
Могли бы перенести матч в другую страну.
трамп собирается еще 1 мес воевать, финалиссиму надо переносить
