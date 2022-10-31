Абаскаль упомянул Давида и Голиафа после игры с «Торпедо». Вспомним библейскую притчу и мы

Сюжет из Ветхого Завета.

Гильермо Абаскаль после победного матча с «Торпедо» (1:0) в разговоре с журналистами вспомнил библейскую притчу.

– Кажется, в матче с «Торпедо» «Спартак» обязан забивать больше, – обратились к тренеру.

– Вы старше меня, у вас богаче опыт в этой жизни. Но в футболе бывают ситуации. Давид и Голиаф, знаете эту историю?

– Да.

– Соперник создал лишь один момент, у нас было 8 ударов в створ и один гол. Но так бывает, что можно выиграть, не создав явного момента. Поэтому это не баскетбол.

Так было в матче «Атлетико» – «Ливерпуль»: 1:19 по ударам и 1:0 по голам. И это в Лиге чемпионов! Можно 100 раз тренировать удар перед матчем, но в игре может быть по-другому. Просто создание опасных моментов уже очень ценно. Да, надо работать, но сохраняя голову.

Давид против Голиафа – сюжет из Ветхого Завета

Притча рассказана в Ветхом Завете. По легенде, Голиаф был воином из филистимлян – народа, который воевал с иудеями. Голиаф был потомком великанов – ростом больше двух с половиной метров. Во время войн с иудеями он каждый день вызывал на бой соперника – и каждый раз побеждал. Одет он был в медные доспехи, носил медный щит, тяжелое копье и меч.

Однажды на бой с ним вышел Давид – пастух, чьи братья были в израильской армии. Когда он услышал, как Голиаф бросает вызов, а никто не хочет выходить с ним биться, то вызвался сам.

Давиду дали доспехи и меч. Однако ему было неудобно так сражаться, поэтому он снял их и остался в пастушьей одежде с единственным оружием – пращой. Битва должна была решить исход всего сражения: победивший в поединке приносил победу своей стороне.

Давид взял хитростью – бросил из пращи камень прямо в лоб Голиафу, тот упал замертво. Затем Давид подошел к нему, взял его меч и отсек голову. После этого филистимляне побежали.

Позже Давид стал царем Израиля. Согласно христианскому Новому Завету, по линии Давида родился Мессия – им был Иисус Христос.

Битва Давида и Голиафа нашла отражение в искусстве – сюжет был изображен на множестве картин. А сама история в народе стала олицетворением того, как хитрость может одолеть силу.

Фото: wikipedia.org; spartak.com