32

Семин о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Надо знать Черчесова. Он скоро все московские команды обыграет»

Семин: Черчесов скоро все московские команды обыграет.

Юрий Семин оценил поражение ЦСКА от «Ахмата» (0:1) в РПЛ.

«Мало кто ждал, что ЦСКА проиграет «Ахмату», но надо знать Черчесова. Он скоро все московские команды обыграет (улыбается), поэтому я не вижу в этом сюрприза. Он знает, как готовить команду в этот длинный период паузы, а с московскими командами у него большая мотивация.

А ЦСКА будто начал заново, поменяли Кисляка и Глебова, которые были важны. Сейчас армейцы далеки от прошлогодних кондиций. Трансферная кампания лучшая тогда, когда есть конечный результат. Есть чемпионство — она действительно лучшая. 

Но в то же время почему это поражение должно выбить ЦСКА из гонки за чемпионство? Еще будут потери у других команд, но тут нужно говорить об игре — ЦСКА должен ее улучшить. Команда значительно укрепилась по позициям», — сказал экс-тренер «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСтанислав Черчесов
logoАхмат
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСпартак
Палыч верно все разложил. ЦСКА 4 года не выигрывает первые матчи весны. А потом берет Кубок и медали. Понятно, что нужно проделать большую работу, но возможно эта оплеуха в Грозном пойдёт на пользу. Все лидеры играли дома и никому очки не достались легко. Ахмат — молодцы, с победой. ЦСКА нужно улучшать свою игру и начать реализовывать свои моменты. Чемпионство вряд ли получится взять, но побороться за Кубок и медали сможем
Ответ thesuperdrum
Палыч верно все разложил. ЦСКА 4 года не выигрывает первые матчи весны. А потом берет Кубок и медали. Понятно, что нужно проделать большую работу, но возможно эта оплеуха в Грозном пойдёт на пользу. Все лидеры играли дома и никому очки не достались легко. Ахмат — молодцы, с победой. ЦСКА нужно улучшать свою игру и начать реализовывать свои моменты. Чемпионство вряд ли получится взять, но побороться за Кубок и медали сможем
Без Мойзеса и Облякова еще играли. Чтобы за чемпионство бороться, надо было летом качественно усиляться, а не зимой. Тогда и осень бы прошли лучше.
Ответ Arthur Nowack
Без Мойзеса и Облякова еще играли. Чтобы за чемпионство бороться, надо было летом качественно усиляться, а не зимой. Тогда и осень бы прошли лучше.
Рейс на месте Мойзеса отлично отыграл. А вот остальная команда сплоховала.
Главное поле таким огородом держать, чтобы удобно было его команде стоять в обороне и бегать в контратаки с длинными пасами
Ответ Гусеконь
Главное поле таким огородом держать, чтобы удобно было его команде стоять в обороне и бегать в контратаки с длинными пасами
Смотрел почти весь матч. О какой тотальной обороне ты говоришь? В первом тайме до забитого гола, ЦСКА середину поля практически не переходил. Игорь ещё спас фантастически.. Во втором тайме уже по счёту играли..
Вас вообще могли рвать в первом тайме, при чем по игре
Ответ Гусеконь
Главное поле таким огородом держать, чтобы удобно было его команде стоять в обороне и бегать в контратаки с длинными пасами
Огород да. Но тут виноват Челестини , захотел играть в техничный футбол на этом огороде.
и как его выгонят после этого всплеска тоже увидим. уже проходили.
А мы знаем Черчесова, мы его во-первых, приветствуем
Зимняя компания проведена обнадеживающе, а первая игра бездарна! Надо работать над ней и готовится к каждому матчу с учетом не только команды, с которой предстоит игра, но и с учетом сопутствующих факторов: где играешь, какое поле и даже кто сидит на трибунах. Как можно было играть на таком поле в короткий пас? Тут Черчесов переиграл Челестини.
Герой, кстати,не всех москвичей он обыграл,посмотрим где будет "Ахмат" по окончанию сезона и где будет Черчесов.Долго ,что-то, этот великий тренер нигде не задержался.
очнь похоже на то, что недооценили соперника армейцы. И, пропустив на первых минутах, начали торопиться, суетиться и делать тупейшие ошибки.
Ну и с Даниловым нас даже НН обыграет.
Ответ kapitan.vorobey
очнь похоже на то, что недооценили соперника армейцы. И, пропустив на первых минутах, начали торопиться, суетиться и делать тупейшие ошибки. Ну и с Даниловым нас даже НН обыграет.
не думаю мы с пари нн тяжело сыграли получив удаление но мы успели забить
Ответ kapitan.vorobey
очнь похоже на то, что недооценили соперника армейцы. И, пропустив на первых минутах, начали торопиться, суетиться и делать тупейшие ошибки. Ну и с Даниловым нас даже НН обыграет.
Данилов нормально сыграл.
Ахмат хоть и выиграл, но это было так уныло.
ЦСКА проиграл по делу, Ахмат победил, но победа не убедительная.
Не могу смотреть этот черсесовский ватокат, его нужно вместо колыбельной в детском саду показывать
Все новые игроки, поступившие в распоряжение ЦСКА, сдали свои позиции, которые занимали в предыдущих командах. Особенно Баринов, которого не узнать! Боюсь, что он будет сидеть в запасе!
Да где он победил, тупо гол с коварного рикошета, где заслуга усатого? Что молодой вынес кому-то на ногу под удар и сам же спину подставил?
