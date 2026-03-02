Финалиссима Аргентины и Испании может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке. Матч запланирован на 27 марта в Катаре
Финалиссима-2026 может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Финалиссима между сборными Аргентины и Испании может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 должен пройти 27 марта в Катаре – в одной из стран Персидского залива, где расположены американские базы, по которым в настоящее время бьет Иран в ответ на удары со стороны США и Израиля.
ФИФА утверждает, что никакого решения, кроме заявления Катара о временной приостановке всех спортивных мероприятий, пока не принято.
Решение о проведении Финалиссимы станет известно в ближайшие дни, и высока вероятность того, что 27 марта игра не состоится.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TyC Sports
