Маскерано о дубле Месси: «Лучший игрок в истории футбола. Как лидер он вдохновляет других, но и ему самому зачастую требуется вдохновение»
Маскерано о дубле Месси: лучший игрок в истории футбола.
Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано назвал форварда флоридцев Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
Сегодня 38-летний аргентинец сделал дубль в матче МЛС с «Орландо Сити» (4:2), по ходу которого «Интер Майами» проигрывал 0:2.
«Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Он лидер, и как лидер он вдохновляет других, но и ему самому зачастую требуется вдохновение.
Когда он атаковал, у него было больше вариантов, и, имея столько возможностей, он способен создавать моменты как никто другой – именно это и позволило нам перевернуть игру», – сказал Маскерано.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
"Роналду забил 945 и 946 голы в карьере".
"Роналду побил собственный рекорд голов после 40-летия".
"Роналду забил юбилейный 57-й гол в добавленное время".
"Роналду сыграл в бутсах жёлтого цвета в 239-й раз в карьере".
"Роналду стал лучшим Криштиану в истории с 10 и более голами в разных чемпионатах".
Месси забивает два гола, один из которых со штрафного. Спортс в течение 5 часов после этого:
"Интер Майами» отыгрался с 0:2, победив «Орландо» (4:2). Месси сделал дубль"
Такой ор, конечно) Самый объективный и непредвзятый сайт 😄
И это вратарь.
Они настолько опережает всех в этой игре, что спорить о его величие представляется забавой для дураков, если честно.
Жаль, самая лучшая карьера в истории подходит к концу.
Но мы будем помнить эту карьеру очень долго.
Ювентус был суперкоубом ещё в те времена, когда Реал ещё не был Реалом ни по названию, ни по амбициям, Бавария играла в оберлиге, Ливерпуль во втором дивизионе, Барселона была как Жирона, Аякс середняком уровня Неймегена, Юнайтед как Вест Хэм, а Атлетико покупал материал для матрасов, чтобы сшить форму себе.
Ювентус великий клуб.
Даешь 1000+ голов
450+ ассистов
55+ трофеев