  • Маскерано о дубле Месси: «Лучший игрок в истории футбола. Как лидер он вдохновляет других, но и ему самому зачастую требуется вдохновение»
Маскерано о дубле Месси: «Лучший игрок в истории футбола. Как лидер он вдохновляет других, но и ему самому зачастую требуется вдохновение»

Маскерано о дубле Месси: лучший игрок в истории футбола.

Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано назвал форварда флоридцев Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Сегодня 38-летний аргентинец сделал дубль в матче МЛС с «Орландо Сити» (4:2), по ходу которого «Интер Майами» проигрывал 0:2.

«Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Он лидер, и как лидер он вдохновляет других, но и ему самому зачастую требуется вдохновение.

Когда он атаковал, у него было больше вариантов, и, имея столько возможностей, он способен создавать моменты как никто другой – именно это и позволило нам перевернуть игру», – сказал Маскерано.

Роналду забивает очередную пару пенок. Спортс через секунду:
"Роналду забил 945 и 946 голы в карьере".
"Роналду побил собственный рекорд голов после 40-летия".
"Роналду забил юбилейный 57-й гол в добавленное время".
"Роналду сыграл в бутсах жёлтого цвета в 239-й раз в карьере".
"Роналду стал лучшим Криштиану в истории с 10 и более голами в разных чемпионатах".

Месси забивает два гола, один из которых со штрафного. Спортс в течение 5 часов после этого:
"Интер Майами» отыгрался с 0:2, победив «Орландо» (4:2). Месси сделал дубль"

Такой ор, конечно) Самый объективный и непредвзятый сайт 😄
Повылазили🤣
Причём оба из-за штрафной, когда Роналду вообще забивал в последний раз не из штрафной, реально интересно
70 голов со штрафных
898 голов и 408 передач, то ли ещё будет)
Рожерио Сени провёл 1136 матчей за «Сан-Паулу» и забил во всех официальных турнирах за эту команду 132 гола. Интересно, а сколько из низ забито со штрафных ?
И это вратарь.
Месси изменило всё восприятие футбола.
Они настолько опережает всех в этой игре, что спорить о его величие представляется забавой для дураков, если честно.
Жаль, самая лучшая карьера в истории подходит к концу.
Но мы будем помнить эту карьеру очень долго.
Жаль, конечно, он в Интер уехал в то время. Мог спокойно дальше собирать трофеи и набивать стату в каком-нибудь Ювентусе как Пирло в престарелом возрасте
Ювентус не какой либо.
Ювентус был суперкоубом ещё в те времена, когда Реал ещё не был Реалом ни по названию, ни по амбициям, Бавария играла в оберлиге, Ливерпуль во втором дивизионе, Барселона была как Жирона, Аякс середняком уровня Неймегена, Юнайтед как Вест Хэм, а Атлетико покупал материал для матрасов, чтобы сшить форму себе.
Ювентус великий клуб.
Сравнивать гения Месси с эгоистом роналду это какое-то преступление
Комментарий скрыт
то, что Месси не выкладывает в свои соц сети свои тренировки и не позирует для соц сетей без рубашки, как Роналду - не говорит о том, что он не впахивает на них.
Величайший в истории
Даешь 1000+ голов
450+ ассистов
55+ трофеев
1000 голов он точно не сделает. Это еще минимум 3 сезона пылить надо. Вряд ли ему это нужно.
Зачем тогда продлил до 28 ?
Посмотрел обзор матча. Месси помогает один Де Пауль, остальные ноунеймы. Тем временем Роналду жалуется, что 8 легионеров это недостаточно и требует усиления.
Комментарий скрыт
На неноунеймов у Бэкхема денег нет. В Америке деньги уважают. Но и без этого и с отсутвием защиты Майами взял главный кубок. Эффект Месси.. ☝️
🐐🇦🇷 максимально вовлечён в игру,разгоняет,комбинирует,создаёт,продвигает мяч,делает разницу ☝🏼 но носители розовых очков в лице последователей 🐪🇵🇹 не смотрят матчи ! Поэтому им не понять в чём разница,им главное заголовки и хайлайты в тик-токе
Леонель Месси величайший футболист всех времен.
Да если бы Маскерано и не был тренером Месси,он сказал бы тоже самое,другого просто не дано.
Давай конкретнее
