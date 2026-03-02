Семин о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Надо знать Черчесова. Он скоро все московские команды обыграет»
Юрий Семин оценил поражение ЦСКА от «Ахмата» (0:1) в РПЛ.
«Мало кто ждал, что ЦСКА проиграет «Ахмату», но надо знать Черчесова. Он скоро все московские команды обыграет (улыбается), поэтому я не вижу в этом сюрприза. Он знает, как готовить команду в этот длинный период паузы, а с московскими командами у него большая мотивация.
А ЦСКА будто начал заново, поменяли Кисляка и Глебова, которые были важны. Сейчас армейцы далеки от прошлогодних кондиций. Трансферная кампания лучшая тогда, когда есть конечный результат. Есть чемпионство — она действительно лучшая.
Но в то же время почему это поражение должно выбить ЦСКА из гонки за чемпионство? Еще будут потери у других команд, но тут нужно говорить об игре — ЦСКА должен ее улучшить. Команда значительно укрепилась по позициям», — сказал экс-тренер «Локомотива».
Вас вообще могли рвать в первом тайме, при чем по игре
Ну и с Даниловым нас даже НН обыграет.
ЦСКА проиграл по делу, Ахмат победил, но победа не убедительная.
Не могу смотреть этот черсесовский ватокат, его нужно вместо колыбельной в детском саду показывать