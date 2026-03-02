Маскерано о дубле Месси: «Лучший игрок в истории футбола. Как лидер он вдохновляет других, но и ему самому зачастую требуется вдохновение»

Маскерано о дубле Месси: лучший игрок в истории футбола.

Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано назвал форварда флоридцев Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Сегодня 38-летний аргентинец сделал дубль в матче МЛС с «Орландо Сити » (4:2), по ходу которого «Интер Майами » проигрывал 0:2.

«Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Он лидер, и как лидер он вдохновляет других, но и ему самому зачастую требуется вдохновение.

Когда он атаковал, у него было больше вариантов, и, имея столько возможностей, он способен создавать моменты как никто другой – именно это и позволило нам перевернуть игру», – сказал Маскерано.