Семин о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Надо знать Черчесова. Он скоро все московские команды обыграет»

Семин: Черчесов скоро все московские команды обыграет.

Юрий Семин оценил поражение ЦСКА от «Ахмата » (0:1) в РПЛ .

«Мало кто ждал, что ЦСКА проиграет «Ахмату», но надо знать Черчесова . Он скоро все московские команды обыграет (улыбается), поэтому я не вижу в этом сюрприза. Он знает, как готовить команду в этот длинный период паузы, а с московскими командами у него большая мотивация.

А ЦСКА будто начал заново, поменяли Кисляка и Глебова, которые были важны. Сейчас армейцы далеки от прошлогодних кондиций. Трансферная кампания лучшая тогда, когда есть конечный результат. Есть чемпионство — она действительно лучшая.

Но в то же время почему это поражение должно выбить ЦСКА из гонки за чемпионство? Еще будут потери у других команд, но тут нужно говорить об игре — ЦСКА должен ее улучшить. Команда значительно укрепилась по позициям», — сказал экс-тренер «Локомотива ».